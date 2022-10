Le Core i9-13900K jusqu’à 22 % supérieur au Ryzen 9 7950X dans les jeux selon Intel

Un certain RUBY’s|RYZEN|RAYDEON RAGE 3D, lecteur de VideoCardz, a fourni au site deux diapositives d’Intel illustrant les performances du Core i9-13900K, actuel meilleur processeur Raptor Lake-S – jusqu’au lancement du Core i9-13900KS. Intel a comparé cette puce au Ryzen 9 7950X d’AMD dans plusieurs jeux mais également dans des applications professionnelles.

© Intel / VideoCardz © Intel / VideoCardz

Selon notre confrère, ces diapositives ont été divulguées par Intel lors d’un évènement de pré-lancement. Rappelons que les premiers processeurs Raptor Lake seront officiellement disponibles à partir de demain. Et si vous vous demandez pourquoi Intel n’a pas dégainé de tels comparatifs lors de la présentation fin septembre, c’est simplement parce que les Ryzen 7000 n’étaient pas encore sortis. Les prestations du Core et du Ryzen sont mises en opposition dans plusieurs jeux, dont Total War Warhammer III et Far Cry 6, et quelques applications professionnelles. Sur le premier terrain, le Core i9-13900K, un 24 cœurs / 32 threads, délivre des performances jusqu’à 22 % supérieures à celles du Ryzen 9 7950X. La puce d’AMD le devance dans seulement un jeu, Arcadegeddon, et de 1 %. Dans des tests de productivité de PugetBench, Procyon et AutoCAD/AutoDesk, les écarts sont plus serrés, hormis dans AutoDesk.

En attendant les tests

Comme toujours, ce genre de résultats sont à prendre avec des pincettes ; d’autant plus ceux d’Intel, qui organise parfois des confrontations pas très équitables. Ici, la méthodologie de test et le matériel utilisé ne sont pas connus, ni précisés dans l’index de performance.

Les huit processeurs référencés ci-dessous seront commercialisés le 20 octobre. N’hésitez pas à consulter notre dossier consacré aux processeurs Raptor Lake pour en apprendre davantage sur cette 13e génération de Core. Nous vous proposerons également un test demain.

Processeur Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600KF Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700KF Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900KF Gravure 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm Coeurs 14 (6P+8E) 14 (6P+8E) 16 (8P+8E) 16 (8P+8E) 24 (8P+16E) 24 (8P+16E) Threads 20 20 24 24 32 32 Cache L3 24 Mo 24 Mo 30 Mo 30 Mo 36 Mo 36 Mo Cache L2 20 Mo 20 Mo 24 Mo 24 Mo 32 Mo 32 Mo Fréquence max P-Core 5,1 GHz 5,1 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,8 GHz 5,8 GHz Fréquence max E-Core 3,9 GHz 3,9 GHz 4,2 GHz 4,2 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz Fréquence de base P-Core 3,5 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz 3,4 GHz 3,0 GHz 3,0 GHz Fréquence de base E-Core 2,6 GHz 2,6 GHz 2,5 GHz 2,5 GHz 2,2 GHz 2,2 GHz Circuit graphique Intel UHD Graphics 770 NA Intel UHD Graphics 770 NA Intel UHD Graphics 770 NA TDP de base 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W Maximum Turbo Power 181 W 181 W 253 W 253 W 253 W 253 W Tarif 319 dollars 294 dollars 409 dollars 384 dollars 589 dollars 564 dollars

