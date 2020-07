Le processeur Intel Core i7-1165G7 malmène les Ryzen 7 4700U et Ryzen 7 4800U en monocœur

Sur le secteur des PC portables, Intel devrait bientôt dévoiler sa gamme de processeurs Tiger Lake-U, gravés en 10 nm. Ces derniers visent à concurrencer les APU Renoir d’AMD lancés en début d’année. Parmi les puces Tiger Lake-U, se trouve un Core i7-1165G7 à 4 cœurs et 8 threads. Début juin, on l’avait déjà rencontré en train de surclasser les Ryzen 7 4800U et Ryzen 9 4900HS sur Time Spy. Le voici confronté aux Ryzen 7 4700U et Ryzen 7 4800U sur Geekbench.

Les processeurs prennent place dans des ordinateurs portables Lenovo. Rappelons que le Ryzen 7 4700U embarque 8 cœurs / 8 threads et son grand frère, 8 cœurs / 16 threads. Ils ont tous les deux un TDP nominal de 15W. On ne connaît pas encore le TDP du Core i7-1165G7. Celui-ci pourrait être de 15W ou de 28W.

L’iGPU Gen12 Xe d’Intel fait tourner Battlefield V en 1080p à 30 ips

Au coude-à-coude avec le Ryzen 7 4700U en multicœurs

La puce Tiger Lake-U domine face au Ryzen 7 4700U. Elle obtient 6737 points contre 4923 en test monocœur. Cela représente une différence de 36,8 % en faveur du modèle Intel. En multicœurs, malgré deux fois moins de cœurs, ce dernier l’emporte d’une courte tête avec 23 414 points contre 23 314 points. Face au Ryzen 7 4800U, le Core i7-1165G7 gagne toujours le round monocœur avec 6737 points contre 5210, soit une différence de 29,3 %. Dans le test multicœurs, le processeur d’AMD domine logiquement, avec une résultat 22,3 % plus élevé : 28 651 points contre 23 414 points.

Notez toutefois que les processeurs semblent fonctionnent à leur fréquence de base. Si tel est le cas, cela octroie un avantage certain au Core i7-1165G7 avec ses 2,8 GHz. Les Ryzen 7 4700U et 4800U ont des fréquences de base de respectivement 2 GHz et 1,8 GHz. Leur fréquence Boost leur permet de monter à 4,1 et 4,2 GHz. On ignore la fréquence Boost du Core i7-1165G7, mais le Core i7-1185G7 monterait pour sa part à 4,7 GHz.

Source : TechPowerUp