Les 50 meilleurs jeux gratuits sous Android

Les meilleurs jeux gratuits sous Android

Avec aujourd’hui plus de 2,5 milliards d’appareils activés et près de 86% de parts de marché, Android s’impose comme le système d’exploitation le plus utilisé dans le monde mobile. Et sur Google Play, les jeux vidéo figurent indéniablement en tête de la liste des applications les plus populaires. Mais voilà : immense audience oblige, entre les milliers de free-to-play, les portages de titres cultes des consoles de salon ou les petites pépites indés, il n’est pas toujours facile de séparer le bon grain de l’ivraie.

Pour buller sur la plage, passer le temps dans les transports estivaux ou tout simplement plonger dans des titres d’exception, suivez le guide : vous retrouverez ici notre propre sélection des meilleurs jeux gratuits pour Android. Nous avons choisi de limiter le nombre de jeux à 50 et nous avons donc sélectionné les titres les plus intéressants pour ceux qui veulent s’amuser avec un smartphone ou une tablette sous Android. Sans débourser le moindre centime.

Il faut noter qu’il s’agit d’une sélection de jeux gratuits et qu’ils contiennent donc, dans beaucoup de cas, des achats in-app. Encore qu’il est souvent possible de résister à la tentation, sans pour autant écorner votre expérience et votre plaisir de jouer. Parmi ces 50 jeux, certains intègrent également de la publicité dans les menus ou durant la partie elle-même, alors que d’autres se passent de publicités, en espérant que les joueurs, s’ils apprécient le jeu, achèteront des objets. Tous les modèles cohabitent.

Tous les jeux ont été testés, les rares soucis que nous avons pu rencontrer sont mentionnés.

Total War Battles: Kingdom

Développé par The Creative Assembly, la série des Total War est devenue depuis batsa création l’un des piliers du jeu de stratégie. Extrêmement complète, cette série mixe agréablement stratégie en temps et réel et gestion pour livrer une expérience des plus plaisantes. Avec la série des Total War Battles, le studio a créé une version simplifiée de son jeu, beaucoup plus adaptée au format nomade.



Finie l’Antiquité (cadre habituel des jeux de la série principale), on se retrouve ici dans l’Angleterre du Moyen Âge, avec pour tâche ultime d’unifier le royaume afin d’y régner en maître. Au programme des réjouissances, la gestion d’une ville qui permettra de débloquer tout un tas de bonus et d’améliorations, et bien évidemment, des batailles en temps réel. Exception faite de l’interface assez peu pratique, Total War Battles: Kingdom est un bon petit jeu de stratégie à savourer sans complexe.



On aime : un jeu de stratégie complet au creux de la main.

Clash Royale

Dernière production en date de Supercell (le studio derrière Clash of Clans), Clash Royale est sans aucun doute LE titre à ne pas manquer en ce moment. Situé à la croisée du MOBA, du Tower Defense et du jeu de cartes à collectionner, ce petit jeu a tout d’un grand. Avant chaque partie, il faudra se constituer un deck de cartes composé à la fois de sorts et de créatures, qu’il faudra utiliser sur-le-champ de bataille afin de défaire son adversaire. Une fois la partie lancée, il faudra utiliser à bon escient les diverses cartes de son jeu pour aller envahir le camp adverse, tout en repoussant les assauts ennemis. Simple en apparence, ce titre recèle une profondeur tactique et technique qui l’a déjà propulsé sur la scène de l’eSport.

On aime : le gameplay, aussi simple à comprendre que complexe à maîtriser.

Rayman Adventures

Avec Rayman Adventures, c’est le jeu de plateforme dans toute sa splendeur qui s’invite sur mobile. Très agréable à l’œil grâce aux performances de l’Ubi Frame Art, ce titre n’en oublie de pas de faire la part belle au gameplay. Ce dernier s’avère en effet parfaitement adapté au support mobile grâce à des contrôles tactiles réactifs et très bien pensés. Si l’on pourra lui reprocher ses quelques éléments free-to-play, difficile pour autant de nier le charme global du titre, qui mérite assurément sa place sur les terminaux de tout amateur de jeux de plateforme en général, et de Rayman en particulier.

On aime : Voir Rayman arriver sur mobile dans un véritable jeu de plateforme.

Fallout Shelter

Comment adapter sur mobile un jeu comme Fallout dont l’ergonomie ne se prête guère aux écrans tactiles ? En ne reprenant que l’univers pour créer un jeu totalement différent. C’est ainsi qu’est né Fallout Shelter, sympathique jeu de gestion de ressources reprenant les codes de la saga éponyme. Le joueur doit développer un abri atomique recueillant des survivants, en optimisant la production de diverses ressources, la population et les capacités de l’abri. Addictif, Fallout Shelter est aussi exigeant puisqu’il continue à tourner en l’absence du joueur.

On aime : l’univers de Fallout, la complexité, l’immersion en temps réel.

Sky Force 2014

Amateurs de shoot’em up à l’ancienne, Sky Force 2014 est fait pour vous. À l’instar du célèbre 1942, ce SHMUP vous proposera un gameplay vertical entièrement gérable d’un doigt. Le tir étant automatique, il faudra donc se concentrer essentiellement sur le déplacement du vaisseau afin d’éviter les tirs qui jaillissent de tous côtés. Old school oblige, la difficulté est au rendez-vous, et il faudra donc faire preuve d’une grande dextérité pour affronter les boss gardant la fin de chaque niveau. Pour ne rien gâcher, Sky Force 2014 est d’une grande beauté avec ses graphismes mélangeant agréablement 2D et modèles 3D.



Notez qu’un nouvel épisode Sky Force Reloaded est aussi disponible depuis peu, encore plus abouti.

On aime : la grande difficulté du titre qui mettra les doigts à rude épreuve.

Dragon Ball Legends

Dernier arrivé dans la grande famille des jeux mobiles Dragon Ball, Dragon Ball Legends propose une approche différente de celle de Dokkan Battle (qui remporte d’ailleurs toujours un vif succès). Mettant en scène un nouveau personnage venu du passé pour aller se bastonner avec l’univers entier, ce titre propose un gameplay mêlant jeu de cartes et jeu de baston, chaque joueur se constituant un deck de coups avant chaque match.

Basé sur des mécaniques free-to-play permettant d’obtenir coups et personnages, ce titre n’en demeure pas moins fort sympathique, et très régulièrement mis à jour à grand renforts de nouveaux personnages et événements. De quoi alimenter une communauté de joueurs avides de contenus en rapport avec cette série toujours aussi populaire.

On aime : retrouver l’ambiance générale de la saga culte, avec des mises à jour régulières.

Fire Emblem Heroes

Après Pokémon Go et Super Mario Run, Fire Emblem Heroes constitue la troisième incursion de Nintendo dans le vaste monde du jeu mobile. Si les deux premiers titres avaient suscité des réactions contrastées (en dépit d’un grand succès), Fire Emblem Heroes a réussi à faire l’unanimité. Il faut dire que pour l’occasion, l’éditeur a fait les choses avec soin. Outre une partie technique et graphique sans défaut, le jeu présente un gameplay équilibré et plaisant, ainsi qu’un modèle économique gratuit qui récompense les joueurs acharnés.



Comme ses prédécesseurs sur console, Fire Emblem Heroes propose de se constituer une équipe de héros ici issus des différents épisodes de la saga. Il faudra ensuite les emmener disputer de nombreuses batailles au tour par tour et progresser au sein de plusieurs niveaux narrant une histoire somme toute plaisante à suivre. Bien que plus limité que les épisodes canoniques, Fire Emblem Heroes propose un grand nombre de subtilités tactiques qui raviront les fans de la série comme les néophytes.



On aime : découvrir ou redécouvrir la licence Fire Emblem au format mobile.

Shadowgun Legends

Développé par Madfinger Games, les créateurs de la série Dead Trigger, Shadowgun Legends est un FPS mâtiné de RPG qui n’est pas sans rappeler Destiny (si vous voyez ce que nous voulons dire). Le monde a été envahi par des extra-terrestres belliqueux, et en tant que Shadowgun, guerrier d’élite représentant l’espoir de l’humanité, vous allez devoir leur rappeler à grand renfort de balles dans le buffet que les humains ne se laissent pas faire.



Un pitch de départ assez simple donc, qui cache un titre fort sympathique. Graphismes au poil, contrôles parfaitement adaptés au support mobile, missions solo à foison et jeu en multijoueur (coopératif comme compétitif) sont au programme de ce titre qui vous emmènera casser de l’alien pour des dizaines et des dizaines d’heures.

On aime : s’adonner à un pur titre d’action, bénéficiant d’une réalisation impeccable, mâtiné de parties coopératives ou compétitives.

Dofus Touch

Sorti en 2004, Dofus est un MMORPG créé par la société française Ankama. À l’instar de nombreux autres MMO, Dofus permet aux joueurs d’incarner des personnages aux classes variées, ici revues et corrigées à la sauce Ankama. Très riche, le monde des 12 offre de multiples possibilités à ses joueurs, du commerce à l’artisanat en passant par une gestion de l’écosystème assez unique (certaines espèces pouvant disparaître en cas de chasse intensive).



C’est en 2016 qu’Ankama, après un long travail d’adaptation, a sorti Dofus Touch, une version tablette et téléphone de son célèbre MMO. Reproduisant à l’identique le contenu de la version PC, cette itération est une véritable réussite en terme d’ergonomie, ce qui n’est pas une mince affaire lorsque l’on voit la liste des fonctionnalités du jeu. Que vous soyez un grand joueur de MMO ou non, Dofus Touch est à essayer.



On aime : la qualité du portage, incroyablement bien fichue.

PUBG Mobile

Est-il bien nécessaire de présenter PlayerUnknown’s BattleGrounds ? Véritable raz-de-marée depuis sa sortie, ce Battle Royale a fait tomber tous les records sur PC et a largement contribué à propulser le genre sur le devant de la scène. Il faut dire que le jeu de Blue Hole a tout pour plaire : FPS compétitif haletant jouable seul ou en équipe, il propose une expérience de jeu addictive au possible que beaucoup essaient d’émuler avec plus ou moins de succès. Il suffit de voir le nombre de jeux reposant sur le même principe sortis dans les mois suivants pour s’en rendre compte.



Mobile oblige, les clones de PUBG ont très vite colonisé Google Play, proposant des expériences de jeu allant du plus que correct (Rules of Survival par exemple) au vraiment pas terrible. Mais pourquoi se contenter de copies alors que l’original est désormais disponible sur Android, et gratuitement qui plus est ? Si vous voulez découvrir le frisson d’une virée à Military, Gatka ou Los Leones, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

On aime : retrouver le charme de ce Battle Royale sur l’écran d’un mobile, en profitant au passage d’une carte exclusive, Livik.

Hungry Cat Picross

Créé dans les années 80, le Picross est un jeu de logique qui met le joueur face à une grille dotée d’indications chiffrées sur les axes X et Y. En utilisant ces informations, le joueur devra noircir certaines cases de la grille jusqu’à révéler une image. Présenté ainsi, le Picross ne semble pas très sexy, et pourtant, il s’agit d’un casse-tête aussi simple que fun qui saura maintenir les amateurs de puzzles en haleine. Difficile de résister à la tentation d’enchaîner les parties !



Hungry Cat Picross est donc un titre qui propose de découvrir une ribambelle de ces puzzles (plus de 500 à l’heure actuelle) pour les néophytes comme pour les acharnés de la discipline grâce à un système d’indices supplémentaires, et quatre niveaux de difficulté différents.



On aime : au-delà du principe accrocheur, les petites références glissées dans les images.

Two Dots

Connecter le maximum de points de même couleur, avec le minimum de mouvements, voilà le défi proposé par Two Dots. Le concept est assez proche de celui d’un Candy Crush, ou de nombreux jeux de réflexion de la même trempe, mais Two Dots vaut le détour grâce à sa réalisation très soignée et à sa difficulté progressive. Rapidement, pour passer les niveaux il vous faudra réfléchir précisément aux mouvements à effectuer.

On aime : les challenges, la réalisation.

Lineage 2: Revolution

Lineage est une série de MMORPG venue tout droit de Corée, développée par NCsoft et dont le premier épisode remonte à 1998. Une vieille licence de jeux vidéo donc, dont le dernier épisode en date s’en est venu faire un tour sur mobile avec Lineage 2: Revolution. Un jeu original qui prend place 100 ans avant les événements du second épisode de la série, et qui propose tout ce qui fait le charme des MMO classiques.



Les amateurs du genre comme les fans de la série y trouveront donc leur compte puisque ce titre vous permettra de choisir votre race et classe de personnage, de découvrir une histoire prenante, mais aussi de participer à toutes sortes d’activités telles que les raids, donjons, guerres de clans et autres joutes PVP à grande échelle. Pour ne rien gâcher, le titre est parfaitement adapté au jeu mobile, et dispose de graphismes absolument magnifiques.

On aime : la réalisation impeccable, l’univers envoûtant, la diversité de l’aventure.

Agar.io

Imaginez que vous êtes une cellule dans un bouillon de culture. Vous devez absolument grossir le plus vite possible en absorbant de la nourriture avant d’être avalé par des cellules plus grosses que vous. Voilà l’idée derrière Agar.io, génial jeu, jouable à la fois en ligne ou sur smartphone. On vous conseille la version smartphone, plus maniable que celle dans le navigateur. Massivement multijoueur, Agar.io est absolument addictif.

On aime : difficile de décrocher !

Another Eden : Le Chat au-delà du Temps et de l’Espace

Another Eden est le fruit d’une vertueuse collaboration entre Masato Kato (scénariste de Chrono Trigger et Xenogears) et le compositeur Yasuri Mitsuda (Secret of Mana, Xenoblade Chronicles). Ne passons pas par quatre chemins : Another Eden est une pépite RPG disponible gratuitement sur le Google Play Store (et sur l’App Store), conçu dans la plus parfaite tradition des JRPG traditionnels.

Que ce soit pour son scénario mémorable, sa difficulté parfaitement maîtrisée, ses personnages attachants, sa colossale durée de vie ou pour sa bande son de qualité, Another Eden est l’un des meilleurs jeux de rôle disponible sur smartphone. Fans de RPG, vous êtes prévenus !

On aime : la qualité de la réalisation et la plongée dans un RPG n’ayant rien à envier aux meilleurs jeux console.

Dragalia Lost

Depuis quelques années, Nintendo a décidé de s’attaquer sérieusement au marché mobile en sortant des titres inspirés de certaines de ses plus grosses licences. Et l’éditeur japonais a eu le nez creux, puisque Fire Emblem Heroes, Pokémon Go et autres Animal Crossing ont rencontré un vif succès auprès des joueurs. Figurant parmi les derniers titres sortis par Nintendo, Dragalia Lost est une toute nouvelle licence issue d’un partenariat avec CyGames, un vétéran des RPG free-to-play sur mobile (Rage of Bahamut et Shadowverse, c’est eux).



Action RPG nippon dans sa plus pure forme, Dragalia Lost nous embarque dans une histoire mettant en scène un jeune prince capable de se transformer en dragon, et sa bande de compagnons lancés dans une quête pour sauver le monde d’une menace bien sombre. Absolument magnifique, ce titre en met plein les yeux et se paie le luxe de proposer des dialogues entièrement doublés. Et s’il repose sur des mécaniques classiques du free-to-play mobile, il s’avère assez généreux, et récompense très régulièrement ses joueurs. À essayer absolument si ce genre de titres ne vous rebute pas.

On aime : le niveau du gameplay, la qualité visuelle et les dialogues.

Buccaneers, Bounty and Boom

Buccaneers, Bounty and Boom ou BBB pour les intimes reprend à son compte les mécaniques classiques de tout bon jeu de plateau. Afin de gagner, vous devrez accumuler plusieurs ressources (équipages, butin et puissance de feu) tout en prenant soin d’handicaper vos adversaires.



Côté univers, et comme le laisse entendre le titre, on plonge dans un mélange de pirates arrangés à la sauce gobelins pour un résultat sympathique et original. Et si le jeu s’avère assez simple graphiquement, la profondeur de ses mécaniques et le grand nombre des tactiques qu’il est possible de découvrir au gré des parties en font un magnifique jeu pour les amateurs de stratégie.



On aime : les possibilités de personnalisation des parties, qui renouvellent sans cesse le fun.

Super Cat Bros

Si vous êtes en manque de jeu de plateforme rétro fleurant bon le Super Mario d’antan, il est à peu près certain que Super Cat Bros est fait pour vous. Si son nom laisse penser qu’il s’agit d’un vulgaire clone du titre culte de Nintendo, la réalité est un brin différente. Le plombier cède en effet sa place à six chatons aux capacités différentes qui évolueront dans autant d’archétypes de niveaux différents. De quoi apporter de la diversité au gré des 50 niveaux qui émaillent ce titre.



Pour ne rien gâcher, Super Cat Bros dispose de graphismes en pixel art absolument délicieux, et de contrôles tactiles extrêmement simples qui en font un titre idéal pour les plus petits. De quoi occuper nos chères têtes blondes, comme les joueurs nostalgiques de la grandes époques des plateformers de l’ère 8-16 bits.

On aime : l’aspect rétro très séduisant, avec ses graphismes en pixel art, et son accessibilité aux plus jeunes.

Hearthstone

Plusieurs mois après avoir fait son apparition sur PC, Hearthstone a déboulé sur la plateforme Android, avec son concept accrocheur et sa réalisation de haute volée. Fort d’une communauté de plusieurs millions de joueurs, ce jeu mélange stratégie et jeu de cartes à collectionner, le tout basé sur l’univers Warcraft. Après avoir choisi l’une des neuf classes disponibles, il est possible de jouer contre l’IA ou bien contre un autre joueur en ligne.

Le jeu est disponible en français. Attention si vous n’y avez encore jamais goûté, vous risquez rapidement de ne plus décrocher !

On aime : les parties qui ne se ressemblent jamais tout à fait.

Armello

Attention, chef d’œuvre. Développé par League of Geeks, Armello est un jeu mobile qui se tient à la croisée de plusieurs genres que sont le RPG, le jeu de cartes et le jeu de plateau. Dans la peau d’un héros se battant pour son clan, vous devrez explorer une contrée symbolisée par un plateau de jeu empli de cases hexagonales. À chaque tour, vous disposerez de points d’action à dépenser pour vous déplacer, nouer des alliances ou combattre. À vous ensuite de développer votre stratégie pour remplir vos objectifs, et remporter la partie.



Aussi simple à prendre en main que profond, Armello a tout pour plaire aux amateurs de jeux de stratégie comme aux fans de jeux de plateaux. Pour ne rien gâcher, le titre est absolument magnifique, et porté par une bande son à l’allant. Chaque partie étant générée aléatoirement, Armello possède une espérance de vie gargantuesque, et vous fera sans doute succomber à la maladie du « Aller, un petit tour de plus, et je m’arrête ».

On aime : la réalisation de haute volée, l’expérience de jeu sans cesse renouvelée.

Golf Battle

Parce que jouer tout seul, c’est sympa, mais que parfois, il est bon de se mesurer aux autres, nous vous proposons de découvrir Golf Battle. Ce petit jeu sans prétention vous emmènera sur les greens virtuels afin d’affronter vos amis, ou d’illustres inconnus dans une compétition de golf arcade fort sympathique. En un-contre-un ou jusqu’à six, vous pourrez faire la course pour savoir qui sera le premier à atteindre le trou.



Histoire de rajouter à la difficulté, et au fun, chaque parcours dispose d’obstacles ou de pièges à surmonter répartis sur plus de 40 terrains. Au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez débloquer de nouveaux clubs et balles pour personnaliser votre expérience de jeu. Pour vous reposer entre deux matchs acharnés, vous pourrez aussi vous essayer aux modes de jeu classique, qui vous permettront d’explorer tranquillement les différents parcours.

On aime : le côté fun et décalé des parties à plusieurs.

Final Fantasy: Brave Exvius

Offrant une expérience en pixel-art terriblement rétro qui ravira tous les fans de la franchise (et particulièrement du VI), Final Fantasy: Brave Exvius est probablement l’un des meilleurs jeux de rôle disponible en téléchargement gratuit sur Android. Que ce soit pour la qualité de ses graphismes, de sa musique ou pour la longueur de sa durée de vie, le titre est un must-have qui nous ferait parfois presque penser « mais, c’est vraiment un jeu mobile ? ».

Fonctionnant avec un système de saisons qui permet d’ajouter de nouveaux pans à l’histoire et de nouveaux personnages, le joueur se glissera ici tantôt dans la peau de Rain, de Lasswell, de Fina et bien d’autres afin de venir à bout de ses ennemis. On retrouve, entre autres, le système de combat au tour par tour, si cher à la franchise nippone.

On aime : la qualité de la réalisation et l’étonnante profondeur de jeu pour un titre mobile.

Pac-Man 256

Créé à l’occasion du 35ème anniversaire de Pac Man, ce jeu propulse le héros « rond comme un ballon et plus jaune qu’un citron » dans un runner plutôt malin et réussi. Un succès qui ne doit rien au hasard puisque Bandai Namco s’est associé à Hipster Whale (le méga succès Crossy Roads, c’est eux) pour l’occasion.



Utilisant l’anecdote du 256ème niveau de Pac Man (un niveau buggué de la version arcade), ce titre lance Pac Man dans une course sans fin pour échapper aux fantômes, et au bug du niveau 256 qui ronge peu à peu le monde derrière Pac Man. Un petit runner donc, mais suffisamment prenant pour maintenir les joueurs derrière leur écran.



On aime : retrouver les bruitages et les graphismes classiques de Pac Man.

Galaxy on Fire 2 Full HD

Si vous cherchez un jeu capable de vous tenir en haleine des dizaines et des dizaines d’heures et que l’espace est votre univers de prédilection, n’hésitez pas un instant et récupérez immédiatement Galaxy on Fire 2 HD. Version remise au gout du jour de Galaxy on Fire 2, cette version HD propose l’intégralité du jeu original, et pour pas un rond.



Au programme des réjouissances, de l’exploration spatiale, des combats épiques et haletants, mais aussi du commerce et la possibilité de monter sa propre station spatiale. Avec près de 50 vaisseaux entièrement personnalisables et de nombreuses planètes à découvrir, ce titre a tout pour plaire aux amateurs de simulation spatiale. Pour ne rien gâcher, Galaxy on Fire 2 HD propose aussi des graphismes somptueux, et une bande originale symphonique qui flatte le pavillon auditif. Un must-have à n’en pas douter.

On aime : la qualité graphique, qui renforce l’immersion dans l’infinité spatiale !

Vainglory

S’il existe plusieurs représentants du MOBA sur mobiles, rares sons ceux atteignant le niveau de qualité déployé par Vainglory. Reprenant les grands principes du genre, à savoir des affrontements en temps réel entre deux équipes de joueurs aux commandes de personnages uniques, Vainglory les adapte parfaitement aux spécificités du mobile. Outre des contrôles tactiles extrêmement bien pensés, il offre des prestations égales aux ténors du genre qui règnent sur le PC.

On aime : La qualité et la stabilité globale de ce MOBA mobile.

Animal Crossing: Pocket Camp

Tom Nook s’installe confortablement dans votre smartphone ! Successeur d’Animal Crossing: New Leaf sur 3DS et excellente alternative à Animal Crossing: New Horizons lorsque l’on n’a pas sa Nintendo Switch avec soi, Animal Crossing: Pocket Camp est la déclinaison mobile de l’une des franchises les plus addictives et kawaii de Nintendo. Dans Animal Crossing, vous êtes libre d’organiser votre espace comme bon vous semble et de vous lier d’amitié avec qui vous voulez : c’est un simulateur de vie à la sauce Nintendo, aussi relax que chronophage ! Le but cette fois-ci est de personnaliser votre camping en objets et en meubles, de se socialiser avec les autres villageois (des animaux anthropomorphes) et de remplir des quêtes quotidiennes. Il faudra également récolter des ressources pour récupérer des récompenses aléatoires.

Même si le jeu insiste parfois un peu trop avec les microtransactions (free-to-play oblige) et même si le placement est plus limité que sur les versions consoles, Animal Crossing: Pocket Camp est le jeu idéal pour passer le temps et se détendre.

On aime : un jeu et une réalisation uniques en leur genre, avec une multitude de personnages mignons et attachants.

Pokémon Quest

Après nous avoir gratifié d’un Pokémon Go qui continue toujours de mobiliser les foules à chaque nouvel événement, The Pokémon Company nous a plus récemment gâtés avec un tout nouveau jeu Pokémon sur mobile. Pokémon Quest nous place dans la peau d’un jeune entraîneur bien décidé à les attraper tous, mais aussi à explorer l’île Trois-Dés, un lieu original où tout est cubique. L’occasion de découvrir les Pokémons de la première génération sous forme de voxels, un changement pour le moins original.



Extrêmement simple à prendre en main, ce titre vous fera explorer l’île en compagnie de trois Pokémons à qui vous devrez donner des ordres afin d’attaquer les Pokémons sauvages qui ne manqueront pas de vous tomber sur le coin du nez. Entre chaque mission, vous pourrez vous reposer dans votre base, et la personnaliser, y modifier votre équipe ou bien fabriquer des objets pour attirer de nouveaux Pokémons dans votre équipe.

On aime : l’esprit préservé de « collectionnite », dans un format graphique original et réinventé.

Mario Kart Tour

Quatrième déclinaison mobile du catalogue Nintendo, après Animal Crossing, Super Mario Run et Dr. Mario World, Mario Kart Tour était peut-être aussi la plus attendue. Le succès phénoménal de cette loufoque série de course où les peaux de banane et les carapaces de tortue succèdent aux dérapages contrôlés et aux départs turbo n’est plus à démontrer. Transposée à l’écran réduit d’un smartphone, elle conserve heureusement toute sa saveur. Vous manipulez votre kart à un doigt, en dosant les dérapages et en empruntant des tremplins ou en projetant toutes les armes emblématiques de la saga. Un régal, après un certain temps d’adaptation !

Transposition très réussie du jeu de kart culte, Mario Kart Tour bénéficie d’une splendide réalisation. Vous retrouvez très rapidement les sensations dignes des jeux console, avec un maniement intelligemment adapté à l’écran d’un smartphone. La sélection de courses est particulièrement large, avec quelques circuits inédits et les courses les plus populaires des versions précédentes. Le système des défis, réactualisé tous les quinze jours, offre par ailleurs du challenge. Il ne reste plus à Nintendo qu’à intégrer un “vrai” mode multijoueurs, pour en faire l’édition ultime de la série !

On aime : retrouver les sensations de la saga culte, avec des ajouts réguliers.

Badland

Sorti en 2013 et vainqueur la même année du prix du meilleur jeu mobile de l’année, Badland est un jeu d’aventure qui vous met dans la peau d’une petite créature devant progresser dans divers environnements emplis de dangers. Doté d’un gameplay et d’un principe très simple, Badland s’avère au final très réussi, et propose une expérience de jeu incroyablement plaisante grâce à une ambiance sublime, due à des compositions musicales et grahiques enchanteresses.

On aime : les paysages peints à la main, absolument sublimes.

Pokémon Go

Continuer de vous recommander, quatre ans après sa sortie, le jeu de Niantic qui fut un véritable phénomène à l’été 2016 ? Oui, plus que jamais. Ne serait-ce que pour louer ses extraordinaires capacités fédératrices et sociales, avec toujours à l’heure actuelle des millions de joueurs qui s’organisent dans des groupes de discussion et qui se retrouvent, réellement, sur le terrain. Quel autre jeu mobile peut en dire autant ? Mais aussi pour souligner sa qualité de suivi, avec des mises à jour qui viennent régulièrement enrichir l’expérience de jeu et des événements ponctuels favorisant un aspect spécifique.

Chasse aux Pokémons en extérieur, échange avec des amis, raids à plusieurs dans des arènes (y compris à distance ou sur invitation), combats en PvP dans le monde entier, lutte contre la Team Rocket qui défile dans des montgolfières, évolutions spéciales à l’aide d’objets ou purification de Pokémons obscurs… Pokémon Go s’est incroyablement renouvelé depuis son lancement. Que vous l’utilisiez comme un alibi pour bouger davantage ou que vous soyez atteint de collectionnite aiguë, toutes les raisons sont bonnes pour s’y adonner.

On aime : le principe de sortir de chez soi (… grâce à un jeu vidéo !), l’esprit communautaire et le renouvellement régulier du gameplay.

Brawl Stars

Avec plusieurs millions de joueurs actifs, Brawl Stars est devenu depuis sa sortie en 2017 un véritable phénomène du jeu mobile. Développé par Supercell (l’équipe derrière Clash Royale et Clash of Clans), ce jeu de combat multijoueur à la sauce MOBA propose aux joueurs du monde entier de combattre (en équipe ou en solo) dans une ambiance survoltée. Près de 30 combattants (ou « brawlers ») sont à débloquer, chacun disposant de ses propres pouvoirs, capacités,et possibilités d’améliorations.

Plusieurs modes de jeux sont disponibles : équipe contre équipe, Battle royale, combat de boss, défense de tourelles, etc. Chaque partie dure moins de trois minutes, ce qui en fait un jeu particulièrement bien adapté au support mobile.

On aime : les parties rapides, qui s’enchaînent, et les nombreux modes de jeu.

Pinout

Développé par Mediocre, qui porte bien mal son nom tant les jeux créés par ce studio sont bons, Pinout est un titre qui réinvente et décrasse le concept du flipper. Vous ne trouverez pas ici de multiples tables aux thématiques vives et bigarrées, mais une seule et même table dans laquelle vous devrez progresser au fil de votre partie. Un concept fort sympathique qui cultive à merveille l’idée du scoring, et du « allez, une petite dernière et j’arrête ».



En plus de ce principe aussi simple qu’addictif, Pinout propose aussi une esthétique néon du plus bel effet, portée par une musique électronique entêtante. Entièrement gratuit, ce titre propose aussi une version payante qui permettra d’activer un système de pallier, permettant d’éviter de recommencer chaque partie au début de la table.

On aime : le concept du jeu et sa réalisation, gainée de néons fluos.

Super Stickman Golf 2

Si vous aimez le golf dans sa plus pure expression, Super Stickman Golf 2 n’est sans doute pas fait pour vous. En effet, ici, point de longues promenades sur la quiétude des greens du monde entier et autres analyses poussées du vent ou de la pluie afin de réaliser le swing le plus parfait qui soit.



Ici, envoyer sa balle du tee au trou final ne sera pas une partie de plaisir et il faudra prendre garde aux nombreux pièges et autres entourloupes prévues par les créateurs du jeu. Davantage un puzzle game basé sur la physique qu’un véritable jeu de golf, Super Stickman Golf 2 est une petite pépite à savourer sans se priver.



On aime : la tonne de bonus à débloquer au fur et à mesure de la progression.

Plague Inc.

Alors évidemment, dans le contexte actuel, croyez-nous sur parole : point de malice de notre part, ce jeu vaut vraiment le détour au-delà de sa tragique actualité. Plague Inc. est un titre de gestion qui diffère grandement des classiques du genre. En effet, au lieu de diriger une armée, ou civilisation, le jeu de Ndemic Creations s’intéresse à l’infiniment petit en nous plaçant aux commandes d’un virus. Le but du joueur ? Exterminer la population mondiale en infectant le plus de monde possible. Il faudra donc faire évoluer et muter son petit virus afin de contrer les vaccins créés par les humains, lutter contre les résistances de certaines populations. Et … toute ressemblance avec des faits réels serait, évidemment, purement fortuite.

On aime : son aspect gestion extrêmement poussé.

Freedoom

Si vous aimez Doom, alors vous devez télécharger Freedoom. Projet créé à la base sur PC suite au passage en open source du Doom engine originel par id Software, Freedoom permet d’utiliser ce moteur avec de nouveaux assets. En l’occurrence, cette application est livrée avec Freedoom 1 et Freedoom 2, qui constituent une campagne assez longue entièrement nouvelle, avec ses propres niveaux, monstres et armes.



Là où Freedoom s’avère encore plus intéressant qu’il ne l’était déjà, c’est qu’il offre la possibilité de charger n’importe quel fichier WAD. Ces fichiers, inhérents au Doom engine, contiennent toutes les informations d’un jeu, que ce soient ses assets sonores ou graphiques, ses niveaux ou son gameplay. Du coup, si vous possédez encore votre vieille version de Doom, ou de Hexen, vous pourrez charger leurs fichiers WAD dans Freedoom afin d’y jouer sur votre mobile en toute simplicité.

On aime : retrouver les sensations du Doom d’origine et disposer du moteur compatible avec tous les fichiers WAD d’antan.

Subterfuge

Passé relativement inaperçu, Subterfuge est pourtant une réussite incroyable qui mérite amplement d’être découverte par le plus grand nombre. Dans ce jeu de stratégie multijoueur, vous prenez en main le destin d’une nation, et devrez faire en sorte d’annihiler les autres joueurs, ou bien de collecter un certain nombre d’unités de Neptunium, un minerai créé pour l’occasion.



Vous pourrez compter sur divers bâtiments et des unités armées pour explorer la carte, ou bien attaquer vos adversaires. Mais attention ! Un ordre ne peut être annulé, et les manœuvres se déroulent en temps réel, donc sur plusieurs heures, voire des jours selon la complexité et l’éloignement des cibles. Il sera donc impératif de planifier au millimètre près chaque coup que vous jouerez. Ajoutez la possibilité de nouer et dénoncer des alliances avec les autres joueurs et d’autres subtilités tactiques, et vous obtenez un jeu très original, extrêmement intéressant et surtout addictif.



On aime : l’aspect stratégique et psychologique extrêmement développé des affrontements.

Alto’s Odyssey

Sorti courant 2018, Alto’s Odyssey est la suite du désormais célèbre Alto’s Adventure, un runner minimaliste qui alliait beauté et simplicité au cœur d’un jeu relaxant et poétique. Cette suite reprend le principe qui a valu son succès à son aîné, et le pousse un cran au-dessus grâce à des environnements toujours plus beaux, et une bande son absolument magnifique qui porte l’action à chaque instant.



Au fil de l’odyssée d’Alto, vous serez amené à traverser de nombreuses contrées aux paysages variés, sublimés par une direction artistique low poly aux couleurs chatoyantes. De nombreux défis, secrets et autres personnages à débloquer seront de la partie, pour vous assurer de nombreuses heures de jeux. N’hésitez donc pas à télécharger ce titre sans plus attendre, vous ne le regretterez pas.

On aime : la direction artistique avec de superbes paysages, et les nombreux secrets à débloquer.

Punch Quest

Sous ses airs d’enième jeu en pixel art comme on peut en voir des milliers sur Google Play, Punch Quest recèle en réalité des mécaniques de jeu simples et néanmoins addictives qui en font le compagnon parfait. Jeu d’arcade aux bonus foisonnants, il propose de nombreux contenus à débloquer au fil du temps, ce qui lui procure une durée de vie des plus acceptable.

On aime : le côté arcade très prononcé rappelle de bons souvenirs.

Asphalt 9: Legends

Si vous avez envie de vous éclater en conduisant des bolides issus des plus prestigieuses écuries qui soient, nous vous conseillons fortement d’aller jeter un œil à Asphalt 9: Legends. Le jeu de course de Gameloft est de retour dans une toute nouvelle itération qui en met, comme à son habitude, plein les mirettes. Une nouvelle fois, le développeur nous gratifie d’un titre de haute volée aux graphismes somptueux et au gameplay au poil, surtout grâce à l’arrivée d’un tout nouveau mode de contrôle simplifié.



S’il est basé sur le modèle du free-to-play, qui vous demandera un peu de travail pour débloquer tous les bolides, ce titre s’avère tout de même bardé de contenu, avec pas loin de 800 courses au compteur (de vitesse, ha ha ha). Petite nouveauté de ce neuvième épisode, la possibilité de créer sa propre communauté de pilotes au sein d’un club, permettant de débloquer de nouvelles récompenses.

On aime : l’action à couper le souffle, les effets visuels très réussis et la vraie sensation de vitesse.

Shadowverse

Si vous aimez Hearthstone, il est fort probable que Shadowverse soit fait pour vous. Dans la plus pure tradition du jeu de cartes à collectionner, il propose des mécaniques simples à appréhender, mais qui dévoilent une relative complexité lorsque l’on entre dans les détails. S’il ne brille pas forcément par son originalité en terme de gameplay, Shadowverse se démarque par une emphase mise sur son histoire. Il sera en effet possible de jouer sept campagnes différentes (une pour chaque héros) qui se paient le luxe d’être entièrement doublées. Pour ne rien gâcher, la direction artistique très inspirée par la culture manga s’avère des plus réussies.

On aime : la richesse du gameplay et la simplicité de la prise en main.

Bleach Brave Souls

Bleach Brave Souls, comme son nom le laisse penser, transpose en jeu mobile le célèbre manga de Tite Kubo. Bien que gratuit, ce titre impressionne dès les premières secondes par la qualité du travail fournie par les équipes de développement. Graphiquement, Bleach Brave Souls exploite à fond les capacités des mobiles de dernière génération pour livrer une prestation qui rend complètement justice à la licence. Mais ce n’est pas là l’unique point fort de ce titre, car au-delà de la simple beauté plastique, Bleach Brave Souls déploie un gameplay extrêmement riche qui doit beaucoup au genre du hack and slash. Chaque personnage bénéficie en effet d’un arbre de compétences très étendu qui permettra aux joueurs de personnaliser son équipe comme bon lui semble, afin de faire face à tout type de situations. Que l’on connaisse Bleach ou non, ce titre est assurément une grande réussite capable de ravir tout un chacun.

On aime : la richesse du gameplay ainsi que la beauté plastique du titre.

Sky: Children of The Light

Vous avez adoré Flower et la fin de Journey reste pour vous un de vos meilleurs souvenirs vidéoludiques ? Vous tombez bien : Sky: Children of the Light est la toute dernière pépite conçue par les mêmes créateurs, un immanquable à télécharger gratuitement sur Android. Véritable signature du studio, Sky: Children of the Light est de nouveau un jeu à dimension sociale, où naviguer dans le ciel vous fera rencontrer d’autres joueurs avec qui vous pourrez vous lier d’amitié, interagir par le biais d’expressions, de gestes, et d’attitudes. De nouvelles seront débloquables en continuant l’aventure, jouable en solo, mais où tout puzzle est encouragé à être résolu par le biais de l’entraide entre joueurs. Le port du casque est vivement recommandé, l’usage d’une manette si possible l’est également.

Ludique, intelligente, zen, inoubliable : les adjectifs viendraient presque à manquer pour décrire l’expérience qu’offre cette aventure onirique ! Une seule chose : ne passez pas à côté.

On aime : la qualité de la réalisation, prenante et poétique à la fois.

Battle of Polytopia

Anciennement connu sous le nom de Super Tribes, Battle of Polytopia est un jeu de stratégie au tour par tour gratuit, qui ne verse pas pour autant dans les travers habituels du free-to-play. Simple à prendre en main et à maîtriser, ce titre se révèle addictif et assez stratégique.



Au cours des 30 tours que dure une partie, il faudra développer sa civilisation en gérant au mieux les ressources disponibles. Il sera aussi possible de recruter des troupes afin d’annexer des nouveaux territoires, ou bien d’affronter les armées des autres joueurs afin de marquer le plus de points possible, et ainsi triompher.



On aime : les graphismes low-poly, très agréables à l’œil.

Call of Duty: Mobile

Vous êtes à la recherche d’un jeu de tir en FPS et gratuit sur mobile, mais vous ne savez pas quoi télécharger ? Call of Duty: Mobile est probablement ce qu’il vous faut, que vous soyez adepte de cette franchise AAA ou non. Même si les commandes tactiles ne sont pas forcément intuitives de prime abord, on prend rapidement ses marques, et on finit par prendre un immense plaisir à jouer.

Le titre offre une expérience particulièrement complète pour un jeu mobile, en plus d’un système de matchmaking court et efficace qui le rend idéal pour une partie rapide. Plusieurs modes de jeux sont disponibles : match à mort, Battle Royale (comme Blackout de Black Ops 4), domination, etc. L’équipement est également facilement personnalisable et les microtransactions purement cosmétiques.

On aime : la possibilité de retrouver la franchise sur mobile, dans des modes de jeu divers et avec des parties rapides et épiques.

Roblox

Derrière Roblox se cache non pas un jeu mettant en scène des robots, mais une véritable plateforme permettant de créer, partager et jouer à des dizaines de titres aussi divers que variés, sur un principe similaire à celui de Little Big Planet. Outil idéal pour les créateur en herbe, Roblox permet de laisser libre court à son imagination afin de créer ce que bon vous semble, du jeu le plus simple au plus compliqué.



Et si la création n’est pas votre fort, aucun problème puisque ce titre propose pléthore de jeux créés par la communauté. De quoi assurer des heures et des heures de jeu qui se renouvellent sans cesse. On appréciera aussi la possibilité de se créer un avatar pour explorer les différents univers présents dans Roblox.

On aime : les infinies possibilités de création … ou celles d’explorer les trésors d’imagination des autres joueurs.

Trials Frontier

Trials Frontier est l’itération mobile de la série de jeu de course Trials créée par Red Lynx et éditée par Ubisoft. À l’instar de ses homologues sortis sur consoles, cet épisode nous met dans les baskets d’un pilote de trial devant parcourir des pistes toutes plus maboules les unes que les autres en dosant avec précision accélérations, freinage et équilibre de la moto.



Si l’on ne retrouve pas ici toute l’exigence du gameplay des épisodes sortis sur consoles classiques, ce petit Trials Frontier n’en reste pas moins fort sympathique, et propose malgré tout un challenge assez relevé qui ne manquera pas de satisfaire les accros au scoring.



On aime : la grande variété du contenu proposé.

Wrassling – Wacky Wrestling

Que vous aimiez ou non le catch, il faut que vous téléchargiez et essayiez Wrassling – Wacky Wrestling. Car voyez-vous, il n’est pas nécessaire pour apprécier ce titre de connaître tous les catcheurs de la WWE, pas plus que les arcanes de ce divertissement. Ici, point de personnages hauts en couleur vêtus de spandex se foutant joyeusement sur la tronche à grands renforts de German Suplex. Wrasslings – Wacky Wrestling ne donne à voir que de petit bonshommes bâtons un peu moches – des graphismes dignes de l’Atari 2600.



Grâce à des contrôles très simples et un moteur physique très permissif, il vous faudra survivre sur le ring en éliminant les adversaires qui le submergent peu à peu. Complètement idiot, mais moins facile qu’il n’y parait, Wrassling est un petit jeu qui saura vous occuper des heures durant.



On aime : le côté loufoque et hilarant du titre.

Stranger Things: The Game

Si vous vous intéressez un tant soit peu aux séries TV, nul doute que vous avez déjà entendu parler du phénomène Stranger Things. Si vous avez accroché à son univers sombre et à son esthétique, nul doute que vous apprécierez ce petit jeu d’aventure à l’ancienne sorti en amont de la seconde saison. S’il s’agit d’un titre à visée purement promotionnelle, difficile cependant de ne pas remarquer sa qualité.



Stranger Things : The Game est un jeu d’action aventure à l’ancienne, avec de bons gros pixels qui fleurent bons les années 80, et qui nous transporte dans l’univers de la série. Vous pourrez donc explorer la ville d’Hawkins en compagnie des personnages de la série, qui disposent tous de capacités différentes permettant de résoudre les énigmes auxquelles vous serez confrontés durant votre progression. Un bon petit titre à découvrir sans plus attendre, que vous soyez nostalgiques des années 80 ou non.

On aime : bien au-delà de la pure commande publicitaire, le jeu est un vrai hommage aux titres d’antan.

Dawn of Titans

Dawn of Titans est un jeu de stratégie développé par Zynga (Farmville, c’était eux) dans lequel vous devrez gérer votre ville, et affronter d’autres joueurs au cours de batailles épiques. De manière classique, vous devrez bâtir votre royaume en supervisant ressources et bâtiments nécessaires au développement de troupes et de compétences spéciales. Basé sur un modèle free-to-play, ce jeu nécessitera pas mal de patience, chaque construction prenant du temps bien réel.



La partie la plus intéressante de Dawn of Titans reste sans doute les affrontements contre d’autres joueurs. Après avoir recruté et entraîné vos troupes, vous pourrez en effet assaillir vos voisins au cours de batailles où la stratégie s’avère capitale. Sélectionner les troupes adéquates, les placer correctement et leur assigner des cibles sera bien souvent la clef de la victoire. Histoire de pimenter les choses, il sera possible d’utiliser des titans, unités létales capables de renverser le cours d’une partie.



On aime : la qualité graphique du jeu, digne des productions console ou PC.

N.O.V.A Legacy

Ce n’est un secret pour personne, Gameloft a bâti son empire en créant des jeux mobile très fortement « inspirés » des titres issus du jeu vidéo sur console et PC. N.O.V.A. Legacy est de ceux-là. De son nom à son design en passant par son gameplay, ce FPS mobile crie HALO par tous les pores de sa peau. Et au final, ce n’est pas bien grave, car comme chacun le sait, si la créativité n’est pas le fort de Gameloft, leurs titres s’avèrent à chaque fois extrêmement bien réalisés.



N.O.V.A Legacy n’échappe pas à la règle et nous livre tout ce que l’on pouvait attendre d’un FPS mobile. Graphismes au poil, maniabilité et gameplay adapté au support mobile, tout est là pour que l’on passe un bon moment. Et si l’on pourra regretter çà et là les quelques éléments pay-2-win présents, ces derniers ne viennent jamais gâcher le plaisir de jeu, ou la progression. Et pour ne rien gâcher, le jeu est mis à jour régulièrement avec de nouveaux contenus. Que demander de plus ?

On aime : si le titre ne brille pas follement par son originalité, il se démarque par sa réalisation impeccable et sa prise en main immédiate.