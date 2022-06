Les meilleures applications Android gratuites pour les geeks

Android anime désormais près de 8 smartphones sur 10 et ce n’est donc pas un hasard si sa boutique officielle, le Google Play Store, renferme le plus grand nombre d’apps du marché : 2,87 millions d’outils, contre 1,96 million pour l’App Store d’Apple. Revers de la médaille, face à de tels chiffres, il devient de plus en plus difficile de séparer le bon grain de l’ivraie. Entre les commentaires positifs frauduleux, les apps sponsorisées mises en avant ou plus largement les vraies déceptions et les promesses non-tenues, il y a vite de quoi déchanter.

Pas de panique : nous avons fait la sélection pour vous ! Un casque de spéléologue vissé au crâne, nous avons exploré tous les rayons du Google Play Store pour n’en retenir que la quintessence. Vous trouverez ici les meilleures applications Android gratuites à visée geek. Utilitaires système, diagnostic réseau, optimisation de votre smartphone ou plus largement apps ludiques pour gérer tous vos divertissements : embarquez ces outils sur votre smartphone pour améliorer vos quotidiens.

Nous avons volontairement écarté de notre sélection de nombreuses apps classiques et incontournables, mais bien connues de tous, en particulier les clients officiels des réseaux sociaux, des messageries populaires comme WhatsApp ou encore des calculs d’itinéraires comme Waze.

Space Cleaner

À l’image des récents Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, de plus en plus de smartphones font l’impasse sur un lecteur de cartes mémoires et vous devez vous contenter de l’espace de stockage interne pour héberger vos applications et vos photos personnelles. Cessez de multiplier les fastidieuses opérations de nettoyage : avec Super Cleaner, l’un des meilleurs outils gratuits d’optimisation de votre smartphone, vous supprimez automatiquement tous les fichiers inutiles et vous gagnez de l’espace de stockage.

Outre le nettoyage du stockage, Super Cleaner regroupe d’autres outils pour améliorer la santé de votre smartphone au quotidien. En particulier, vous trouverez un analyseur de surchauffe qui détecte les moments où votre CPU est (inutilement) sur-sollicité, un économiseur de batterie avec différents modes ou encore un outil pour libérer de la RAM si vous avez ouvert un trop grand nombre d’apps à la fois.

CapCut

Désormais capables de filmer des séquences vidéo en 4K UHD à 60 images par seconde, nos smartphones sont les outils idéaux pour capturer tous les moments les plus importants de votre vie quotidienne. Mais bien souvent, il leur manque un outil efficace pour couper les fichiers ou enrichir vos séquences de tout type d’effets.

CapCut est l’un des meilleurs du genre, parmi les outils gratuits. Modèles prêts à l’emploi, montage rapide à partir d’une sélection de séquences vidéos ou table de montage complète avec de nombreux effets et un contrôle avancé du volume et de la vitesse : vous aboutirez rapidement à d’excellents résultats, à partager sur les réseaux sociaux ou auprès de vos proches.

BrickIt

Développée par Lego, cette application très originale saura donner une seconde vie aux centaines de briques colorées que vous avez amassées au fil des années. Si si, inutile de le nier : il est difficile de succomber aux charmes d’un Optimus Prime, d’un Faucon Millenium, du château de la Reine des Neiges ou d’une NES miniature, nous ne vous jetterons pas la première pierre et encore moins la première brique.

Étalez au sol ou sur une table votre collection, le plus à plat possible, puis prenez-la en photo : un algorithme d’intelligence artificielle va reconnaître les différentes pièces et vous proposer dans la foulée des dizaines de modèles originaux à composer avec les briques que vous possédez déjà. Une vraie bonne illustration du potentiel de ces technologies, avec à la clé des manuels prêts à l’emploi à suivre avec vos chères têtes blondes pour susciter leur créativité.

Trello

Développé depuis une dizaine d’années, Trello est un fantastique outil de gestion de projets au sens large. Inspiré par la méthode Kanban, il vous laisse organiser vos projets de manière intuitive, sous forme de “cartes” à juxtaposer comme bon vous semble. Tâches, rôles, plannings… Libre à vous de déplacer ces cartes pour mieux traduire votre état d’avancement.

La version mobile prend tout son sens par son maniement intuitif, et vous poursuivrez le suivi ou la création de tâches sur votre navigateur de bureau. Si vous adhérez au concept et si vous avez besoin de “visualiser” vos projets, Trello saura vous faire gagner un temps précieux au quotidien.

Streamlabs

C’est plus qu’une tendance : Twitch a popularisé les streamings live, sortant définitivement la plateforme du seul cadre des jeux vidéo. Interviews, visites guidées, retransmissions de concerts ou d’événements sportifs… Sans débourser le moindre centime, vous vous improvisez reporter sur le terrain, et vous échangez en direct avec les spectateurs.

L’application officielle transforme votre mobile en caméra de streaming. Associez votre compte Twitch, YouTube ou Facebook et lancez un streaming live sur le service de votre choix … ou les trois à la fois. L’application est simple à configurer, vous profitez de thèmes prêts à l’emploi pour habiller vos scènes et vous lancez la diffusion en direct dans la foulée, tout en suivant facilement le chat.

WiFi Analyzer

Certaines pièces de votre logement restent hermétiques à votre point d’accès Wi-Fi ou box ADSL ? Combattez efficacement ces zones blanches, et envisagez d’investir dans des répéteurs réseau avec WiFi Analyzer. D’abord austère à première vue, ce détecteur de signal Wi-Fi s’avère vite très efficace pour optimiser votre réseau sans fil et améliorer sa portée et son débit.

Mobile en main, baladez-vous dans votre logement et comparez la puissance du signal de votre propre réseau à celui de vos voisins. Vous découvrez ainsi les potentiels parasitages, avec des canaux d’émission qui entrent en conflit, ainsi que les zones où la force du signal décroît fortement. Un onglet “meilleurs canaux” vous renseigne sur les meilleurs choix pour optimiser votre connexion, dans l’interface d’administration de votre point d’accès, et vous découvrez les emplacements idéaux pour d’éventuels répéteurs de signal.

Sweech

Vous cherchez un moyen simple de partager des fichiers entre votre smartphone et votre PC ? Si Windows 10 et 11 disposent d’un outil efficace pour synchroniser les deux appareils (“Votre téléphone”), répondre à des SMS ou transférer quelques images, vous échangez plus simplement encore un large assortiment de fichiers grâce à Sweech.

Son principe est ultra-simple : tapez sur l’unique bouton au centre de l’écran pour activer un mini-serveur web, avec l’adresse IP privée de votre smartphone et un port précis (comme 192.168.1.198:4444). Accédez à cette URL depuis n’importe quel PC du même réseau domestique : vous pourrez librement parcourir l’arborescence de votre smartphone, récupérer n’importe quel fichier ou même créer de nouveaux dossiers et déposer des éléments. Pratique pour transformer votre mobile en une vraie clé USB.

HotspotShield VPN & Wifi Proxy

Vous voulez changer d’adresse IP publique et ainsi vous connecter au Web comme si vous étiez dans un pays étranger ? À l’inverse, vous souhaitez accéder à des services web comme si vous étiez en France, alors que vous êtes à l’autre bout de la planète ? S’il existe de très nombreux VPN payants, HotspotShield VPN & Wifi Proxy est l’un des meilleurs services gratuits, pour des besoins ponctuels.

Simple à utiliser et à configurer, il vous laisse choisir parmi une grande variété de serveurs, avec des indicateurs précis du débit escompté. Évidemment la version gratuite reste truffée de publicités, mais vous profitez d’un système souple, à activer à la demande.

Tiny Scanner

C’est un outil vraiment pratique au quotidien : avec Tiny Scanner, vous numérisez tous les documents qui vous entourent, en les enregistrant au format PDF, JPG ou même Word. Simple à utiliser, il vous suffit de pointer le capteur de votre smartphone vers la feuille puis de choisir le niveau de sensibilité et le type de rendu (noir et blanc, nuances de gris, couleur…). Vous aboutissez généralement à d’excellents résultats en quelques secondes, avec un contraste renforcé et une taille de fichiers réduite.

Mieux encore, Tiny Scanner est doté d’un module d’OCR pour reconnaître les caractères et enregistrer le résultat sous forme de fichier texte ou de document Word. Vous partagez ensuite les documents ainsi scannés ou vous les enregistrez dans vos services de stockage dans le cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive…).

Dashlane

Vous l’avez peut-être déjà appris à vos dépends : si vous avez la fâcheuse habitude de décliner le même mot de passe à l’ensemble de vos services, vous courez un vrai risque de sécurité. Il suffit en effet que l’un de ces services soit victime d’une faille ou d’une fuite de données pour que tous vos autres comptes s’en trouvent compromis.

Mais il est impossible de retenir autant de mots de passe uniques et complexes ! Confiez plutôt cette tâche à une application spécialisée : ces coffre-forts créent à votre place autant de sésames que nécessaire et les centralisent dans une interface unique. Vous les déverrouillez à l’aide d’un mot de passe maître, le seul que vous aurez à retenir à jamais. Parmi les nombreux services de ce type, notre préférence va à Dashlane, qui s’intègre bien au navigateur web et assure la synchronisation entre tous vos appareils. Mais d’autres concurrents intéressants existent, en particulier KeePass et LastPass. Comparez toutefois leurs offres payantes : il faut en effet parfois passer à la caisse pour profiter d’un service premium et synchroniser vos précieux sésames sur l’ensemble de vos appareils.

PingTools Network Utilities

Les plus fins techniciens apprécieront d’embarquer une telle trousse à outils orientée réseau sur leur mobile. Avec PingTools, vous regroupez dans une même suite un analyseur de connexion sans fil, un testeur de débit, un détecteur de périphériques et appareils connectés à votre réseau domestique, un gestionnaire de point d’accès et de multiples outils de ping, géolocalisation , traceroute ou scanners de ports.

Évidemment, public averti de rigueur : les outils restent plutôt froids et austères, mais ils peuvent rendre de francs services et ils sont très simples d’emploi et très peu gourmands en ressources.

VLC

Doit-on encore le présenter ? Essentiellement développé et maintenu par un Français, Jean-Baptiste Kempf, VLC s’impose depuis longtemps comme le meilleur lecteur multimédia libre et gratuit. S’il fait les beaux jours des environnements Windows, macOS et Linux depuis longtemps, il se décline aussi en une app mobile très réussie.

Compatible avec un grand nombre de formats vidéo et audio, tout en offrant la possibilité de se connecter à des flux réseau ainsi qu’à des dossiers ou des partages réseau, c’est assurément le lecteur le plus complet et le plus performant sur Android. On retrouve l’ensemble des fonctionnalités de la version bureautique, notamment le support des multiples pistes audio et des sous-titres, ou encore la possibilité d’améliorer le rendu vidéo.

CPU-Z

Autre vénérable outil issu du monde Windows, CPU-Z se décline en une version mobile, bien pratique pour étudier en détail les caractéristiques techniques de votre smartphone. Son fonctionnement est simple : à travers une série d’onglets, vous découvrez la configuration complète de votre mobile (processeur, nombre de coeurs, GPU, caractéristiques de l’écran, quantité de mémoire vive disponible, charge CPU….

Parmi ses autres atouts propres à un environnement mobile, vous découvrez l’état de santé général de la batterie, ainsi que la température au contact de chacun des capteurs à la surface des composants ou encore les valeurs des différents accéléromètres ou gyroscopes qu’il embarque. Pratique pour diagnostiquer des comportements étranges ou connaître le niveau d’activité du SoC de son smartphone !

Simple System Monitor

Dans la même veine, Simple System Monitor vous renseigne en temps réel sur l’activité de votre smartphone et l’état de santé ou le taux d’occupation de ses différents composants. Bien plus visuel que l’app précédente, qui est avant tout là pour dresser la liste de tous ces éléments et vous renseigner rapidement sur leur température, cet outil s’attarde sur tous les aspects de votre smartphone.

Consommation CPU, GPU, RAM, réseau, stockage, température de la batterie, processus actifs… Les graphiques et les histogrammes vous renseignent en temps réel sur l’état de santé de votre appareil. En particulier, on apprécie découvrir l’impact exact de vos applications les plus fréquemment ouvertes et ainsi détecter les principaux goulets d’étranglement.

IFTTT

Vénérable institution depuis des années, IFTTT (qui signifie “if this, then that”, c’est-à-dire “si ceci, alors cela”) est une app visant à automatiser tout type de traitements répétitifs. Elle est compatible avec des dizaines de services web ultra-populaires et s’accompagne d’une grande variété “d’applets” préconfigurées.

Vous pouvez ainsi automatiser des tâches aussi importantes que la sauvegarde de vos derniers clichés sur le service de stockage dans le cloud que vous utilisez le plus, mais aussi l’envoi automatique d’un message à un proche lorsque vous atteignez un magasin ou encore l’allumage des lumières de votre appartement alors que vous êtes à l’approche. Libre à vous de profiter de toutes ces bonnes idées ou de créer vos tâches de toutes pièces, à travers une interface claire.

RetroArch

En marge des titres dernier cri spécifiquement développés pour Android, vous avez envie de transformer votre smartphone en une vieille console retrogaming, pour (re)découvrir tous les jeux les plus cultes du panthéon vidéoludique ? RetroArch est un méta-émulateur qui embarque les moteurs d’une trentaine d’émulateurs, à choisir au lancement. SNES, Mega Drive, Game Boy Advance ou DS, à vous de trancher … ou plus précisément de piocher indifféremment dans la ludothèque de chacune de ces machines, au gré de vos envies.

Si vous visez plus précisément une console portable spécifique, nous vous recommandons l’émulateur mobile Citra pour la Nintendo 3DS et PPSSPP pour la PlayStation Portable, deux excellents candidats dont la valeur n’est plus à prouver. Encore vous faudra-t-il trouver par vos propres moyens (légaux !) les ROMs de ces machines.

AccuBattery

L’autonomie de votre smartphone est plus que jamais le nerf de la guerre. Véritable suite d’outils dédiés à la surveillance et à l’optimisation de votre batterie, AccuBattery est un puissant utilitaire pour diagnostiquer en temps réel son état de santé, mais aussi pour visualiser l’impact de chacune de vos apps ouvertes. Vous pourrez ainsi facilement comparer la consommation d’applications concurrentes, pour ne retenir que le candidat le moins énergivore.

Autres fonctions utiles : vous surveillez les caractéristiques de la batterie durant sa charge, avec des statistiques avancées sur l’impact d’un écran allumé par exemple ou encore la durée du chargement. Mieux encore : l’app vous propose des notifications pour stopper la recharge dès que votre smartphone atteint 80 % de batterie. C’est une technique prisée pour prolonger sa durée de vie, en réduisant le nombre de cycles de charge sans jamais la sur-solliciter.

Gestionnaire de fichiers +

Simple et efficace, Gestionnaire de fichiers + tient parfaitement sa promesse : vous laisser accéder librement à tous les fichiers stockés sur votre smartphone ou sa carte mémoire. Par rapport aux nombreuses solutions concurrentes, on apprécie en particulier l’interface intuitive. À l’ouverture de l’application, vous retrouvez ainsi une série de raccourcis pratiques pour parcourir vos photos, vos téléchargements, vos séquences vidéo ou encore vos documents et applications.

En marge de ce filtrage, vous profitez évidemment d’un explorateur “brut”, avec lequel vous parcourez toute l’arborescence de votre smartphone – en prime, vous lancez une visionneuse de nombreux formats multimédias en tapant sur un fichier. Mais l’intérêt de cette app ne s’arrête pas là : elle offre également la possibilité de parcourir vos principaux comptes de stockage dans le cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive…), ou vos dossiers partagés sur votre réseau domestique, et ainsi d’effectuer tout type de transferts.

Speedtest

Vous pestez contre le faible débit de votre connexion mobile ? Votre smartphone vous indique que vous êtes bien connecté en 5G mais vous en doutez fortement ? Vous souhaitez tout simplement vérifier la qualité de votre connexion Wi-Fi ? C’est simple : installez Speedtest sur votre smartphone, et gardez-le dans votre trousse à outils. Déjà accessible depuis longtemps sur le Web, le service est l’un des meilleurs pour tester votre connexion internet.

L’app mobile est tout aussi simple et efficace. Elle vous connecte en un instant au serveur de test le plus proche de votre position, et vous renseigne après un bref diagnostic sur votre ping et votre débit ascendant et descendant. En prime, vous découvrez sur une carte les principaux points d’accès 5G de votre environnement immédiat.

Blokada

Marre de consulter des sites web ou des services de streaming vidéo bardés de publicités sur votre smartphone ? Grâce à Blokada, un projet open-source visant précisément à les bloquer, vous basculez automatiquement vers des DNS susceptibles de les masquer.

L’application est très simple d’emploi et vous permet d’activer ou de désactiver en quelques secondes ce type de protection. Vous retrouvez ainsi un fonctionnement parfaitement classique, après avoir quitté le service. Autre atout non-négligeable : l’app est accessible à tous, sans avoir à rooter votre smartphone.

SwiftKey

Avec les nombreuses surcouches propres à chaque constructeur, le clavier virtuel d’Android ne brille pas toujours par son ergonomie. Touches trop rectangulaires ou petites, UX perfectible, intégration moyenne des fonctionnalités supplémentaires comme la correction automatique ou l’ajout d’émoticônes ou de GIF… Si vous peinez à saisir confortablement vos textes et vos recherches, vous avez intérêt à tester un clavier alternatif.

Développé par Microsoft, SwiftKey est un excellent modèle qui brille surtout par son grand niveau de personnalisation. Vous avez la possibilité de modifier chaque élément de l’interface et de prévisualiser le rendu avant de l’appliquer. Mieux encore : comme son nom l’indique, ce clavier autorise la saisie rapide de textes, avec le simple déplacement de votre doigt sur les touches correspondantes … avec un niveau de reconnaissance surprenant.