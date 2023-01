Le prix de la GeForce RTX 4080 est mauvais, estime MSI

Vous trouvez que la GeForce RTX 4080 coûte trop cher ? C’est aussi ce que pense les communicants de MSI ; en tout cas, c’est la carte qu’ils jouent pour tenter de vous convaincre d’acheter une GeForce RTX 4070 Ti. Le compte MSI Gaming USA a en effet annoncé dans un message que la « GeForce RTX 4070 Ti est désormais en vente sur le MSI Store » et invité les clients à découvrir « la puissance de l’architecture Ada Lovelace, à un coût “pas aussi mauvais que celui de la GeForce RTX 4080” ».

Publié au cours du week-end, ce tweet a depuis été supprimé ; nos confrères de VideoCardz avaient toutefois pris une capture d’écran. MSI ressort un argument assez consensuel. De fait, les ventes montrent que la GeForce RTX 4090 est plus populaire que la GeForce RTX 4080 malgré un tarif plus élevé. Autrement dit, les clients – en tout cas ceux prêts à débourser 1500 ou 2000 euros dans un GPU – estiment que le fleuron d’Ada Lovelace justifie l’investissement et représente un meilleur choix que la GeForce RTX 4080. Rappelons que les GeForce RTX 4090 et RTX 4080 Founders Edition coûtent respectivement 1949 et 1469 euros.

Deux GeForce RTX 4000 supplémentaires équipées du GPU AD104 ?

Plus de GeForce RTX 4070 Ti à 899 euros

NVIDIA ne propose pas de GeForce RTX 4070 Ti Fouders Edition. L’entreprise a fixé un prix de vente recommandé de 899 euros. Le jour de la sortie de cette référence, NVIDIA a d’ailleurs fourni plusieurs liens permettant d’acquérir la RTX 4070 Ti à ce juste prix. Le modèle MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC faisait partie des cartes custom proposées à ce tarif. Reste qu’actuellement, la seule GeForce RTX 4070 Ti disponible sur la boutique française de MSI est la SUPRIM 12G. Et son tarif est assez éloigné des 899 euros, puisqu’il s’élève à 1029 euros. Actuellement, la somme minimale à débourser pour obtenir une GeForce RTX 4070 Ti chez les détaillants français est de 999 euros.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 Go GeForce RTX 4080 12 Go

GeForce RTX 4070 Ti SKU PG139-SKU330 PG139-SKU360 PG141-SKU331 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 AD104-400 Multiprocesseurs de flux 128 76 60 Cœurs CUDA 16 384 9728 7680 Fréquence Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X Bus mémoire 384-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 22,5 Gbit/s 21 Git/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 720 Go/s 504 Go/s TGP par défaut 450W 320W 285W Max TGP 660W 516W 366W Prix de la version FE / prix public conseillé 1599 dollars

1949 euros 1199 dollars

1469 euros 799 dollars

899 euros Date de commercialisation 11 octobre 2022 16 novembre 2022 5 janvier 2023

