Les Core Ultra Lunar Lake prêts pour la rentrée, retard d’Intel ou choix judicieux ?

L’intelligence artificielle est vendue par l’industrie et les différents constructeurs comme la nouvelle avancée devant propulser les ordinateurs dans une nouvelle ère de productivité. Nouvel argument de vente à la mode, l’IA est désormais omniprésente dans le catalogue de processeurs d’AMD, d’Intel et de Qualcomm par exemple.

Alors qu’AMD vient justement de sortir ses Ryzen AI 300 et que les PC Copilot+ équipés de Snapdragon X Elite et Plus sont sur le marché depuis quelques temps, Intel aurait enfin trouvé une date de sortie pour ses Core Ultra Lunar Lake.

Les Core Ultra 200V seront donc présentés plus amplement et lancés le 3 septembre 2024 lors d’un événement en direct. Le retard sur AMD et Qualcomm sera donc plutôt minime, seulement un mois séparant l’arrivée des Lunar Lake et des Ryzen AI 300 (sans report éventuel).

Intel joue-t-elle la montre avec ses Core Ultra 200V ?

Si cela peut sembler être un désavantage pour la firme, ce laps de temps pourrait au contraire être assez bénéfique. Destinés aux PC Copilot+, les Ryzen AI 300 et les Lunar Lake seront privés des fonctionnalités IA avancées de Windows 11 24H2 le temps que Microsoft accepte de déployer sa mise à jour globalement.

Le géant de Redmond a en effet donné la priorité à Qualcomm, ce qui prive Intel et AMD d’un argument de vente très important pour leur processeur. Sachant que cette mise à jour de l’OS de Microsoft serait disponible pour tous en septembre ou en octobre, le lancement des Arrow Lake semble plutôt logique.

Contrairement aux Ryzen AI 300, les puces d’Intel ne souffriront d’un manque de fonctionnalités que sur une période plus restreinte. Qui plus est, Intel fait bien de ne pas trop se presser. Les récents problèmes d’instabilité et d’oxydation de ses Core de 13ème et 14ème génération ont entaché la réputation du constructeur. Il faut espérer que la firme ait compris la leçon et ne sorte pas des Lunar Lake défectueux de façon précipitée.

Des processeurs qui misent sur l’efficacité énergétique

Les nouveaux Core Ultra 200V devraient offrir autonomie et performances aux ordinateurs portables. Leur NPU de 48 TOPS serait amplement suffisant pour gérer les tâches IA complexes et l’architecture CPU mettra l’accent sur l’efficacité énergétique.

Côté graphique, les processeurs seront gâtés et bénéficieront de la meilleure architecture GPU d’Intel : Xe2-LPG “Battlemage”. Pour l’instant neuf Core Ultra 200V sont prévus, chacun d’eux gravé en 3 nm via le nœud de gravure N3B de TSMC.

Ce sont 80 PC portables Windows qui devraient bénéficier de la multitude de Core Ultra Lunar Lake d’ici la fin de l’année. Entre l’architecture CPU, leur iGP, la finesse de gravure et le NPU, les puces d’Intel s’annoncent comme parfaitement compétentes dans leur domaine.

Le fait qu’Intel mise sur la consommation énergétique de ses processeurs est un plus qui promet une autonomie accrue des ordinateurs portables. En revanche, contrairement à AMD et ses puces pouvant atteindre 55 TOPS (NPU), il semblerait que la firme ne tombe pas dans la surenchère et se contente du nécessaire afin de faire tourner l’IA des PC Copilot+ au mieux.

Modèle PL1 PL2 LLC LPDDRX8533 Fréq.boost

P-Core Fréq.boost

E-Core GPU Fréq.

GPU NPU Core Ultra 9 288V 30W 30W 12 Mo 32 Go 5.1 GHz 3.7 GHz Arc 140V 2.05 GHz 48 TOPS Core Ultra 7 268V 17W 32 Go 5.0 GHz 2.00 GHz Core Ultra 7 266V 16 Go Core Ultra 7 258V 32 Go 4.8 GHz 1.95 GHz Core Ultra 7 256V 16 Go Core Ultra 5 238V 8 Mo 32 Go 4.7 GHz 3.5 GHz Arc 130V 1.85 GHz Core Ultra 5 236V 16 Go Core Ultra 5 228V 32 Go 4.5 GHz Core Ultra 5 226V 16 Go