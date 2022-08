Les configurations pour jouer à Saints Row sur PC

Plutôt Core i3-3240 et GTX 970 ou Core i5-12600 et RTX 3080 Ti ?

Le reboot de Saints Row paraîtra demain, le 23 août. Le titre de Deep Silver Volition, pour lequel vous pouvez visionner des vidéos de gameplay de 9 minutes et 6 minutes dans de précédentes actus, sortira sur les consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC Microsoft Windows. Si vous souhaitez y jouer sur cette dernière plateforme, le studio a publié les configurations minimales et recommandées en fin de semaine dernière.

Crédit : Deep Silver Volition

Le développeur renseigne quatre configurations. Pour jouer en 1080p à 30 images par seconde en low, un antique Core i3-3240 (génération Ivy Bridge lancée en 2012) à 2 cœurs / 4 threads ou un Ryzen 3 1200 associé à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 480 et 4 Go de RAM suffisent.

Les meilleurs jeux et franchises d’action-aventure de tous les temps

Les exigences pour le 60 IPS

Pour jouer dans de meilleures conditions en Full HD, misez au moins sur un Core i7-6700K / Ryzen 5 1500X, une carte graphique GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5700 et 8 Go de RAM.

Les préconisations pour du 1440p à 60 images par seconde passent à de l’Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 5600X côté CPU ; GeForce RTX 2080 ou Radeon RX 6700 XT côté GPU.

Enfin, l’Ultra 4K / 60 images par seconde exige un Core i5-12600 / Ryzen 7 5800X ; une GeForce RTX 3080 Ti / Radeon RX 6800 XT ; 12 Go de RAM.

Par ailleurs, ce Saints Row nécessite 50 Go d’espace disque (idéalement sur SSD) et fonctionne sous DirectX 11 ou DirectX 12.

Retrouvailles avec Neenah, Kevin et Eli

Voici le synopsis de Saints Row : « Vous incarnez le futur boss. Aux côtés de Neenah, de Kevin et d’Eli, vous formez les Saints et vous attaquez aux Panteros, aux Idoles et à Marshall en étendant votre empire dans les rues de Santo Ileso pour en prendre le contrôle. Dans le fond, Saints Row retrace l’histoire d’une start-up, sauf que les Saints opèrent dans le crime.

Découvrez le meilleur et le plus étendu des terrains de jeu jamais créés pour Saints Row. Le monde unique et tentaculaire de Santo Ileso sert de toile de fond à cet immense sandbox sauvage. Usez d’armes, de véhicules et de combinaisons ailées pour vous hisser au sommet au fil d’opérations à sensations fortes, d’aventures criminelles et de missions de gros calibre. »

Vous pouvez encore préacheter le titre au prix de 59,99 euros sur l’Epic Games Store afin d’obtenir l’Idols Anarchy Pack. Celui-ci comprend « le Casque de DJ des Idoles », « la Batte lumineuse » et « le Grouilleur des sables ».