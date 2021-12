L’Intel Core i3-12100 met au tapis le Ryzen 3 3300X

Le processeur d’Intel confronté aux Ryzen 3 3100 et Ryzen 3 3300X dans plusieurs benchmarks et jeux.

Sur le segment desktop, Intel avait quelque peu délaissé les Core i3 avec sa onzième génération (Rocket Lake-S), puisque les Core i3 proposés étaient des Comet Lake Refresh.La donne va changer avec la gamme Alder Lake-S, qui contiendra bien des Core i3. L’un d’eux, le Core i3-12100, qui devrait, si l’on se fie à notre tableau recensant toutes les puces desktop Alder Lake, cohabiter avec un Core i3-12300, a été soumis à toute une série de tests par XFastest. Il affronte deux puces d’AMD, les Ryzen 3300X et Ryzen 3 3100.

À l’instar d’autres processeurs Alder Lake, ce Core i3-12100 ne profite pas de l’architecture hybride pourtant caractéristique de cette famille. Il possède en effet quatre cœurs Golden Cove et aucun cœur Gracemont. Cela donne une classique configuration 4 cœurs / 8 threads. Chacun des cœurs s’appuie sur 1,25 Mo de cache L2 et tous partagent 12 Mo de cache L3. La fréquence de base est apparemment de 3,3 GHz ; La fréquence Turbo Boost de 4,3 GHz. Le TDP est de 60 W.

Core i3-1200, Ryzen 3 3100 et Ryzen 3 3300X

XFastest a installé le processeur d’Intel sur une carte mère ASRock Z690 Steel Legend. Il collabore avec 16 Go de mémoire DDR4-3600 et une carte graphique NVIDIA GeFore RTX 3060 Ti. Les AMD Ryzen 3 3100 et Ryzen 3 3300X prennent place sur une carte mère ASRock X470 Taichi et travaillent avec la même RAM et le même GPU. Les caractéristiques des trois combattants sont consignées dans le tableau ci-dessous.

Processeur Cœurs / Threads Fréquenc de Base / Boost (GHz) Cache L3 (Mo) PBP / MTP (W) Core i3-12100* 4 / 8 3,3 / 4,3 12 60 / 77 Ryzen 3 3300X 4 / 8 3,8 / 4,3 16 65 Ryzen 3 3100 4 / 8 3,6 / 3,9 16 65

Résultats benchmarks, jeux, température et consommation

Les trois processeurs ont fait leurs preuves dans divers benchmarks, parmi lesquels Cinebench R23 ou 7-Zip. Hormis pour la décompression sur 7-Zip, où il est battu par le Ryzen 3 3300X, le Core i3 domine ses rivaux du jour.

Processeur PCMark 7-Zip Compression 7-Zip Décompression Cinebench R23 Single-Core Cinebench R23 Multi-Core V-Ray PugetBench for Premiere Pro (Export) PugetBench for Premiere Pro (Playback) Core i3-12100 6988 47 092 44 840 1649 8474 5952 100 72 Ryzen 3 3300X 6140 42 833 50 979 1280 6723 4926 55 55 Ryzen 3 3100 5755 38 647 46 226 1145 6031 4926 54 54

Dans les jeux Cyberpunk 2077 et Counter Strike Global Offensive, le processeur d’Intel délivre un nombre d’images par seconde environ 10-20 % supérieur au Ryzen 3 3300X, exception faite de Cyberpunk 2077 en 1080p/Ultra.

Processeur Cyberpunk 2077 (1080, Ultra) Cyberpunk 2077 (1080, Ultra + DLSS) Cyberpunk 2077 (1080, Ultra+ RT + DLSS) Counter-Strike: Global Offensive (4K, High) Core i3-12100 80 145 110 256 Ryzen 3 3300X 80 126 93 236 Ryzen 3 3100 80 100 76 232

Enfin, XFastest a mesuré les températures et la consommation des trois processeurs sous Aida64.

Source : XFastest