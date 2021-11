Le Xbox Cloud Gaming est désormais disponible sur Xbox Series X|S et Xbox One

En août, Microsoft avait annoncé que les Xbox Series et Xbox One accueilleraient le Xbox Cloud Gaming d’ici la fin d’année. Promesse tenue, avec le déploiement du service sur ces différentes consoles.

Selon la communication de Microsoft, le lancement du Xbox Cloud Gaming sur ces supports à deux bienfaits principaux. Le premier est qu’il permet de profiter des jeux de nouvelle génération sur Xbox One. Le second est un gain de place et de temps pour les détenteurs de Xbox Series X / S : ils ont l’opportunité de tester des titres sans devoir les télécharger et les stocker sur leur console.

Microsoft résume : « Dès aujourd’hui, vous pouvez jouer aux titres du Xbox Game Pass sur le cloud depuis votre console Xbox. Le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) est désormais accessible sur Xbox One et Xbox Series X|S pour les abonné·e·s Xbox Game Pass Ultimate. Cette fonctionnalité sera dans un premier temps disponible avec notre mise à jour de novembre, pour un certain nombre de joueurs et joueuses Xbox, puis s’étendra à toutes et tous dans les semaines qui viennent. »

Abonnement Xbox Game Pass Ultimate requis

Comme indiqué ci-dessus, le Xbox Cloud Gaming requiert l’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Facturé 12,99 euros/mois, celui-ci octroie d’autres avantages, notamment l’accès à catalogue d’une centaine de jeux, parmi lesquels Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition, Forza Horizon 5 Standard Edition ou encore Back 4 Blood. Rappelons que Microsoft propose également cet abonnement sur PC. Et bien sûr, tous ces titres peuvent aussi être installés et joués localement, « à l’ancienne », sans passer par le cloud.

Pour les joueurs Xbox One, l’offre de cloud gaming de Microsoft permet donc « de jouer à des titres de nouvelle génération […] uniquement jouables sur Xbox Series X|S, comme Recompile, The Medium, ou The Riftbreaker […] ». L’entreprise indique qu’elle continuera à ajouter « des jeux de nouvelle génération comme Microsoft Flight Simulator, au début de l’année 2022 ».