Meilleurs jeux Nintendo Switch : notre sélection des titres à posséder en 2024

Même si la Switch n’est plus toute jeune, elle continue de séduire de nombreux joueurs à travers le monde. Et avec plus de 5000 jeux disponibles dans son catalogue, vous ne devriez pas vous ennuyer. Nous avons concocté pour vous une liste des meilleurs titres de la console japonaise.

Notre top 3 des meilleurs jeux Nintendo Switch

Depuis sa sortie en mars 2017, la Nintendo Switch a su s’imposer comme une console incontournable. Cette console hybride, qui peut être utilisée à la fois comme une console de salon et une console portable, offre une flexibilité sans précédent. Avec une bibliothèque incroyablement riche et variée, enrichie tant par les productions internes de Nintendo que par les contributions d’éditeurs tiers, la Nintendo Switch propose une expérience de jeu unique pour tous les types de joueurs.

Entre les blockbusters et les pépites indépendantes, les aventures époustouflantes et les courses palpitantes, il y en a pour tous les goûts. C’est cette combinaison d’accessibilité, de diversité et de qualité qui fait de la Switch une plateforme de choix pour tous les types de joueurs, et pourquoi elle continue de captiver les joueurs du monde entier. En attendant la sortie de la Nintendo Switch 2, découvrez notre sélection des meilleurs titres de la console hybride.

Princess Peach : Showtime, le petit dernier de chez Nintendo

Avec l’arrivée récente de Princess Peach: Showtime!, Nintendo continue de prouver sa capacité à innover tout en mettant en avant ses personnages iconiques. Ce nouveau jeu met en scène la princesse Peach, figure emblématique de l’univers Mario, dans une aventure solo qui casse les codes habituels. L’histoire se déroule dans un théâtre dans lequel Peach, aidée par ses nouveaux pouvoirs et une variété de costumes thématiques, doit sauver la situation face à la malveillante Syrah.

Chaque costume débloque des habiletés uniques, offrant une richesse de gameplay et de stratégies à explorer. Avec ses graphismes éclatants et son design sonore immersif, Princess Peach: Showtime! se distingue par son originalité et son accessibilité, tout en proposant des défis qui sauront plaire à un large spectre de joueurs. Ce titre démontre non seulement la diversité créative de Nintendo mais aussi son engagement à offrir des expériences mémorables et inclusives à tous les types de joueurs.

Super Mario Odyssey, le plus déjanté des jeux Mario

Super Mario Odyssey, sorti en 2017, a marqué une étape importante dans l’évolution des jeux de plateforme 3D. En fusionnant exploration, transformations grâce au compagnon Cappy, et une variété de mondes vivants et dynamiques, Super Mario Odyssey offre une aventure riche et diversifiée qui renouvelle profondément l’expérience Mario. Bien que certains niveaux souffrent d’une inégalité en termes de design et d’engagement, Nintendo a su pousser le genre vers de nouveaux horizons, transformant chaque découverte en moments de joie.

La critique a salué cet épisode pour sa capacité à émerveiller et à surprendre tout en soulignant parfois le manque de difficulté. Malgré tout, Super Mario Odyssey se distingue comme un incontournable de la console, un chef-d’œuvre d’ingéniosité qui prouve une fois de plus pourquoi Mario reste une figure emblématique du jeu vidéo.

Super Mario Bros. Wonder, un magnifique retour aux sources

Super Mario Bros. Wonder arrive comme une véritable bouffée d’air frais dans l’univers de Nintendo, promettant de révolutionner la franchise avec une aventure aussi colorée qu’inventive. Ce nouveau chapitre s’inscrit dans la droite lignée des prouesses ludiques de Nintendo. Mario s’aventure ici au Royaume des Fleurs, introduisant des mécaniques de jeu novatrices et un visuel éblouissant. Avec ses Fleurs Prodiges transformant radicalement le gameplay et les environnements, Super Mario Bros. Wonder captive par son originalité, son esthétique et son approche rafraîchissante du platformer classique.

Les développeurs ont minutieusement peaufiné chaque détail pour offrir un voyage riche et varié, fidèle à l’esprit de Mario, tout en repoussant les limites de l’innovation. Entre les badges qui modifient le l’expérience de jeu, la diversité de personnages jouables et un monde vibrant de possibilités, Super Mario Bros. Wonder est une célébration de la créativité Nintendo. Il promet sans aucun doute des heures de jeu amusantes aussi bien pour les fans de la licence que pour les nouveaux venus.

Super Smash Bros Ultimate, le jeu de bagarre signé Nintendo

Super Smash Bros. Ultimate se présente comme l’aboutissement de deux décennies d’évolution dans la franchise emblématique de Nintendo, offrant une expérience riche et complète. Ce volet sur Switch réussit à rassembler tout ce qui a fait le succès de la série : un casting de personnages impressionnant, des arènes variées et un gameplay à la fois accessible et stratégique. Malgré l’absence de grandes innovations, le titre brille par sa qualité technique irréprochable malgré une console limitée, maintenant une image fluide même dans les batailles les plus chaotiques.

Le mode Aventure “La Lueur du monde” enrichit l’expérience solo avec un aspect RPG intéressant qui introduit le système d’esprits, pour une personnalisation et une stratégie accrue. Bien que certains aspects classiques de la série, comme les combats parfois confus ou une interface peu attrayante, persistent, ils sont rapidement éclipsés par l’efficacité globale du jeu. Super Smash Bros. Ultimate se distingue non seulement comme un incontournable pour les fans de longue date mais aussi comme une porte d’entrée accessible pour les nouveaux venus.

Mario Kart 8 Deluxe, la référence pour s’amuser à plusieurs

Mario Kart 8 Deluxe sur Switch est la version ultime du jeu de course façon Nintendo. Fusionnant tout le contenu des anciennes versions avec des ajouts exclusifs, ce titre se dresse comme une référence absolue. Avec 48 circuits, 41 personnages, dont des nouveaux comme le roi Boo et les Inklings de Splatoon, les nouveaux bolides et la possibilité de tenir deux objets à la fois, l’action est à la fois plus intense et stratégique. Le mode Bataille, totalement revu, ajoute une profondeur bienvenue avec cinq variantes ludiques et huit arènes dédiées.

La fluidité et la beauté du jeu à 1080p et 60 fps, même dans les courses les plus effrénées, sont remarquables, offrant une expérience visuelle des plus immersive. La fonctionnalité de conduite automatique pour les débutants et le mode 200cc pour les experts garantissent que tous les niveaux de joueurs trouvent leur compte. Et avec le jeu multijoueur et la portabilité unique de la Switch, Mario Kart 8 Deluxe s’impose comme un incontournable du jeu à plusieurs, promettant amusement et compétitivité pour tous.

Luigi’s Mansion 3, pour frissonner d’effroi

Luigi’s Mansion 3 est le nouvel opus de l’emblématique jeu de chasse aux fantômes. Il mêle exploration, énigmes, et ambiance unique qui flirtent avec l’épouvante sans être pour autant terrifiant. Avec son hôtel hanté aux multiples étages, chacun avec sa propre thématique et ses boss originaux, le jeu brille par la richesse de son contenu et sa direction artistique impeccable. Outre son gameplay solo addictif, le titre excelle en coopération avec Gluigi, offrant des dynamiques de jeu enrichies et des résolutions d’énigmes à deux très satisfaisantes.

Les modes multijoueurs locaux et en ligne ajoutent donc une couche supplémentaire de divertissement, faisant de ce troisième opus une référence incontournable sur la console. Luigi’s Mansion 3 est plus qu’un jeu, c’est une expérience riche. Une aventure à la fois drôle, touchante et captivante, confirmant ainsi son statut parmi les meilleurs titres de la Switch.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild, la révolution

Est-il encore nécessaire de présenter The Legend of Zelda : Breath of the Wild ? Ce titre a révolutionné la franchise Zelda avec son approche audacieuse du monde ouvert, offrant une liberté sans précédent et brouillant les lignes entre exploration, combat, et résolution d’énigmes. En abandonnant la structure traditionnelle pour une aventure sans limites, le jeu invite les joueurs à explorer un Hyrule vaste et vivant, plein de secrets cachés et de défis variés.

La survie et l’ingéniosité sont au cœur de cette expérience, où chaque arme et chaque action (et même le climat) jouent un rôle crucial. La capacité à amener les problèmes de multiples manières enrichit la jouabilité et rend chaque interaction unique. Breath of the Wild n’est pas seulement une réussite technique pour Nintendo, c’est une œuvre d’art qui repousse les frontières du genre et s’inscrit comme un incontournable dans l’histoire du jeu vidéo, démontrant que même après des décennies, la série Zelda peut encore surprendre et émerveiller les joueurs.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite

Pour de nombreux joueurs, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s’élève au-dessus de son prédécesseur, Breath of the Wild. Non pas en réinventant la formule qui a déjà fait ses preuves, mais en la perfectionnant sur tous les aspects. En effet, tout en conservant l’essence de liberté et d’exploration qui a fait le succès de BOTW, Tears of the Kingdom enrichit l’expérience avec de nouvelles mécaniques de jeu innovantes, une profondeur de lore accrue, et une narration plus engagée.

Cette suite ne cherche pas à révolutionner de nouveau le genre mais à bonifier une recette déjà exceptionnelle. En introduisant des éléments de gameplay inédits et en peaufinant chaque détail, Nintendo réussit à proposer une aventure encore plus captivante et immersive. Si le cœur du jeu reste familier, les nombreuses améliorations et ajouts garantissent que même les territoires déjà explorés dans Hyrule offrent de nouvelles surprises et de nouveaux défis. Tears of the Kingdom est une célébration de ce qui rend la série Zelda magique, tout en repoussant encore les limites de ce que les joueurs peuvent découvrir et réaliser dans le vaste monde d’Hyrule.

Animal Crossing : New Horizon, idéal pour s’évader

Animal Crossing: New Horizons est un véritable élixir de détente et de bonheur virtuel, une invitation à l’évasion sur une île déserte. Avec ses nouveautés telles que le crafting et le terraforming, il enrichit considérablement l’expérience des derniers opus en offrant aux joueurs la possibilité de remodeler entièrement leur environnement à leur guise. Ce jeu se distingue par son rythme paisible qui vous encourage à prendre le temps de vivre, de décorer, d’explorer et d’interagir avec un écosystème insulaire vibrant et dynamique.

L’introduction des objectifs sous forme de Nook Miles ajoute une dimension gratifiante et motive à poursuivre l’aventure jour après jour.Animal Crossing: New Horizons” se révèle être un refuge idyllique, une parenthèse enchantée dans le quotidien, où chaque action, aussi simple soit-elle, contribue à bâtir une communauté insulaire harmonieuse et accueillante. C’est une œuvre vidéoludique qui célèbre la créativité, l’amitié et la sérénité, faisant de chaque session de jeu une source de bien-être et d’émerveillement.

Pokémon Arceus, le jeu Pokémon en monde ouvert

Légendes Pokémon : Arceus marque une évolution audacieuse et bienvenue pour l’une des franchises les plus emblématiques de Nintendo. En introduisant un monde semi-ouvert, riche en exploration et en interaction avec les Pokémon dans leur habitat naturel, ce titre propose une expérience renouvelée et immersive. Loin de la formule classique basée sur la collecte de badges, il plonge les joueurs dans les racines historiques de la région de Sinnoh, désormais appelée Hisui, avec pour mission de compléter le tout premier Pokédex.

Malgré des défis techniques et des graphismes qui peuvent laisser à désirer, l’essence du jeu réside dans son audace à repenser les interactions avec les Pokémon et à enrichir le lore de l’univers. Légendes Pokémon : Arceus est ainsi destiné aussi bien aux fans de longue date qui cherchent une nouvelle expérience, qu’aux nouveaux venus. Il promet une aventure où exploration et mystère se côtoient, pour réinventer magistralement la saga.

Bayonetta 3, le beat’em up par excellence

Bayonetta 3 se révèle être une suite qui enrichit brillamment la saga emblématique de PlatinumGames, offrant une expérience à la hauteur des attentes des fans tout en tentant de captiver un nouveau public. Ce nouvel opus propulse la sorcière au cœur d’un récit captivant axé sur le multivers, introduisant de nouveaux ennemis, des décors variés et des mécaniques de gameplay rafraîchissantes.

Malgré certaines critiques concernant son rendu graphique et sa narration, le jeu excelle dans son système de combat profond et dynamique, ses séquences d’action époustouflantes, et la diversité de son contenu. Avec l’introduction de Viola, une nouvelle protagoniste, Bayonetta 3 équilibre habilement tradition et innovation. Bien que le jeu ne révolutionne pas le genre, il consolide la réputation de PlatinumGames en matière de création de beat’em up d’exception, tout en affirmant que, même après une décennie, Bayonetta n’a rien perdu de son charme ni de sa superbe.

Splatoon 3, toujours aussi efficace

Splatoon 3 enrichit l’univers coloré et dynamique initié par ses prédécesseurs en offrant une expérience exaltante qui consolide sa position de référence sur la Nintendo Switch. Avec un mode histoire captivant et un multijoueur au rythme effréné, ce nouvel opus parvient à injecter une dose de fraicheur dans le contenu, tout en restant fidèle à l’essence de la franchise. Cependant, malgré ces apports bienvenus, le jeu peine à se distancer significativement de Splatoon 2, suscitant des interrogations sur son statut de véritable suite ou de mise à jour majeure.

Les nouveautés comme le mode Salmon Run et les ajustements de gameplay sont appréciés mais n’offrent pas la révolution attendue. Néanmoins, Splatoon 3 demeure une aventure incontournable pour les nouveaux joueurs comme pour les vétérans, promettant des heures de divertissement grâce à son rythme frénétique et son esthétique unique. Un incontournable de la Switch qui confirme l’excellence de la saga Splatoon dans le paysage vidéoludique actuel.

Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard, pour les fans d’Harry Potter

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch s’avère être une adaptation ambitieuse qui, malgré des concessions graphiques et techniques inévitables, offre une opportunité précieuse aux possesseurs de la console de Nintendo de plonger dans l’univers magique de Harry Potter. Les développeurs d’Avalanche Software ont relevé le défi de transposer l’expérience riche et immersive du jeu sur une plateforme moins puissante, tout en préservant l’essence et la magie de l’aventure.

Bien que la version Switch ne puisse rivaliser avec la splendeur visuelle des versions sur les plateformes plus avancées, elle compense par sa portabilité et la flexibilité de jeu qu’offre la console hybride. Les fans d’Harry Potter et les joueurs désireux de découvrir Hogwarts Legacy sans disposer des dernières consoles ou d’un PC gamer trouveront dans cette version une alternative valable, leur permettant de vivre leur propre aventure magique dans le monde des sorciers, avec toutes les intrigues, les mystères et les explorations que le jeu a à offrir.

Hades, pour les amateurs de rogue-lite

Hades, développé par Supergiant Games, s’inscrit comme un incontournable dans la catégorie des rogue-lite, en apportant une profondeur narrative et artistique remarquable. Ce jeu invite les joueurs à incarner Zagreus, le fils rebelle d’Hadès, déterminé à s’échapper des Enfers avec l’aide des divinités de l’Olympe. Ce qui distingue Hades dans le genre est non seulement son gameplay addictif et bien équilibré mais aussi la richesse de son univers, peuplé de personnages mythologiques charismatiques et développés avec soin.

Chaque tentative d’évasion est une occasion d’en découvrir plus sur l’histoire et les relations complexes entre les personnages, enrichissant l’expérience de jeu. La direction artistique sublime et la bande sonore captivante renforcent l’immersion dans cet univers mythologique revisité. Bien que la version Switch présente quelques concessions techniques, elle offre néanmoins une expérience solide et engageante, faisant de Hades un titre essentiel pour les amateurs de rogue-lite et de mythologie grecque.

Hollow Knight, l’un des meilleurs metroidvania

Hollow Knight, développé par Team Cherry, est un chef-d’œuvre indéniable du genre Metroidvania. Il est salué pour sa profondeur, son design artistique somptueux, et sa mécanique de jeu exigeante. Le jeu invite les joueurs à explorer Hallownest, un royaume souterrain désolé, à travers les aventures d’un chevalier intrépide. Ce qui commence comme une exploration classique se transforme rapidement en une expérience immersive, grâce à un gameplay fluide, un bestiaire d’ennemis diversifié, et un système ingénieux de régénération de vie.

Au-delà de ces aspects techniques, c’est l’univers de Hollow Knight, empreint de mélancolie et de mystère, qui captive et intrigue. L’ambiance gothique, enrichie par une bande sonore envoûtante, évoque les œuvres de Tim Burton. C’est une aventure à la fois sombre et belle. La liberté d’exploration, malgré le défi et l’exigence du jeu, pousse à la découverte et à la maîtrise de cet univers fascinant. Hollow Knight est plus qu’un jeu ; c’est une œuvre d’art qui teste les limites de la persévérance du joueur tout en le récompensant par une riche narration.

