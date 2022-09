Le Core i7-13700T rivalise avec le Core i5-12600K sur Geekbench 5

En début de mois, nos confrères de WCCFTech ont publié une liste de 14 références Raptor Lake. Parmi les processeurs affichés, le Core i7-13700T, un 16 cœurs (8+8) / 24 threads à seulement 35 W de TDP. Cette puce a fait quelques passages dans Geekbench 5. Elle réalise des scores multicœurs assez proches de ceux du Core i5-12600K et plus élevés que ceux du Ryzen 7 5800X.

Crédit : Geekbench 5

Sur trois entrées, le Core i7-13700T obtient entre 1893 et 1939 points en mono-cœur et entre 8925 et 11 564 points en multicœurs. Son score le plus élevé le place devant le Ryzen 7 5800X à 8 cœurs / 16 threads basé sur l’architecture Zen 3 et à 105 W de TDP. En outre, le Raptor Lake ne peut se prévaloir de mémoire DDR5 plus performante, puisqu’il collabore avec de la DDR4-3200.

Intel Raptor Lake : le Core i5-13600 et processeurs inférieurs seraient… des Alder Lake

Comparaisons

Le site VideoCardz a compilé les résultats obtenus par plusieurs références. Vous le constatez, si le Core i7-13700T devance le Ryzen 7 5800X dans ce benchmark, le successeur de la puce Zen 3, le Ryzen 7 7700X sous architecture Zen 4, jouit d’une confortable avance, à la fois en mono-cœur et en multicœurs.

Processeur Cœurs / Threads Mono-cœur Multicœurs Intel Core i9-13900K 24C / 32T 2314 26 464 Intel Core i7-13700K 16C / 24T 2090 19 811 Intel Core i7-13700T 16C / 24T 1939 11 564 Intel Core i7-13700T 16C / 24T 1916 11 542 Intel Core i7-13700T 16C / 24T 1893 8925 Intel Core i5-13600K 14C / 20T 2012 16 054 Intel Core i9-12900K 16C / 24T 1936 17 272 Intel Core i7-12700K 12C / 20T 1901 14 102 Intel Core i5-12600K 10C / 16T 1856 11 608 AMD Ryzen 9 7950X 16C / 32T 2217 24 396 AMD Ryzen 7 7700X 8C /16T 2209 14 459 AMD Ryzen 5 7600X 6C /12T 2174 11 369 AMD Ryzen 9 5950X 16C / 32T 1689 16 508 AMD Ryzen 9 5900X 12C /24T 1670 13 939 AMD Ryzen 7 5800X 8C /16T 1669 10 328 AMD Ryzen 5 5600X 6C /12T 1614 8151

[GB5 CPU] Unknown CPU

CPU: Intel Core i7-13700T (16C 24T)

Min/Max/Avg: 4774/4883/4856 MHz

Codename: Raptor Lake

CPUID: B0671 (GenuineIntel)

Scores, vs AMD 5800X

Single: 1939, +12.2%

Multi: 11564, +7.6%https://t.co/19AZhN13Md — Benchleaks (@BenchLeaks) September 12, 2022

Guide d’achat processeurs : AMD Ryzen ou Intel Core, quel CPU acheter ?

Source : VideoCardz