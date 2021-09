Les prix de cartes mères Gigabyte Z690 AORUS Master / Elite en Australie

Vendues 768,90 et 438,90 dollars australiens respectivement, soit environ 482 et 275 euros.

Après avoir dévoilé des premiers tarifs pour les processeurs Alder Lake-S, momomo-us continue de nous donner aperçu des montants qu’il faudra investir pour acquérir une puce Intel de douzième génération et la carte mère qui va avec ; cette fois, il rapporte les tarifs en dollars australiens de deux cartes mères signées Gigabyte, plus précisément des modèles Z690 AORUS Master et Z690 AORUS Elite AX.

Le détaillant vendrait la Gigabyte Z690 AORUS Master 768,90 dollars australiens et la Gigabyte Z690 AORUS Elite AX 438,90 dollars australiens. Ces montants valent environ 572 USD et 326 USD respectivement, ou 482 et 275 euros. On suppose qu’il s’agit des tarifs TTC ; sachez donc qu’en Australie, la GST (Goods and Services Tax), l’équivalent de la TVA, est de 10 %. En outre, pour la comparaison, momomo_us donne le prix de vente de la Z590 Aorus Master chez ce détaillant (745,80 dollars australiens).

Où est passée la DDR5 ?

Ceux d’entre vous qui ne ce sont pas arrêtés aux prix ont dû remarquer la mention d’une compatibilité DDR4 et non DDR5.Une erreur est possible, mais il n’est pas non plus exclu que le support de la DDR5 soit limité à quelques rares modèles, y compris pour les cartes mères sur chipset Z690. Cela irait dans le sens des prévisions de Samsung et PNY qui estiment qu’une adoption massive de la DDR5 n’interviendrait pas avant 2023 / 2024.

Pour terminer, rappelons que selon l’information partagée ce week-end par WCCFTech, Intel lancerait les processeurs Alder Lake-S et les cartes mères Z690 le 19 novembre. Au départ, la commercialisation ne concernerait que quelques références, possiblement les Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core i5-12600K ainsi que les variantes KF, avant l’arrivée d’autres puces et d’autres chipsets début 2022.