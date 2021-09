Les configurations officielles pour la bêta ouverte de Battlefield 2042

DICE a communiqué les configurations minimale et recommandée pour jouer à la bêta ouverte de Battlefield 2042. Précisons que celle-ci se déroulera entre le 6 et le 9 octobre. Le jeu, qui devait initialement paraître le 22 octobre sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, a finalement été repoussé au 19 novembre.

La configuration minimale est relativement modeste. Elle renseigne un processeur Intel Core i5-6600K ou Ryzen 5 3600. Pour la carte graphique, une GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 560 font l’affaire. Côté mémoire vive, le jeu nécessite 8 Go. Comme pour beaucoup de titres actuels, Windows 10 version 64 bits s’impose.

Des exigences revues à la hausse pour les GPU par rapport à la bêta fermée

La configuration recommandée affiche un processeur AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7-4790 ; une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600 XT ; ainsi, les exigences en matière de VRAM passent à 8 Go, ce qui exclut des cartes telles que la RTX 2060 (6 Go). Pour la RAM, c’est 16 Go.

Ces configurations diffèrent légèrement de celles communiquées par un utilisateur ayant eu accès à la bêta fermée de Battlefield 2042 : pour la configuration minimale, l’AMD FX-8350 est remplacé par le Ryzen 5 3600 tandis que pour la configuration recommandée, les GPU passent à la génération suivante (RX 5600 XT et RTX 2060 auparavant). Malheureusement, DICE ne précise pas les conditions dans lesquelles permettent de jouer ces recommandations matérielles.

Contrairement à Battlefield V, Battlefield 2042 ne profite pas du ray tracing. Il a quand même droit au DLSS et NVIDIA Reflex.

Enfin, pour évoquer le contenu de cette bêta ouverte, elle permettra de joueur dans l’emblématique mode conquête de la franchise, sur la carte Orbital. Il sera possible d’incarner quatre spécialistes.