Le frêle Celeron G6900 tient la route en mono-cœur

La gamme de processeurs desktop Intel Alder Lake contient des Core i3, mais aussi des petits Pentium et Celeron : les Pentium Gold G7400 et Celeron G6900. Ils possèdent tous les deux une paire de P-cores, avec Hyper-Threading dans le cas du Pentium, sans dans celui du Celeron. Forcément limité sur la partie multicœurs, le Celeron, affiché à seulement 42 dollars HT, semble cependant offrir de très bonnes prestations en mono-cœur, malgré l’absence de Boost (il a une fréquence de base de 3,5 GHz).

Le 2 cœurs / 2 threads s’est aventuré dans Geekbench 5 en étant installé sur une carte mère ASRock Z690M Phantom Gaming 4 et associé à 16 Go de DDR4. Bon, notez que la carte mère d’ASRock dotée de la technologie BFB (Base Frequency Boost) donne un coup de pouce au Celeron : elle octroie un gain de 900 MHz à la puce d’Intel, ce qui lui permet de fonctionner à 4,4 GHz dans le benchmark. Il y a cinq entrée en tout. Grosso modo, le Celeron marque 1400 points en mono-cœur et 2500/2600 points en multicœurs.

Si l’on regarde dans la hiérarchie des CPU, ces scores le place juste devant le Core i9-10900K en mono-cœur, ce dernier réalisant en moyenne 1393 points. Du côté d’AMD, le Ryzen 7 3800X a un score moyen de 1341 points et le Ryzen 5 5600G de 1480 points.

Processeurs mobiles Alder Lake : jusqu’à 14 cœurs et 5 GHz

Des performances comparables à celles du Core i5-2500K en multicœurs

Naturellement, si l’on se penche sur les résultats multicœurs, le Celeron est impuissant face à ces trois références dotées de respectivement 10 cœurs / 20 threads (10 804 points), 8 cœurs / 16 threads (8854 points), 6 cœurs / 12 threads (7373 points). Avec 2600 points, il se positionne au niveau d’un ancien, mais longtemps populaire, Intel Core i5-2500K, lequel affiche une moyenne de 2603 points.

Vous pouvez acquérir ce Celeron G6900 pour environ 65 euros chez TopAchat ou LDLC notamment.