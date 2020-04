Le Core i9-10900K affronte le Ryzen 9 3950X sur Cinebench R15

Intel vient de présenter officiellement sa gamme Comet Lake-S. À son sommet, trône le Core i9-10900K. Pour patienter jusqu’aux tests, on a déjà un aperçu de ses performances via une fuite sur Cinebench R15. Il y affronte le Core i9-9900K et l’AMD Ryzen 9 3950X.

Notez quand même que ces processeurs ne boxent pas tout à fait dans la même catégorie. En effet, ils n’embarquent pas le même nombre de cœurs et ont des tarifs différents. Le Core i9-9900K a 8 cœurs / 16 threads et affiche une fréquence de base de 3,6 GHz. Il peut monter à 5,3 GHz sur un cœur et à 4,7 GHz sur l’ensemble de ses cœurs. Le Core i9-10900K s’arme de 10 cœurs / 12 threads. Sa fréquence de base est de 3,7 GHz, sa fréquence maximale sur un seul cœur de 5,1 GHz et sa fréquence maximale sur tous les cœurs de 4,9 GHz. Enfin, l’AMD Ryzen 9 3950X s’appuie sur 16 cœurs / 32 threads à une fréquence de base de 3,5 GHz et une fréquence Boost de 4,7 GHz.

Les Core i3-10100 et Core i3-10300 se mesurent aux Ryzen 3 3100 et 3300X sur Cinebench R20

Un Core i7-10700 à peu près équivalent au Core i9-9900K

Dans le test Cinebench R15 monocœur, le Core i9-10900K obtient 222 points et le 3950X, 213 points. Cela représente une avance de 4,2 %. Le Core i9-9900K s’intercale entre les deux avec 219 points. Un résultat qui lui confère une avance de 2,8 % sur la puce d’AMD. En revanche, sans surprise, la hiérarchie s’inverse dans le test multicœurs. Le 3950X domine avec 3932 points. Les Core i9-10900K et i9-9900K sont loin derrière avec 2645,7 et 2025,3 points respectivement. La puce d’AMD est ainsi 48,6 % plus rapide que la Comet Lake-S et 94,1 % plus rapide que la Coffee Lake-S. Dans la gamme Comet Lake-S, le Core i7-10700 est proche du Core i9-9900K dans Cinebench R20.

Comet Lake-S : les Core i7-10700K et Core i5-10600K affrontent les Ryzen 3000 sur Geekbench

Source : VideoCardz