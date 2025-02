Le MacBook Air avec puce M4 serait plus performant que le MacBook Pro

Apple est sur le point d’annoncer les versions 13 pouces et 15 pouces du MacBook Air M4, avec une présentation prévue pour mars au plus tôt. Avant même le lancement officiel, des résultats de benchmark ont été publiés en ligne, révélant des performances GPU pour le MacBook Air M4. Comparé au MacBook Pro M4 de base, la différence de performance est minime, les deux modèles étant équipés de la même puce Apple Silicon.

Caractéristiques et configuration

Selon les résultats de Geekbench 6 Metal, le MacBook Air M4 porte la désignation unique Mac16,12. Il est doté d’un processeur avec quatre cœurs haute performance et six cœurs économes en énergie. Ce modèle est également équipé de 24 Go de RAM unifiée, avec les cœurs haute performance fonctionnant à une fréquence de 4,41 GHz, la plus élevée enregistrée pour le M4.

Performances et refroidissement

Le MacBook Air M4 a obtenu un score de 54 806 sur Geekbench 6 Metal, soit 5 % de moins que le MacBook Pro M4. Cette légère différence pourrait s’expliquer par le design sans ventilateur du MacBook Air M4, tandis que le MacBook Pro M4 bénéficie d’un ventilateur de refroidissement.

Cependant, ce benchmark n’est pas conçu pour mesurer les charges de travail soutenues ou pour stresser suffisamment le GPU du M4 pour observer une différence notable. Il est donc probable que les performances soient similaires lorsque les premières unités commerciales seront disponibles.

Date de disponibilité

Si vous êtes intéressé par le MacBook Pro et ne souhaitez pas attendre la sortie du MacBook Air M4, le modèle de base du MacBook Pro est disponible sur Amazon pour 1800€. Ce modèle est équipé d’un CPU à 10 cœurs, de 16 Go de RAM unifiée et de 512 Go de stockage.

Cette fuite de benchmark offre un aperçu des performances à venir pour le MacBook Air M4, bien que les différences avec le MacBook Pro M4 soient minimes. Les utilisateurs devront attendre les tests des unités commerciales pour obtenir une évaluation complète des performances.