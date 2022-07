Les cartes graphiques A770M et A550M s’échauffent sur 3DMark

Deux nouvelles cartes graphiques Arc Alchemist ont fait leur entrée sur 3DMark : les A770M et A550M. Au-delà des résultats, cette arrivée signifie que ces références ne devraient plus tarder à intégrer des PC portables. Rappelons que la gamme Arc Alchemist mobile comprend cinq références en tout. Outre les deux susmentionnées, les autres sont les A350M, A370M et A730M, disponibles depuis quelques semaines / jours.

Crédit : 3DMark

L’A550M possède 16 cœurs Xe et 8 Go de GDDR6 ; l’A770M, le fleuron de la gamme, a 32 cœurs Xe et 16 Go de GDDR6. Toutes les spécifications des cartes graphiques de la série Arc Alchemist mobile sont rassemblées ci-dessous.

Carte graphique Arc A350M Arc A370M Arc A550M Arc A730M Arc A770M GPU DG2-128 (ACM-G11) DG2-128 (ACM-G11) DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) Xe Cores 6 8 16 24 32 Unités d’exécution 96 128 256 384 512 Cœurs FP32 768 1024 2048 3072 4096 Fréquence GPU 1150 MHz 1550 MHz 900 MHz 1100 MHz 1650 MHz VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 8 Go GDDR6 12 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Bus mémoire 64-bit 64-bit 128-bit 192-bit 256-bit TGP 25-35W 35-50W 60-80W 80-120W 120-150W

L’A550M loin derrière l’A730M

Dans 3DMark Time Spy, l’A550M obtient 6017 points avec l’ancien pilote 1726. Le test a été effectué avec l’Intel APO (Advanced Performance Optimizations) activé, qui améliore les performances d’environ 15 %. Dans ce benchmark, avec le même processeur, l’A730M marque environ 10 100 points, soit un score 67 % supérieur à celui de l’A550M.

Crédit : 3DMark

L’Intel Arc A770M s’est aventurée dans 3DMark Fire Strike Extreme. Elle réalise un score graphique de 13 244 points. C’est un résultat légèrement supérieur à la moyenne de la GeForce RTX 3070 mobile avec le même processeur. Pourtant, de l’aveu même d’Intel, dans les jeux, l’A770M cible plutôt la GeForce RTX 3060 mobile.

Crédit : 3DMark

Time Spy

