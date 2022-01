NVIDIA officialiserait la GeForce RTX 3080 12 Go demain

En matière de carte graphique, AMD et NVIDIA ont annoncé respectivement dix et quatre nouvelles références en tout la semaine dernière, à la fois pour les segments desktop et mobiles. Pour les ordinateurs fixes, NVIDIA a officialisé deux solutions attendues : les GeForce RTX 3090 Ti et GeForce RTX 3050. Seulement au cours des semaines ayant précédé l’évènement, des fuites évoquaient d’autres références, notamment une GeForce RTX 3080 12 Go. Selon les dernières rumeurs colportées par WCCFTech, l’entreprise l’officialiserait demain, le 11 janvier.

Formellement, il n’est pas question d’une RTX 3080 Super, mais bien d’une GeForce RTX 3080 12 Go. Les spécifications préliminaires de cette référence dévoilent pourtant une RTX 3080 améliorée. En effet, elles indiquent que la nouvelle venue ne se contente pas de proposer 2 Go de VRAM en plus, mais qu’elle bénéficie aussi d’un bus mémoire de 384 bits au lieu de 320 bits. Résultat : la bande passante mémoire caracole à 912 Go/s contre 760 Go/s pour le modèle existant.

En outre, cette carte aurait aussi un peu plus de cœurs que son aînée. Bon, la hausse est de seulement 3 %. En conséquence, loin de se positionner à mi-chemin entre les GeForce RTX 3800 et GeForce RTX 3080 Ti, la GeForce RTX 3080 12 Go reste beaucoup plus proche de la première. Concrètement, elle aurait 8960 cœurs CUDA au lieu de 8704 ; 70 cœurs RT au lieu de 68.

Tableau comparatif

Le tableau ci-dessous permet d’y voir plus clair.

Référence GeForce RTX 3090 Ti GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 12 Go* GeForce RTX 3080 GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-220 GA102-200 Cœurs GPU 84 82 80 70 68 Cœurs CUDA 10752 10496 10240 8960 8704 Cœurs RT 84 82 80 70 68 Cœurs Tensor / unités de texture 336 328 320 280 272 Fréquence de base 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz TBC 1440 MHz Fréquence Boost 1860 MHz 1695 MHz 1665 MHz TBC 1710 MHz VRAM 24 Go G6X 24 Go G6X 12 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X Bus mémoire 384-bit 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 19.5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 936 Go/s 912 Go/s 912 Go/s 760 Go/s TDP 450W 350W 350W ~350W 320W

