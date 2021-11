L’Epic Games Store offre un jeu de chasse en monde ouvert

Ces derniers jours, l’Epic Games Store offrait trois jeux, parmi lesquels Never Alone, un titre centré sur la coopération avec un renard. Changement radical d’ambiance depuis hier, puisque la plateforme octroie gratuitement theHunter : Call of the Wild, un simulateur de chasse dans lequel il faut plutôt les abattre (entre autres animaux).

Développé et édité par Expansive Words, theHunter : Call of the Wild date de février 2017. Comme son nom l’indique, ce jeu ambitionne de simuler une expérience de chasse en monde ouvert la plus réaliste possible. Voici son descriptif : « Vous n’avez jamais joué à un jeu de chasse comme theHunter: Call of the Wild. Plongez dans un monde à l’ambiance incroyable et plein de vie, des animaux majestueux modélisés avec soin au bruissement des feuilles qui s’agitent alors que vous traquez votre proie. Vous pouvez décider de chasser en solitaire ou de rejoindre des amis pour chasser ensemble. N’oubliez pas : vous n’êtes pas seulement un visiteur de ce monde, vous en faites intégralement partie. Et lorsque vous apercevrez la splendide ramure de votre premier cerf élaphe à travers les feuillages, un sentiment indescriptible vous envahira ».

Les configurations PC pour jouer à theHunter: Call of The Wild

Pour ressentir le frisson de la chasse virtuelle, votre PC doit tourner sous Windows 7 (64 bits) ou version ultérieure. Il doit posséder au minimum un processeur Intel i3-4170 ou équivalent AMD ; une carte graphique NVIDIA GTX 660 / ATI HD7870 avec 1 Go de VRAM ; 4 Go de RAM. Idéalement, un processeur Intel i7 Quad-Core ou équivalent AMD ; une carte graphique NVIDIA GTX 760 / R9 270x avec 4 Go de VRAM ; 8 Go de RAM. Le jeu occupe 60 Go d’espace disque.

Vous avez jusqu’à jeudi prochain 17 heures pour récupérer une copie de theHunter : Call of the Wild ; le titre coûte 20 euros en temps normal. Notez qu’il regorge de DLC dont certains sont actuellement soldés.

Antstream – Epic Welcome Pack

D’autre part, sachez que l’Epic Games Store donne aussi un Antstream – Epic Welcome Pack pour Antstream Arcade, « la plus grande plateforme de cloud gaming dédiée au rétrogaming ».

« Empochez 1 090 Gems gratis à utiliser en jeu ! Cette monnaie peut être utilisée en jeu, lors de défis, et pendant des tournois à durée limitée ! Les Gems peuvent également servir à déverrouiller des défis plus avancés et jouer dans un mode JcJ au tour par tour contre vos amis et d’autres joueurs ! »