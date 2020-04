Les Comet Lake-H d’Intel affrontent les APU Renoir d’AMD dans plusieurs benchmarks

Hier, Intel a dévoilé sa gamme de processeurs pour PC portables Comet Lake-H. Ces puces de 10e génération, gravées en 14 nm, visent à concurrencer les APU Ryzen 4000 d’AMD, également désignés sous l’appellation Renoir. Chez Intel, la gamme s’étale du 4 au 8 cœurs, tandis que chez AMD, elle débute à 6 cœurs. Dans les deux cas, les TDP max sont de 45W. Toutefois, en plus des versions H, AMD propose aussi des variantes HS, avec un TDP légèrement inférieur (35W au lieu de 45W). Il y a quelques jours, on avait vu le Ryzen 9 4900HS atomiser le Core i9-9880H. Depuis, Intel a dégainé son nouveau porte-étendard, le Core i9-10980HK. Suffisant pour rebattre les cartes ? La réponse via plusieurs benchmarks.

Le site Notebookcheck communique les résultats obtenus par les puces sur divers tests : Cinebench R20 et Cinebench R15 (à la fois en mono-cœur et multicœur) ainsi que 3D Mark. Quelques puces Coffe Lake-H sont aussi présentes afin que l’on puisse mieux constater l’évolution entre deux générations. Du côté d’AMD, les processeurs en lice sont les Ryzen 9 4900HS (35W) et Ryzen 7 4800H. Bien sûr, il est plus délicat de comparer des processeurs pour PC portables que pour PC fixes, les résultats pouvant être parasités par d’autres caractéristiques des machines utilisées. Par conséquent, Notebookcheck a calculé une moyenne des résultats obtenus pour certaines puces via plusieurs ordinateurs. Nos confrères de Tom’s Hardware US ont quant à eux compilé toutes les données dans des tableaux.

Quasiment jeu égal en mono-cœur, mais nette domination en multicœur

Le premier tableau recense les performances en mono-cœur. Globalement, Intel conserve son leadership sur ce secteur, mais l’écart est désormais faible. Sur Cinebench R20, la version la plus récente du benchmark, l’avance du i9-10880H sur la meilleure solution d’AMD est de seulement 3 %.

Processeur Cinebench R20 (mono-cœur) Cinebench R15 (mono-cœur) Intel Core i9-10880H 508 214 Intel Core i7-10750H 504 213 Intel Core i9-10880H 500 212 Intel Core i7-10750H 500 210 AMD Ryzen 9 4900HS 495 193 Intel Core i9-9980HK 472 198 Intel Core i5-10300H 470 194 Intel Core i9-9880H 457 190 Intel Core i7-9750H 440 183 Intel Core i5-9300H 415 173

Pour les performances en multicœur en revanche, AMD domine globalement. En effet, la firme hisse ses Ryzen 9 4900HS et Ryzen 7 4800H sur les deux premières marches du podium sur Cinebench R20. Le Ryzen 7 4800H obtient un score 24 % supérieur à celui du Core i9-10880H.

Processeur Cinebench R20 (multicoeur) Cinebench R15 (multicoeur) 3DMark Time Spy (score CPU) 3DMark Fire Strike (score physique) AMD Ryzen 9 4900HS 4288 1863 8966 21873 AMD Ryzen 7 4800H 4192 1837 8360 21660 Intel Core i9-9980HK 3544 1637 8519 19640 Intel Core i9-10880H 3380 1797 9015 21658 Intel Core i9-10880H 3366 1785 8680 21113 Intel Core i9-9880H 3277 1503 7206 17743 Intel Core i7-10750H 2968 1418 7419 18769 Intel Core i7-10750H 2943 1404 5474 17703 Intel Core i7-9750H 2556 1178 6366 16305 Intel Core i5-10300H 2154 921 5043 12998 Intel Core i5-9300H 1727 784 4074 11376

En résumé, désormais, sur ce secteur, les processeurs d’AMD font quasiment jeu égal avec ceux d’Intel en mono-cœur et ont le dessus en multi-cœur. Autant dire que pour Intel, il va falloir réagir très vite pour être au niveau face aux prochaines puces Zen3 d’AMD.