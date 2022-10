Le ReBAR est nécessaire pour les cartes Arc d’Intel, les cartes mères AMD 500 Series supportées

Non, il ne faudra pas obligatoirement une plateforme Intel pour utiliser de manière optimale une carte graphique Arc.

On le sait depuis quelques temps déjà : les cartes graphiques Arc d’Intel exigent un système supportant la fonctionnalité Resizable BAR, aussi appelé SAM (Smart Access Memory) par AMD, qui permet au processeur d’avoir un accès complet et direct à la mémoire vidéo. A défaut, les performances chutent très fortement (de plusieurs dizaines de pourcents parfois). Intel a toutefois complété ce point en indiquant les plateformes réellement supportées permettant d’offrir des performances optimales avec sa nouvelle gamme de cartes graphiques.

©Intel

L’Arc A770 se mesure à la GeForce RTX 3060 sur des jeux ray tracing

Des plateformes AMD officiellement supportées

Le constructeur confirme ainsi que n’importe quelle plateforme basée sur un de ses chipsets 400 Series, 500 Series ou 600 Series est supportée (soit les cartes mères pour processeurs Intel Gen10 et plus récents), sous réserve bien entendu que le Resizable BAR soit activé dans le BIOS. Curieusement, les cartes mères avec un chipset 300 Series qui proposent parfois cette technologie ne sont pas mentionnées. Il faudra donc attendre les tests pratiques et réels pour confirmer ou non si ces anciennes plateformes restent adaptées aux cartes Arc.

Mais Intel ajoute également que les plateformes AMD reposant sur un chipset 500 Series sont compatibles, soit les processeurs Ryzen 3000 Series et Ryzen 5000 Series. Intel ne parle pas des plateformes et processeurs plus récents d’AMD (en particulier les Ryzen 7000 Series et les plateformes X670 et B650). Il serait toutefois impensable qu’ils ne soient pas également compatibles, d’autant que le constructeur note que « d’autres plateformes ou cartes mères supportant le Resizable BAR / Smart Access Memory peuvent également supporter les cartes Arc« .

Test : Intel Arc A380, l’empire contre-attaque (mollement) sur le marché des GPU

Source : Intel