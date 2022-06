Les processeurs Ryzen Threadripper Pro 5000 débouleront sur le marché DIY dans l’année

AMD annonce que ses processeurs Threadripper PRO 5000 WX-Series arriveront « chez les principaux intégrateurs à partir de juillet 2022 ». Jusqu’ici, ces puces n’étaient disponibles qu’avec les ThinkStation P620 de Lenovo et Precision 7865 de Dell. En outre, les processeurs seront « également disponibles pour le marché du DIY plus tard dans l’année » ; en revanche, pour ce point, AMD ne communique aucune date de lancement. Rappelons qu’AMD a présenté ses Threadripper PRO 5000 XW-Series en mars dernier.

La société précise : « Pour mieux soutenir la communauté créative et professionnelle, la plateforme Threadripper utilisera une seule « infrastructure commune » à partir du modèle Threadripper PRO 5000 WX. Il n’y aura qu’un seul chipset et un seul socket pour le CPU et chaque processeur utilisera le silicium AMD Ryzen Threadripper PRO avec 128 lignes PCIe Gen 4 et un support RDIMM à 8 canaux. Certaines cartes mères WRX80 de partenaires ODM sélectionnés prendront en charge l’overclocking de la mémoire et du CPU pour les utilisateurs qui cherchent à pousser les performances de leur station de travail au maximum.

Enfin, les Threadripper PRO 5000 WX-Series utiliseront le chipset WRX80 et les clients disposant d’une carte mère existante basée sur le WRX80 pourront passer aux processeurs Threadripper PRO 5000 WX-Series avec une simple mise à jour du BIOS ».

96 cœurs CPU pour les Ryzen Threadripper 7000

Seules trois références sur cinq lancées sur le marché DIY

Si la gamme comprend cinq références, l’annonce du jour concerne seulement trois processeurs : les plus puissants de la série. Vous pourrez en effet choisir parmi les Ryzen Threadripper PRO 5995WX à 64 cœurs / 128 threads, Ryzen Threadripper PRO 5975WX à 32 cœurs / 64 threads et Ryzen Threadripper PRO 5965WX à 24 cœurs / 48 threads. Les Ryzen Threadripper PRO 5955WX et Ryzen Threadripper PRO 5945WX à respectivement 16 et 12 cœurs ne débarqueront pas sur le marché DIY, probablement pour ne pas empiéter sur les platebandes des Ryzen 9 qui proposent le même nombre de cœurs / threads. Les prix de vente recommandés ne sont pas encore connus.

AMD RYZEN THREADRIPPER PRO

5000 SERIES CHANNEL SKUs Cœurs / Threads Fréquence (Boost / Base) TDP AMD RYZEN THREADRIPPER PRO

5995WX 64 / 128 Jusqu’à 4,5 / 2,7 GHz

280W

AMD RYZEN THREADRIPPER PRO

5975WX 32 / 64 Jusqu’à 4,5 / 3,6 GHz 280W AMD RYZEN THREADRIPPER PRO

5965WX 24 / 48 Jusqu’à 4,5 / 3,8 GHz 280W

