Core Ultra Lunar Lake : à défaut de qualité, Intel joue la quantité ?

©Intel

La nouvelle génération de processeurs Intel est sur le point d’arriver. Que ce soit sous la forme des Core Ultra 200 (Arrow Lake) ou Core Ultra 200V (Lunar Lake), la firme compte bien rafraîchir son catalogue rapidement.

Ces APU inédits, notamment les Lunar Lake, miseraient sur l’efficacité énergétique grâce à leur architecture CPU utilisant les nouveaux P-Core (Lion Cove) et E-Core (Skymont). Les nouveaux processeurs appartenant au segment mobile d’Intel devraient d’ailleurs intégrer les PC Copilot+ à l’avenir.

Cela serait rendu possible grâce à leur NPU de 48 TOPS capable de gérer les tâches IA les plus exigeantes, mais aussi grâce à leur grande efficacité. Jusqu’à présent, Intel est resté très secret sur cette vague d’APU Core Ultra 200V devant sortir en fin d’année.

Heureusement, de nouvelles fuites sur internet permettent d’entrevoir l’ensemble du catalogue potentiel des Lunar Lake ainsi que leurs caractéristiques. Au nombre de neuf, ces processeurs semblent assez performants, le Core Ultra 9 288V sortant du lot comme étant le fleuron de cette génération.

©Intel

Le Core Ultra 9 288V tient tête au Ryzen AI HX 370 ?

Cette puce en particulier disposerait d’une puissance de base (PL1) de 30W ainsi qu’une puissance turbo maximale (PL2) de 30W également. En somme, la consommation de l’Ultra 9 288V serait identique, quelle que soit son utilisation. Si en théorie cela permettrait au processeur de dégager plus de puissance, cela pourrait également causer des problèmes de surchauffe.

Le fleuron des Core Ultra 200V sera également celui bénéficiant de la fréquence la plus élevée, pouvant atteindre 5.1 GHz. Ces performances seraient similaires à celles promises par le Ryzen AI HX 370 d’AMD. En revanche, la puissance du NPU serait légèrement inférieure (48 TOPS contre 50 TOPS).

Core Ultra 9 288V Ryzen 9 AI HX 370 Architecture CPU Hybrid Zen 5 / Zen 5C P-Core 4 x Lion Cove 4 x Zen 5 E-Core 4 x Skymont 8 x Zen 5C Cœurs/Threads 8/? 12/24 Fréquence CPU 5.1 GHz (boost) 2.0 / 5.1 GHz Architecture GPU Xe2-LPG (Battlemage) Radeon 890M (16 CU) NPU 48 TOPS 50 TOPS TDP 30-30W 28 W

En somme, les deux puces semblent relativement identiques, si ce n’est que celle d’AMD aura un avantage : celui d’être sortie presque 3 mois avant. En effet, les Ryzen AI 300 seraient prévus pour un lancement le 15 juillet 2024.

Quoi de neuf pour les Lunar Lake ?

©Intel

Évidemment, le Core Ultra 9 288V n’est pas seul et l’ensemble des CPU devrait bénéficier de l’architecture graphique Xe2-LPG “Battlemage”. Celle-ci semble d’ailleurs assez prometteuse, les iGPU pouvant atteindre une fréquence comprise entre 1,85 GHz (Arc 130V) et 2,05 GHz (Arc 140V).

Chacun de ces CPU disposera également de la mémoire vive LPDDR5X-8533 devant varier entre 16 Go et 32 Go. Quatre variantes Core Ultra 7 et quatre Core Ultra 5 sont attendues dans le catalogue d’Intel en plus du Core Ultra 9 288V, encore une fois Intel semble faire l’impasse sur la série 3. Ces processeurs, selon les dernières informations disponibles, seraient commercialisés en septembre ou en octobre 2024.

Processeur PL1 PL2 LLC Mémoire LPDDRX 8533 Fréquence boost (P-Core) Fréquence bosst (E-Core) GPU Fréquence GPU NPU Core Ultra 9 288V 30 W 30 W 12 Mo 32 Go 5.1 GHz 3.7 GHz Arc 140V 2.05 GHz 48 TOPS Core Ultra 7 268V 17 W 30 W 12 Mo 32 Go 5.0 GHz 3.7 GHz Arc 140V 2.00 GHZ 48 TOPS Core Ultra 7 266V 17 W 30 W 12 Mo 16 Go 5.0 GHz 3.7 GHz Arc 140V 2.00 GHZ 48 TOPS Core Ultra 7 258V 17 W 30 W 12 Mo 32 Go 4.8 GHz 3.7 GHz Arc 140V 1.95 GHz 48 TOPS Core Ultra 7 256V 17 W 30 W 12 Mo 16 Go 4.8 GHz 3.7 GHz Arc 140V 1.95 GHz 48 TOPS Core Ultra 5 238V 17 W 30 W 8 Mo 32 Go 4.7 GHz 3.5 GHz Arc 130V 1.85 GHz 48 TOPS Core Ultra 5 236V 17 W 30 W 8 Mo 16 Go 4.7 GHz 3.5 GHz Arc 130V 1.85 GHz 48 TOPS Core Ultra 5 228V 17 W 30 W 8 Mo 32 Go 4.5 GHz 3.5 GHz Arc 130V 1.85 GHz 48 TOPS Core Ultra 5 226V 17 W 30 W 8 Mo 16 Go 4.5 GHz 3.5 GHz Arc 130V 1.85 GHz 48 TOPS

Le catalogue des processeurs Core Ultra 200V d’Intel serait connu.

Les Lunar Lake seraient neuf : quatre Core Ultra 7, quatre Core Ultra 5 et un Core Ultra 9.

Le Core Ultra 9 288V aurait des caractéristiques proches de celles du Ryzen AI HX 370 d’AMD

Source : VideoCardz