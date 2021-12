L’Epic Games Store offre l’excellent Shenmue 3

Comme l’année dernière, Epic Games Store va octroyer un jeu gratuit par jour jusqu’à la fin d’année. C’est Shenmue 3 qui inaugure cette farandole de cadeaux. Vous avez jusqu’à 17 heures pour récupérer une copie sur l’Epic Games Store.

En 2020, la plateforme avait offert 15 jeux en autant de jours. Y figuraient des titres comme Cities Skylines, Alien Isolation, Darkest Dungeon, My Time At Portia ou encore Jurassic World Evolution. Pour l’instant, nous ignorons les titres des autres jeux qui seront donnés durant cette période.

Par ailleurs, toujours fidèle à ses bonnes habitudes, l’Epic Games Store a distribué un bon de 10 euros utilisable dans la boutique à l’ensemble des comptes existants. Notez que « le bon s’appliquera à tous les produits éligibles dans votre panier d’achat ET [que] vous obtiendrez un nouveau bon à chaque nouvelle transaction éligible. Les bons Epic s’appliquent aux jeux éligibles d’une valeur de 14,99 euros ».

Bref, un bon moyen de faire quelques emplettes dans le cadre des soldes des fêtes de fin d’année qui viennent d’être lancées et dont vous pouvez profiter « que vous ayez été sage ou vilain » en 2021 ; les réductions atteignent 75 % sur certains jeux. Ces soldes prendront fin le 6 janvier 2022.

Assassin’s Creed Odyssey est jouable gratuitement jusqu’au 20 décembre

Un jeu sorti en 2019

Pour en revenir à Shenmue III, c’est un jeu d’action / aventure édité par Deep Silver et paru fin 2019. Il coûte 30 euros en temps normal.

« Incarnez Ryo Hazuki, un adepte d’arts martiaux japonais de 18 ans déterminé à venger la mort de son père. Dans ce troisième volet de la légendaire saga Shenmue, Ryo tente de résoudre le mystère du Miroir du phénix, un artéfact recherché par l’assassin de son père. Sa quête le plonge au cœur d’une représentation immersive de la Chine rurale, à l’activité débordante et aux paysages à couper le souffle.

L’aventure de Ryo l’entraîne dans des villes et des villages montagnards où il pourra approfondir son entraînement, s’essayer aux jeux d’argent, jouer à des jeux d’arcade ou travailler à mi-temps tout en continuant à remonter la piste de ceux qui connaissent les secrets du Miroir du phénix. »

Le jeu peut se contenter d’un processeur Intel Core i5-4460 (3,40 GHz) ou équivalent AMD ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ou équivalent AMD (carte DirectX 11 et 2 Go de VRAM requis) ; de 4 Go de RAM.

Par contre, il occupe beaucoup d’espace disque : 100 Go.

La configuration recommandée est également bien plus exigeante : processeur Intel Core i7-7700 (3,60 GHz) ou équivalent AMD ; carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 ou équivalent AMD ; 16 Go de RAM.

Rendez-vous sur l’Epic Games Store pour réclamer votre dû avant l’échéance.