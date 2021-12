Les Core i3-12100 / 12300 et Core i5-12400 à l’épreuve de Cinebench R20/R23, CPU-Z, CS GO

De bons scores et des consommations contenues.

La gamme Intel Alder Lake-S, pour l’instant composée de 6 références, accueillera prochainement une flopée de processeurs à 65 W de TDP, y compris des Core i3, les Core i3-12100 et i3-12300. Nous avions eu un aperçu des performances du Core i3-12100 début décembre. Voici de nouveaux éléments en provenance de ChipHell : des résultats de benchmarks pour les deux Core i3 mais également pour le Core i5-12400.

Les Core i3-12100 et Core i3-123000 possèdent 4 cœurs de type Golden Cove et aucun cœur Gracemont. Cela donne ainsi une configuration classique à 4 cœurs / 8 threads avec 12 Mo de cache L3. La seule différence entre les deux semble se situer au niveau des fréquences, avec des valeurs légèrement supérieures pour le Core i3-12300. Des disparités au niveau de l’iGPU ne sont pas à exclure mais elles ne transparaissent pas ici.

Le Core i5-1400 est un 6 cœurs / 12 threads exclusivement équipé, comme les deux Core i3 susmentionnés, de P-cores. On retrouve deux révisions de la puce, C0 et H0. La deuxième, plus récente, est totalement dépourvue d’E-cores ; ils sont simplement désactivés sur la première mais bien présents sur le die.

Les trois processeurs ont été mis à l’épreuve sur des benchmarks synthétiques (Cinebench R20, Cinebench R23, CPU-Z) ; le jeu Counter Strike Global Offensive ; AIDA64 pour la consommation. Leurs rivaux du jour sont les processeurs AMD Ryzen 3 Pro 5350G / 4350G et Ryzen 3 3100 dans le cas des Core i3 ; les Ryzen 5 5600X, Core i5-12600K, Ryzen 5 5600G et Core i5-11400 dans celui du Core i5-12400.

L’Intel Core i5-12400F s’accompagne d’un nouveau ventirad

Les résultats

Dans l’ensemble, le Core i5-12400 offre des performances entre 10 et 20 % supérieures à son ancêtre. Quant aux Core i3, ils devancent nettement leurs trois concurrents mais se montrent un peu plus gourmands.

Source : ChipHell via TechPowerUp