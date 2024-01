Meilleur écouteur Bluetooth : quel modèle sans-fil choisir en 2024 ?

À l’ère de l’audio sans-fil, le choix ne manque pas entre casque et écouteurs. Ces derniers sont plébiscités pour leur côté pratique et ultra compact. Cependant, face à la pléthore de modèles disponibles sur le marché, il peut être difficile de faire le bon choix. Pour vous aider à naviguer dans cette jungle, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs écouteurs Bluetooth.

Notre top 3 des meilleurs écouteurs Bluetooth

Huawei FreeBuds 5i, le meilleur premier prix Apple AirPods Pro 2, les meilleurs écouteurs Sony WF-1000XM5, l'alternative aux AirPods

Les fils disparaissent peu à peu de notre quotidien et les écouteurs filaires se font de plus en plus rares. Ils sont remplacés par des modèles Bluetooth aussi pratiques que performants. S’ils étaient hors de prix au moment de leur sortie, ils sont aujourd’hui bien plus abordables, et nombreux. Pléthore de constructeurs ont en effet senti le vent tourner et ont conçu leur propre modèle.

Il existe des écouteurs sans-fil pour répondre à tous les besoins et pour s’adapter à toutes les bourses. Que vous soyez un audiophile, un sportif, un étudiant au budget serré ou bien un professionnel souvent en déplacement, vous trouverez forcément votre bonheur parmi tous les modèles disponibles sur le marché. Découvrez dès maintenant notre comparatif des meilleurs écouteurs Bluetooth.

Huawei FreeBuds 5i, le meilleur premier prix

Huawei FreeBuds 5i Le meilleur premier prix

On aime Bon rapport qualité/prix

Autonomie trop faible Micro perfectible

Huawei, connu pour ses produits au rapport qualité/prix très intéressants, ne propose que des smartphones ou des tablettes. La marque a en effet toute une gamme d’écouteurs sans-fil aussi performants qu’abordables. Les FreeBuds 5i sont sortis au début de l’année 2024 et proposent de belles fonctionnalités, notamment la réduction de bruit active.

Commençons par le design. Ce dernier est assez simple, proche de ce qui se fait chez la concurrence, mais néanmoins très confortable. Vous pourrez les porter pendant plusieurs heures sans ressentir de pression sur vos oreilles ou de gêne. La qualité audio est excellente pour cette gamme de prix. Et ils possèdent plusieurs fonctionnalités très intéressantes, notamment le Bluetooth Multipoint, l’application Al Life pour effectuer des réglages et bien sûr la réduction de bruit active. Si ce n’est pas la plus efficace du marché, on apprécie de la trouver dans des écouteurs aussi abordables.

Terminons avec l’autonomie qui est de 28 heures environ (18 heures si la réduction de bruit active est activée). C’est une durée satisfaisante, mais pas aussi bonne que la concurrence. Vous le voyez, avec Huawei, pas besoin de dépenser une fortune pour bénéficier de fonctionnalités de pointe. Attention cependant, ne vous attendez pas à la qualité audio des AirPods ou à l’isolation sonore de Sony. Mais les concessions sont bien petites pour un tel rapport qualité/prix.

Apple AirPods Pro 2, les meilleurs écouteurs Bluetooth

Apple AirPods Pro 2 Les meilleurs écouteurs Bluetooth

On aime Qualité sonore excellente

Contrôle très facile sur les branches Idéal pour passer des appels On n'aime pas Autonomie trop faible

Les AirPds Pro 2 sont actuellement, à nos yeux, les écouteurs les plus performants du marché. Apple ne cesse de renouveler sa formule et de la perfectionner avec maîtrise et précision. Que ce soit pour écouter de la musique, regarder des films ou bien des séries, ils vous offriront une qualité d’écoute et une immersion incomparable grâce à la puce H2 qui offre une très belle spatialisation sonore.

En utilisation quotidienne, ces écouteurs demeurent confortables même lors d’une utilisation prolongée. Vous pouvez interagir directement avec eux via des commandes tactiles pour activer certaines fonctionnalités telles que le changement de piste, le réglage du volume, ou l’appel de l’assistant vocal Siri. Cependant, il est important de noter que pour profiter de la technologie Audio Spatial, il est impératif d’utiliser un produit Apple, ce qui limite cette fonctionnalité pour les utilisateurs de smartphones Android.

Ils possèdent aussi la réduction de bruit active. Bien qu’elle ne soit peut-être pas la plus performante du marché, elle reste néanmoins efficace. L’autonomie est cependant d’environ 5 heures, ce qui est bien en dessous de ce que propose la concurrence. Ils se rechargent néanmoins rapidement, et son compatible avec la charge sans-fil. En résumé, si vous possédez déjà des produits de l’écosystème Apple, les AirPods Pro 2 seront forcément un excellent choix.

Sony WF-1000XM5, l’alternative aux AirPods

Sony WF-1000XM5 L'alternative aux AirPods

On aime Très bon rendu sonore

Application de réglages très complète Compatible charge sans-fil On n'aime pas Bluetooth moins stable que chez certains concurrents

Bluetooth moins stable que chez certains concurrents Micro perfectible

Pour tous les utilisateurs qui possèdent autre chose qu’un smartphone Apple, sachez que les écouteurs de chez Sony, les WF-1000XM5, représentent une alternative tout aussi qualitative. Et pour les rendre compétitifs, le constructeur a mis le paquet sur la fiche technique, de quoi convaincre les plus exigeants.

Ils sont légers, compacts et très confortables. Contrairement aux AirPods, ils ne possèdent pas de “tige” et se font donc très discrets sur vos oreilles. La qualité des finitions est excellente, et l’on ajoutera qu’ils sont certifiés IPX4 et donc protégés des éclaboussures d’eau. Ils sont dotés de la fonctionnalité de réduction de bruit active, et cette dernière est des plus efficace.

Côté audio, le rendu sonore se rapproche beaucoup du très bon casque WH-1000XM4, il y a donc peu de chances que vous soyez déçus. Il est possible de faire différents réglages grâce à l’application Headphone Connect. La quantité d’options est impressionnante, et elles sont très bien expliquées. Ajoutons qu’il dispose d’une autonomie de 8 heures environ (avec la réduction de bruit active). Si ce n’est pas transcendant, c’est toujours plus généreux que les AirPods. Le boîtier vous permettra de profiter de deux charges complètes. De très bons écouteurs haut de gamme qui séduiront les utilisateurs exigeants.

Bose QuietComfort Earbuds II, la réduction de bruit active la plus efficace

Bose QuietComfort Earbuds II La réduction de bruit active la plus efficace

On aime Qualité sonore au rendez-vous

Qualité sonore au rendez-vous Excellente réduction de bruit active

Pas de Multipoint Qualité en appel perfectible

Si vous cherchez les écouteurs avec la meilleure réduction de bruit active, alors c’est vers ce modèle de chez Bose que vous devez vous tourner. Il délivre en effet, dans ce domaine, les meilleures performances du marché. Ils sont au moins aussi bons que les AirPods Pro 2, et ne sont pas réservés aux appareils Apple. Le résultat de cette isolation sonore est vraiment impressionnant. Et vous pouvez faire vos propres réglages via l’application Bose Connect.

Au-delà de ça, ils sont aussi très confortables, avec un format qui s’adaptera parfaitement à vos oreilles. La qualité audio est elle aussi au rendez-vous. Ils offrent un son précis et équilibré qu’il est possible d’ajuster et de moduler à votre guise via l’application. Ajoutons à cela qu’ils sont dotés d’une autonomie de 7 heures environ (mais le boîtier vous permettra de tenir une journée), ce qui est tout à fait correct.

Mais pour profiter de cette réduction de bruit active exceptionnelle, il vous faudra faire quelques concessions, notamment sur le Multipoint. La qualité des appels n’est pas non plus incroyable, sachez-le. En résumé, le choix de ces écouteurs Bose dépendra de vos priorités, ils restent néanmoins un excellent choix.

JBL Tour Pro 2, pour un boîtier avec commandes tactiles

JBL Tour Pro 2 Pour un boîtier avec commandes tactiles

On aime Écran très pratique sur le boîtier…

Expérience utilisateur très agréable Confortables On n’aime pas …mais qui sera gadget pour certains

…mais qui sera gadget pour certains Finitions un petit peu décevantes

Si vous souhaitez vous équiper avec des écouteurs haut de gamme, vous pouvez vous tourner vers ce modèle de chez JBL, les Tour Pro 2. Ces petits bijoux de technologies embarquent de nombreuses fonctionnalités qui plairont aux utilisateurs exigeants, donc un écran de contrôle placé directement sur le boîtier de charge.

Côté confort, rien à redire. Il faudra juste que vous preniez le temps de les placer correctement en fonction de votre oreille. Une fois cela fait, vous pourrez les porter pendant de longues heures sans ressentir de gêne. Leur design est assez discret. On aurait pu s’attendre à des finitions un petit peu plus soignées pour le prix, mais elles restent tout à fait correctes. La qualité audio est quant à elle très bonne. Peut-être pas autant que d’autres modèles comme les AirPods Pro ou les Sony WF-1000XM5, mais JBL se rattrapent sur les options, les réglages et les fonctionnalités.

L’application est en effet riche en paramétrages, et certains sont très précis. Cela vous permettra de régler vos écouteurs selon votre utilisation, et vos préférences. L’écran qui se trouve sur le boîtier fait vraiment la force du produit. Il permet d’accéder à de nombreuses fonctionnalités, notamment les différents modes d’écoute, la réduction de bruit active (très efficace soit dit en passant) ou le choix de la piste. Vous pourrez aussi consulter la batterie, l’heure, et même activer une lampe torche ! Tout cela vous permettra de ne pas avoir à sortir votre smartphone.

Jabra Elite 7 Active, les écouteurs sans-fil pour le sport

Jabra Elite 7 Active Les écouteurs sans-fil pour le sport

On aime Bonne qualité audio

Autonomie généreuse Certifiés IP57 On n’aime pas Réduction de bruit active peu efficace

Réduction de bruit active peu efficace Revêtement mat salissant

Si vous êtes du genre sportif et que vous avez peur que vos écouteurs tombent au premier sprint, rassurez-vous, Jabra a pensé à vous. Ces écouteurs sont destinés aux sportifs, ils résistent à l’eau et à la sueur (certification IP57) et ont un excellent maintien, ce qui vous permettra de ne pas les perdre.

La qualité audio est elle aussi très bonne et ils disposent même du multipoint. La réduction de bruit active n’est pas des plus efficace, mais ce n’est pas vraiment ce qu’on recherche quand on fait du sport. L’application est riche en réglages et est très ergonomique, ce qui est un bon point. L’autonomie annoncée est de 8 heures, ce qui est tout à fait correct. Le boîtier chargera vos écouteurs 3 fois. Autant dire que cela devrait suffire pour vos sorties sportives.

Ajoutons à cela qu’ils sont assez abordables puisqu’on les trouve souvent en dessous de 100 euros. D’autres modèles plus haut de gamme existent chez Jabra, notamment les Elite 8 Active. En bref, de très bons écouteurs destinés à l’activité physique, et aussi performants que confortables.

✅ Quels sont les avantages des écouteurs Bluetooth ?

Les écouteurs Bluetooth offrent de nombreux avantages par rapport aux écouteurs filaires traditionnels. Ils offrent évidemment une liberté de mouvement incomparable. Puisqu’ils sont sans-fil, vous n’avez pas à vous soucier des câbles emmêlés. Que vous soyez en train de faire de l’exercice, de travailler ou de vaquer à vos activités quotidiennes, vous pouvez laisser votre smartphone dans un coin et ne plus y penser. Cette liberté de mouvement est un confort indéniable.

La qualité audio est un autre avantage majeur des écouteurs Bluetooth. Les modèles modernes proposent une qualité sonore exceptionnelle et un équilibre parfait. Certains écouteurs Bluetooth sont même dotés de la technologie de suppression active du bruit. Elle réduit les bruits ambiants indésirables pour une expérience d’écoute encore plus immersive.

Les fonctionnalités pratiques ne manquent pas non plus. Ils sont équipés d’un microphone, ce qui vous permet de passer des appels en mode mains libres. Et ils disposent généralement d’une autonomie de plusieurs heures, parfaits pour une utilisation prolongée.

Le choix de vos écouteurs Bluetooth dépend de vos besoins et de votre style de vie. Pour prendre une décision éclairée, il est important de considérer plusieurs facteurs. Tout d’abord, définissez l’usage principal de vos écouteurs. Si vous prévoyez de les utiliser pour faire du sport, recherchez des modèles résistants à la transpiration et offrant un bon maintien. Pour un usage quotidien, optez pour des écouteurs confortables et discrets.

La qualité audio est un critère essentiel. Si vous êtes un audiophile à la recherche d’une excellente qualité d’écoute, recherchez des écouteurs dotés d’une haute qualité sonore et prenez en compte les codecs audio pris en charge, tels qu’aptX ou AAC, qui peuvent améliorer la qualité globale. L’autonomie de la batterie est un autre aspect important. Assurez-vous que la durée de vie de la batterie répond à vos besoins, que ce soit pour de longs trajets, des séances d’entraînement prolongées ou une utilisation quotidienne. Enfin, pensez aussi aux fonctionnalités supplémentaires telles que la réduction active du bruit, la compatibilité avec les assistants vocaux, les commandes tactiles, et les options de personnalisation de l’application permettant de faire les réglages…

En résumé, le choix de vos écouteurs Bluetooth dépendra de vos besoins en matière de confort, de qualité audio, d’autonomie de la batterie, de connectivité et de fonctionnalités. Prenez le temps de réfléchir à vos priorités et à l’utilisation que vous en ferez pour sélectionner le modèle qui correspond le mieux à vos besoins

🔇 Réduction de bruit active ou passive : quel est le mieux ?

La réduction de bruit active (ANC) et la réduction de bruit passive sont deux approches différentes pour réduire les sons indésirables lorsque vous écoutez de la musique ou des films avec vos écouteurs Bluetooth.

La réduction de bruit active est une technologie qui utilise des microphones intégrés pour détecter les bruits environnants, puis qui génère des ondes sonores opposées pour annuler ces bruits. Cette technologie est très efficace pour supprimer les bruits tels que ceux d’un avion ou d’un café bondé. Les écouteurs avec ANC sont idéaux pour les environnements bruyants.

La réduction de bruit passive, en revanche, repose sur la conception physique des écouteurs pour bloquer passivement les bruits environnants. Cela peut être atteint en utilisant des matériaux d’isolation phonique de haute qualité et un ajustement hermétique dans l’oreille. Les écouteurs avec une réduction de bruit passive offrent une isolation acoustique et une réduction de bruit naturelle, mais ils ne sont pas aussi efficaces pour éliminer les bruits constants et puissants que l’ANC.

Le choix entre l’ANC et la réduction de bruit passive dépend de votre environnement et de votre utilisation prévue. Si vous êtes souvent exposé à des bruits intenses, les écouteurs avec ANC peuvent offrir une expérience d’écoute plus paisible. Cependant, si vous recherchez une solution plus simple, légère et plus abordable, les écouteurs avec une réduction de bruit passive peuvent être suffisants pour vous.

