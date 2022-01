Les configurations PC requises pour Total War : Warhammer III

Relativement peu exigeant, mais gourmand en espace disque : 120 Go.

C’est certainement l’un des jeux PC les plus attendus de ce début d’année 2022 : Total War : Warhammer III sera disponible dans moins d’un mois maintenant (le 17 février). Creative Assembly a renseigné les configuration minimale et recommandée pour ce nouvel opus. Prévoyez de la place, puisqu’il occupe 120 Go !

Ce Total War : Warhammer III peut fonctionner sous les OS Windows à partir de Windows 7 64 bits. Pour la configuration minimale, les développeurs mentionnent un processeur Intel i3 / Ryzen 3 sans toutefois préciser de quelle génération, ce qui vous en conviendrez, peut changer pas mal de choses… le jeu nécessitera au moins 6 Go de RAM, voire 8 Go pour les systèmes sans carte graphique dédiée. Côté GPU justement, il est question de solutions NVIDIA GTX 900 / AMD RX 400 / Intel Iris Xe Graphics. Là encore, les préconisations restent assez évasives. Si l’on considère l’ensemble des séries, elles vont de la GTX 950 à la GTX 980 Ti pour NVIDIA, de la RX 455 (excluons les R5 et R7) à la RX 480 pour AMD.

Configuration recommandée

La configuration recommandée renseigne un processeur Intel i5 / Ryzen 5, toujours sans préciser de quelle génération. L’information est plus claire pour la carte graphique en revanche : NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / AMD RX 5600 XT. Enfin, la quantité de RAM passe à 8 Go.

Nous mettrons bien sûr cet article à jour si Creative Assembly apporte des précisions supplémentaires, notamment au sujet des CPU.

« La conclusion cataclysmique de la trilogie Total War : WARHAMMER approche. Ralliez vos forces et pénétrez dans le Royaume du Chaos, une dimension d’horreur hallucinante où le destin du monde tout entier va se jouer. Parviendrez-vous à triompher de vos démons… ou à leur commander ? »

Vous pouvez précommander Total War : Warhammer III au prix de 59,99 euros sur Steam.