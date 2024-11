Les nouvelles cartes mères X870E de chez MSI peuvent réduire la latence de la RAM

La mise à jour AGESA 1.2.0.2a sur les BIOS de chez MSI pour les cartes mères AM5 a causé quelques problèmes de latence sur les mémoires DDR5, mais la fonction Latency Killer cherche à les corriger, sur les cartes mères X870E.

Moins de latences, mais moins de performances CPU

La plupart des fournisseurs de cartes mères ont déjà publié la mise à jour AGESA 1.2.0.2a, qui offre une prise en charge complète des processeurs Ryzen 9000X3D sur les dernières cartes mères X870/X870E. De manière surprenante, cette mise à jour a également causé quelques problèmes de latence au niveau de la RAM. Mais pas d’inquiétude, MSI a dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour corriger cela.

Comme l’ont découvert certains utilisateurs, les cartes mères MSI X870/X870E ont bien reçu leur mise à jour de BIOS. Cependant, cette dernière ajoute environ 10 nanosecondes de latence aux barrettes de RAM. Certes, c’est imperceptible, mais perdre en performances est bien dommage. Alors, MSI a ajouté cette fonctionnalité “Latency Killer” pour remédier au problème … en causant un autre petit souci à la place.

Un utilisateur a signalé que sa carte mère MSI MEG X870E GODLIKE dispose désormais de l’option Latency Killer dans le BIOS. La fonction propose trois options : Auto, Désactivé et Activé, et il n’est pas encore possible de savoir dans quelle mesure elle permet de rectifier le problème. Cependant, la fonction a permis de réduire la latence de la mémoire d’environ 8ns, comme l’a montré le même utilisateur.

Cette fois, la carte mère utilisée était la MSI MPG X870E Carbon Wi-Fi et le programme utilisé pour le benchmarking du kit mémoire était AIDA64. La latence est passée de 74,7ns à 66,7ns sur une mémoire EXPO 8000 MT/s avec le High Efficiency Mode (Tighest) activé. Comme on peut le voir dans la fenêtre AIDA64, la mise à jour se fait via le même BIOS AGESA 1.2.0.2a et les utilisateurs n’auront pas besoin d’en télécharger un nouveau.

Unikos Hardware précise que les utilisateurs n’ont pas besoin de revenir à la mise à jour précédente du BIOS pour retrouver les performances d’origine, car le Latency Killer fera la même chose avec le dernier BIOS. L’amélioration de la latence a permis d’améliorer sensiblement les résultats du benchmark AIDA64, mais au risque de décevoir les utilisateurs, dans la plupart des applications, cela ne sera pas visible, y compris dans les jeux.

Une autre chose à souligner ici est que l’option Killer Latency dans le BIOS mentionne :

Améliore les performances de latence mais peut potentiellement réduire les performances du CPU.

Comme il est indiqué, cette fonctionnalité peut “potentiellement” réduire les performances du processeur. Ce n’est donc pas une valeur absolue et ça n’arrivera peut-être pas à tous les coups. Il peut être intéressant de faire un test de performances avec GeekBench ou CineBench afin d’évaluer l’impact sur les performances CPU.