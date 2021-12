Des cartes minières AMD BC-160 proposées à plus de 2000 euros sur AliExpress

En octobre dernier, nous évoquions une carte minière AMD BC-160 armée d’un GPU Navi 12, proposée par XFX en Chine. Cette référence est désormais en vente sur AliExpress à un tarif de 2167 euros.

Le GPU Navi 12, gravé sur le nœud N7 de TSMC, servait jusqu’ici aux Radeon Pro V520 et Radeon Pro 5600M. Selon les informations renseignées sur AliExpress, cette carte BC-160 (Blockchain Compute) possède 36 unités de calcul / 2304 processeurs de flux. Elle profite de 8 Go de mémoire HBM2 sur un bus de 2048 bits. La bande passante mémoire atteindrait 652,8 Go/s avec une vitesse mémoire de 1275 MHz.

Deux connecteurs 8 broches pour 120 W…

Toujours d’après les données affichées sur la page AliExpress, cette BC-160 offre un taux de hachage Ethereum de 70 MH/s. Pour la comparaison, une Radeon RX 6800 XT par exemple atteint environ 64 MH/s. La consommation de la BC-160 avoisine apparemment les 120 W. Cette référence puise son énergie d’une paire de connecteurs 8 broches, ce qui parait assez démesuré étant donné sa consommation et le fait qu’elle s’appuie sur un GPU initialement destiné au segment mobile. Par ailleurs, la carte utilise une conception de type blower et ne possède aucune sortie d’affichage. Elle se connecte via une interface PCIe 4.0 x16.

Étant donné que les GPU Navi 12 servaient essentiellement à équiper des MacBook et qu’Apple se focalise désormais sur ses M1 Pro et M1 Max au détriment des GPU dédiés, il est probable qu’AMD ait donné son feu vert à ses partenaires pour qu’ils écoulent les pièces excédentaires par le biais de cartes minières. La société n’a cependant fait aucune annonce officielle en ce sens.

