Le GeForce NOW débarque sur certaines téléviseurs LG

Dans un communiqué, LG Electronics (LG) annonce être le premier fabricant de téléviseurs à intégrer le service de cloud gaming NVIDIA GeForce NOW directement dans ses Smart TV. Cela concerne certains modèles de téléviseurs LG 4K OLED, QNED Mini LED et NanoCell 2021 fonctionnant sous webOS.

L’entreprise précise que l’application sera disponible en version bêta à partir de cette semaine dans le LG Content Store. Tous les abonnés pourront profiter du service de NVIDIA par ce biais ; en revanche, il est limité à du 60 images par seconde en 1080p, y compris pour ceux ayant souscrit à l’offre RTX 3080 qui autorise des sessions en 120 images par seconde dans des définitions plus élevées. En effet, jouer dans de telles conditions impose pour l’instant de passer par un PC / Mac ou une NVIDIA Shield.

Un nouveau support pour le GeForce NOW

De manière générale, rappelons que le GeForce NOW est accessible via NVIDIA SHIELD, Windows PC, macOS, Chrome OS, Android et le navigateur Safari pour iPhone et iPad.

Lee Sang-woo, senior vice-président de la stratégie commerciale de LG Electronics Home Entertainment Company, déclare : « Les clients de LG attendent le meilleur lorsqu’il s’agit de jouer sur un grand écran. Le partenariat avec NVIDIA pour apporter le GeForce NOW aux propriétaires de téléviseurs LG est un signe de notre engagement à apporter la meilleure expérience de jeu sur les téléviseurs LG fonctionnant sous webOS. »

D’autre part, si cette prise en charge sur les téléviseurs LG vous décide à vous abonner au GeForce NOW, sachez que NVIDIA offre Crysis Remastered pour une souscription à un abonnement GeForce NOW de 6 mois. Cette offre spéciale vaut pour n’importe quel abonnement de 6 mois à GeForce NOW : le Propriétaire, facturé 49,99 euros / 6 mois (ce qui équivaut à 8,33 euros / mois) ou le RTX 3080, facturé 99,99 euros / 6 mois (ce qui équivaut à 16,67 par mois).