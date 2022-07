Le fondeur chinois SMIC livre des puces gravées en 7 nm

En octobre 2020, le fondeur chinois SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) annonçait avoir gravé sa première puce en 7 nm. L’entreprise fabrique désormais des SoC pour les MinerVa Bitcoin Miner basés sur ce nœud 7 nm et ce, malgré les sanctions américaines entravant les capacités du fondeur.

Crédit : Tech Insights

Les équipes de TechInsights ont pu obtenir et analyser un de ces SoC, produits depuis juillet 2021. Leur conclusion : les nœuds 7 nm de TSMC et Samsung restent plus avancés (les deux sociétés proposent également des processus 5 nm et même 3 nm désormais), mais cette puce témoigne des progrès réalisés par le fondeur chinois au cours des derniers mois. Les journalistes de TechInsights pensent d’ailleurs « qu’il s’agit d’une copie très proche de la technologie du processus 7 nm de TSMC ». Le vol technologique est une pratique assez courante en Chine, quel que soit le secteur d’ailleurs. TSMC a déjà poursuivi SMIC à deux reprises par le passé, en 2002 et 2006.

Un processus encore immature

L’appellation des nœuds de gravure par les différents fabricants est assez libre et n’obéit pas à une métrique clairement définie en matière de densité de transistors notamment. Ainsi, ces dénominations peuvent parfois s’apparenter à du marketing plus qu’à de l’ingénierie. Concernant le 7 nm de SMIC, l’entreprise évoquait du N+1 conçu en partenariat avec Innosilicon à l’époque, mais aussi du N+2. En l’état, nous ne savons pas sur quel processus exact sont basés les SoC MinerVa. De fait, la puce minière en possession de TechInsights est assez sommaire selon nos confrères. Ses dimensions sont de 4,6 x 4,2 mm. Ils expliquent :

« Cette puce produite à faible volume peut être le tremplin vers un véritable processus 7 nm qui intègre à la fois des cellules logiques et des cellules mémoire. Étant donné que les mineurs de bitcoins ont des besoins limités en RAM, ils ne disposent probablement pas des cellules mémoire typique qu’un nœud 7 nm abouti requiert (à la fois à l’échelle logique et binaire). Ce chipset présente probablement la partie logique mais pas l’aspect binaire ».

Quoi qu’il en soit, le MinerVa Bitcoin Miner embarque jusqu’à 120 SoC pour une puissance totale de 3300 W. Et de fait, la livraison de puces gravées en 7 nm par SMIC, dans le viseur de l’administration américaine depuis des mois, témoigne d’une certaine résilience. Le fondeur chinois est notamment dans l’incapacité d’obtenir des scanners lithographiques EUV d’ASML ; le gouvernement américain chercherait aussi à limiter son accès aux machines DUV de la firme hollandaise.

Crédit : Tech Insights

Source : Tech Insights