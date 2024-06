Les AirPods sont dangereux, une faille permet de vous espionner

AirPods Pro ©Daniel Romero via Unsplash

Malheureusement pour Apple, elle aussi est touchée par les problèmes de sécurité. Ses produits, comme ceux de Microsoft ou de Google, peuvent être vulnérables à différentes failles de sécurité et aux malwares.

Il n’est pas rare de voir un ordinateur Mac être touché. Par exemple, certaines pubs sur Safari mettaient en danger les comptes bancaires des utilisateurs. Les iPhone ne sont pas épargnés non plus par ce phénomène comme en témoigne le cheval de Troie “Gold Digger”. Ce dernier portant d’ailleurs bien son nom, s’attaquant lui aussi aux économies des usagers.

En somme, les consommateurs de produits Apple ne sont pas à l’abri d’une faille dans la sécurité de l’entreprise. Tous sont susceptibles d’être vulnérables, y compris les écouteurs Bluetooth du géant de Cupertino : les AirPods.

Le Bluetooth des AirPods est compromis

AirPods 3 ©Apple

Une faille de sécurité récente a mis en danger la vie privée des utilisateurs d’écouteurs. Baptisée CVE-2024-27867, elle aurait pu permettre à des pirates ou hackers d’espionner les conversations des détenteurs d’AirPods.

Pour ce faire, les assaillants auraient exploité la connexion Bluetooth des écouteurs en se faisant passer pour un appareil précédemment couplé. Pour être plus précis, Apple décrit le problème comme ceci :

“Lorsque vos écouteurs enclenche une demande de connexion à l’un de vos appareils déjà couplés, un pirate situé à portée Bluetooth a la possibilité d’usurper l’appareil source visé et d’accéder à vos écouteurs.”

Heureusement, la firme a réagi rapidement et la faille semble corrigée grâce au signalement du chercheur Jonas Dreßler. Désormais, l’entreprise préconise une mise à jour la plus rapide possible des appareils suivants :

AirPods 2

AirPods Pro, AirPods Pro 2

AirPods Max

Powerbeats Pro

Beats Fit Pro

La correction de la faille CVE-2024-27867 serait passée par une “amélioration de la gestion des états”. C’est en tout cas ce que suggèrent les mises à jour logicielles des AirPods : Firmware 6A326 et 6F8.

Gardez vos appareils à jour

©Bluetooth

Comme toujours avec les appareils connectés à un quelconque réseau, il convient de rester prudent. Ce n’est pas la première fois qu’un appareil Apple ou qu’une norme comme le Bluetooth est victime d’une faille de sécurité.

Malheureusement, compte tenu de l’omniprésence de la norme de télécommunication suédoise, celle-ci est une cible rêvée pour les pirates. Par exemple, la vulnérabilité appelée BLUFF avait mis des milliards d’appareils en danger en novembre dernier.

Le mieux reste donc de mettre à jour ses appareils dès qu’une update de sécurité se présente. Cela permet de réduire les risques d’infection d’un appareil tout en corrigeant les failles possiblement exploitables.