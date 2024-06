Le service Cybersecure d’Orange vous protégerait gratuitement du phishing, où est le piège ?

Un nouveau site de cybersécurité sera déployé par Orange prochainement. Celui-ci prendra la forme d’une plateforme collaborative permettant aux Français de vérifier si une URL est dangereuse. Le but étant de protéger les utilisateurs contre des menaces comme le phishing ou encore les virus.

Orange, le fournisseur d’accès disposant du meilleur réseau 5G en France, vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau service de cybersécurité. Celui-ci doit prévenir les usagers internet et téléphone contre les menaces d’internet, le phishing ou bien le démarchage téléphonique.

Alors que le FAI va devoir raccorder les consommateurs plus vite à la fibre, l’entreprise s’apprête à offrir une solution de cybersécurité gratuite aux Français. Cet outil communautaire utiliserait également l’intelligence artificielle afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Le portail participatif de Cybersecure, qui ne nécessite pas de forfait Orange, va permettre de vérifier l’authenticité de différents sites, liens, emails et SMS suspects dès le 6 juin 2024.

©Orange

Cybersecure utilise l’IA de façon détournée ?

La réponse devrait être instantanée si la menace est présente dans la base de données collaborative du site. Auquel cas, un expert en cyberdéfense va l’analyser et l’ajouter à l’aide d’outils IA. Si cela peut sembler intéressant, en vérité ce service d’Orange n’a rien de très nouveau.

Actuellement, de nombreux outils permettent déjà de se protéger de ce genre de menace, à l’image des VPN ou encore de la solution identique proposée par Google : le site Transparency Report.

Mieux encore, l’IA est déjà à contribution dans ce domaine. Des services comme “isit phishing.AI” permettent de débusquer un URL malveillant à l’aide de l’intelligence artificielle. Si le site d’Orange est tout de même bienvenu, il ne semble effectivement pas apporter grand chose aux usagers (hormis l’utilisation de l’IA par les experts).

D’autant plus que Cybersecure pourrait ne pas être entièrement gratuit si les usagers souhaitent bénéficier de protections en plus. La plateforme permettant de vérifier un URL l’est, cependant une offre supplémentaire de protection pour 7 euros par mois est proposée aux abonnés du FAI et de Sosh.

Orange propose un service payant et redondant ?

Ces derniers pourront sécuriser jusqu’à 10 appareils contre les SMS malveillants, les arnaques, le démarchage, les virus et autres joyeusetés. Encore une fois, cela n’a rien de bien novateur : des services comme Bloctel permettent déjà de réduire le risque d’appels indésirables (gratuitement).

Les antivirus sur PC et smartphone, eux, protègent contre les logiciels malveillants. Le lancement de Cybersecure fait sens dans un contexte où les cyberattaques prennent de l’ampleur et touchent même les instances étatiques françaises.

Cependant, il est difficile de ne pas voir ce service d’Orange comme une manœuvre un peu opportuniste. D’autant plus que l’étiquette “IA” de Cybersecure semble s’apparenter à une simple stratégie marketing. À l’heure actuelle, sans plus ample explication de la part d’Orange, son utilisation semble assez limitée.

Un outil de sécurité supplémentaire à la disposition des utilisateurs est toujours bienvenu, en revanche celui d’Orange devant être disponible le 6 juin pourrait être quelque peu redondant. Il faut espérer que celui-ci aille plus loin et qu’il soit efficace pour être véritablement utile aux utilisateurs ou aux consommateurs du fournisseur d’accès.