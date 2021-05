GeForce RTX 3050 et RTX 3050 Ti mobiles : RTX et DLSS sur PC portable à partir de 799 dollars

NVIDIA était soupçonnée de préparer des RTX 3050 et RTX 3050 Ti mobiles depuis plusieurs semaines ; des soupçons étayés début avril par plusieurs résultats de benchmarks. Le doute est maintenant levé puisque NVIDIA dévoile officiellement les GeForce RTX 3050 et RTX 3050 Ti mobiles. La promesse : du ray tracing RTX en temps réel et du DLSS « à partir de 799 dollars » sur la gamme mobile.

Le communiqué de presse stipule « qu’il y a désormais cinq fois plus d’ordinateurs portables RTX de la série 30 qui sont plus fins que 18 mm par rapport aux systèmes RTX de la génération précédente, offrant ainsi des performances révolutionnaires avec des designs très élégants et portables. Tous les ordinateurs portables de jeu équipés des nouveaux processeurs mobiles Intel Core série H de 11e génération seront dotés d’un GPU pour ordinateur portable RTX série 30 ». Par ailleurs, l’entreprise indique que le nombre de modèles d’ordinateurs portables équipés de RTX 30 est maintenant supérieur à 140.

Pour les joueurs, NVIDIA promeut le ray tracing, le DLSS et son NVIDIA Reflex Low Latency. Cette dernière technologie permettrait d’obtenir « 144 FPS et une latence inférieure à 25 ms dans des titres comme Overwatch, Rainbow Six Siege et Valorant » sur un PC portable équipé d’une RTX 3050 Ti (la définition n’est pas mentionnée). Pour les créateurs de contenu, les RTX 3050 et RTX 3050 Ti intégreront également de nouveaux portables NVIDIA Studio.

Galax liste des RTX 3080 et RTX 3070 LHR, bridées à 25 MH/s et 43 MH/s respectivement

Spécifications des RTX 3000 mobiles

Le tableau ci-dessous rassemble les spécifications de la gamme des RTX 3000 mobiles. Pour la date de disponibilité, NVIDIA indique que les ordinateurs portables munis de RTX 3050 Ti et 3050 seront disponibles à partir de l’été.

GPU RTX 3050 RTX 3050 Ti RTX 3060 RTX 3070 RTX 3080 SMs 16 20 30 40 48 Cœurs CUDA 2048 2560 3840 5120 6144 Cœurs RT 16 20 30 40 48 Cœurs Tensor 64 80 120 160 192 Fréquence Boost 1500 MHz 1485 MHz 1283-1703 MHz 1290-1620 MHz 1245-1710 MHz Mémoire GDDR6 4 Go 4 Go 6 Go 8 Go 8 / 16 Go Interface mémoire 128-bit 128-bit 192-bit 256-bit 256-bit Puissance GPU 35-80 W 35-80 W 60-115 W 80-125 W 80-150+ W TFLOPS (FP32) 6,1 7,6 9,9-13,1 13,2-16,6 15,3-21 Tensor TFLOPS (FP16) 49 61 79-105 106-133 122-168

Source : NVIDIA, Tom’s Hardware US