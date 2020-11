Le PCIe 6.0 est déjà en version 0.7

En février dernier, le PCI-SIG relatait ses progrès en matière de PCIe 6.0, à l’époque en version 0.5. Depuis, quelques mois ont passé, et la norme est désormais en version 0.7. C’est une étape importante, puisqu’elle signifie que l’interface est pleinement fonctionnelle et qu’elle ne peut plus recevoir de nouvelles fonctionnalités. De plus, cela suppose que ses spécifications électriques ont été testées et validées.

On vous le concède, ces numéros de versions sont parfois obscurs. Nos confrères de Tom’s Hardware US nous rappellent ce qu’implique chaque étape. La version 0.3 fixe les objectifs généraux à atteindre et les méthodes préconisées pour y parvenir ; dans le cas du PCIe 6.0, notamment une bande passante de 64 GT/s, une modulation PAM4 (Pulse Amplitude Modulation with 4 level) et du FEC (Forward Error Correction). La version 0.5 est un brouillon qui doit cocher tous les critères fixés par la précédente version. Elle prend en considération les retours des acteurs du marché. Le PCI-SIG a encore la possibilité d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires. En version 0.7, stade actuel, l’organisme a défini toutes les caractéristiques de la norme et a entièrement mis au point ses spécifications électriques. Le PCI-SIG ne peut plus ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Le PCI Express 6.0 confirme des débits doublés par rapport au 5.0

Le PCIe 5.0 fin 2021 chez AMD et Intel

Les prochaines étapes sont les versions 0.9 puis 1.0. En version 0.9, les membres du PCI-SIG procèdent aux derniers ajustements et tests. Ils ne peuvent plus apporter de changements fonctionnels. Enfin, la version 1.0 est la version finale du projet. Si tout se passe bien, elle sera annoncée au cours du deuxième semestre 2021.

Pour nos PC, les premiers produits AMD et Intel prenant en charge ce standard ne devraient pas voir le jour avant 2023-2024. Si chez AMD, on propose le PCIe 4.0 depuis l’été 2019 avec les Ryzen 3000 et les cartes mères X570, les puces Intel compatibles n’arriveront qu’en début d’année prochaine, avec la onzième génération de processeurs, Rocket Lake-S. Entre le PCIe 4.0 et le PCIe 6.0, viendra naturellement s’intercaler le PCIe 5.0 ; parachevé par le PCI-SIG en juin 2019, les plateformes grand public compatibles ne débarqueront que fin 2021 voire 2022 pour AMD.