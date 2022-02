La capitalisation boursière d’AMD a dépassé celle d’Intel pour la première fois

Pour la première fois de son histoire, AMD a dépassé – temporairement – Intel sur le plan de la capitalisation boursière. Le 15 février, à la clôture du marché, la capitalisation boursière d’AMD s’élevait à 197,75 milliards de dollars, celle d’Intel à 197,24 milliards de dollars.

Ce dépassement est intervenu après l’officialisation du rachat de Xilinx par AMD. Cette acquisition, conclue pour finalement 49 milliards de dollars (35 milliards prévus initialement), est la plus importante de l’histoire des semi-conducteurs. Elle a entraîné la conversion de 248 millions d’actions Xilinx en 428 millions d’actions AMD ce qui, ajouté au 1,2 milliard d’actions d’AMD préexistantes, a porté le nombre total d’actions de l’entreprise à 1,6 milliard.

Au moment où nous écrivons ces lignes, Intel a toutefois repris la tête avec une capitalisation de 196,34 milliards contre 191,52 milliards pour AMD.

De la quasi faillite aux records en à peine 6 ans

Le retour en force d’AMD est spectaculaire. Rappelons qu’en 2015/2016, la société était au plus mal. Le lancement de la microarchitecture Zen marqua le début de la rédemption. Résultat, quelques années plus tard, la part de marché d’AMD sur le secteur des processeurs x86 dépasse le record historique de 2006.

Par ailleurs, vous vous en souvenez peut-être, en juillet 2020, NVIDIA était également passée devant Intel en matière de capitalisation boursière. À l’époque, la capitalisation de NVIDIA était de 251,31 milliards de dollars, contre 248,15 milliards pour Intel. Depuis, la capitalisation boursière de NVIDIA s’est envolée : elle culmine actuellement à 662,77 milliards de dollars…

Intel conserve une excellente santé financière

Maintenant, dans les faits, Intel reste un colosse par rapport à AMD et NVIDIA. L’entreprise dirigée par Pat Gelsinger détient toujours environ 75 % du marché des processeurs x86. En outre, contrairement à NVIDIA et AMD, qui sont des sociétés fabless, Intel possède d’énormes capacités de production (soutenue par la stratégie IDM 2.0) via des fabs situées dans plusieurs pays. Enfin, la firme dégage un chiffre d’affaires et des bénéfices bien supérieurs à ceux d’AMD.

Sources : Guru3D, Tom’s Hardware US