Les prochains processeurs Intel pourraient être retardés cette année

Selon des rumeurs récentes, les SoC mobiles Panther Lake d’Intel pourraient être retardés jusqu’à la mi-Q4 2025. Cette information, relayée par l’analyste Ming-Chi Kuo, met en lumière des préoccupations concernant les performances du processus 18A utilisé par Intel. Ce retard pourrait avoir des répercussions significatives sur les plans de l’entreprise et sur sa position concurrentielle dans le secteur des semi-conducteurs, pour le constructeur qui a lancé récemment de nouveaux Xeon.

Les produits Panther Lake (PTL) ne devraient pas être disponibles sur le marché avant 2026, en raison de retards dans la production. Initialement prévus pour une sortie en 2025, ces SoC étaient attendus avec impatience par les consommateurs et les partenaires d’Intel. Cependant, les défis rencontrés dans la production ont contraint l’entreprise à revoir ses plans. Ce retard pourrait avoir des répercussions négatives sur les revenus et les bénéfices d’Intel pour le second semestre 2025, en raison du manque à gagner pendant la période cruciale des fêtes de fin d’année. En effet, les ordinateurs portables équipés de ces SoC pourraient ne pas être largement disponibles avant 2026, ce qui signifie qu’Intel manquera une opportunité majeure de ventes.

Les problèmes rencontrés par Intel sont principalement liés aux taux de rendement du processus 18A, actuellement estimés entre 20 % et 30 %. Ces faibles rendements rendent la production de masse impossible dans les délais initialement prévus. Les taux de rendement font référence à la proportion de puces fonctionnelles produites par rapport au nombre total de puces fabriquées. Un faible rendement signifie que de nombreuses puces doivent être mises au rebut, ce qui augmente les coûts et retarde la production. Intel n’a pas réussi à améliorer ces taux de manière significative, et les prévisions internes indiquent que la situation ne devrait pas s’améliorer d’ici le troisième trimestre 2025.

Intel 18A, Intel Foundry’s leading-edge process node, is on track for production in 2025. With RibbonFET and PowerVia, foundry customers will unlock greater processor scale and efficiency to drive the future of AI computing forward. (Credit: Intel Foundry)

En l’absence de Panther Lake, Intel devra compter sur les performances de sa gamme Arrow Lake pour rester compétitif face aux nouveaux produits de Qualcomm et AMD. Cependant, cette situation place Intel dans une position désavantageuse, car ne pas avoir un concurrent efficace sur le marché pourrait entraîner une perte de parts de marché et une diminution des revenus. Les consommateurs pourraient se tourner vers des alternatives proposées par d’autres fabricants, ce qui pourrait affecter la position d’Intel à long terme.

Ce retard représente un défi majeur pour Intel, qui doit désormais redoubler d’efforts pour améliorer les rendements de son processus 18A et rattraper le temps perdu. La situation met en évidence les défis auxquels l’entreprise est confrontée dans un marché de plus en plus compétitif. Intel devra trouver des solutions pour optimiser sa production et répondre aux attentes des consommateurs, tout en maintenant sa compétitivité face à des concurrents agressifs. Les prochains mois seront cruciaux pour l’entreprise, qui devra démontrer sa capacité à surmonter ces obstacles et à revenir sur le devant de la scène technologique.