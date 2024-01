Le Ryzen 7 5700X3D débarque en 2024, donnez une seconde vie à votre carte mère AM4

© Ilya Plekhanov / Wikimedia Commons

Malgré l’introduction de la plateforme AM5 en août 2022 avec les Ryzen 7000X, AMD n’a pas tiré une croix sur les processeurs en socket AM4 : l’entreprise a déjà introduit de nouveaux Ryzen l’utilisant depuis la sortie des Ryzen 7000, et nous la soupçonnions d’en préparer d’autres, dont un Ryzen 7 5700X3D surchargé en cache L3 ainsi que des Ryzen 5XXGT. Deux puces viennent d’être référencées chez un détaillant européen.

Le leaker momomo_us a découvert le Ryzen susmentionné ainsi que le Ryzen 5 5500GT chez plusieurs revendeurs, dont l’allemand Geizhals. Le Ryzen 7 5700X3D y est vendu à un tarif de 270 euros, tandis que le modèle GT s’affiche à 138 euros.

Des Ryzen 5000 attendus dans les prochaines semaines

Les spécifications de ces processeurs restent incertaines et lacunaires. La fiche technique du Ryzen 5 5500GT évoque 6 cœurs / 12 threads du Ryzen 5 5500GT, une fréquence de base de 3,6 GHz et une fréquence Boost de 4,4 GHz pour un TDP de 65 W. L’inquiétude porte sur les chipsets, puisque la page renseigne seulement les A520, B550 et X570, sans mention de chipsets appartenant aux séries 300 et 400.

© Geizhals

Concernant le Ryzen 7 5700X3D, il faut se contenter de la fréquence Boost renseignée : 4,1 GHz, soit 400 MHz de moins que celle du Ryzen 7 5800X3D.

Ne prenez pas les prix et les caractéristiques pour argent comptant. Cette fuite confirme surtout l’existence et, sans doute, l’arrivée imminente de ces processeurs AM4 – au cours du premier trimestre d’après plusieurs sources.