Les Ryzen 7000 d’AMD, un processeur à 5,5 GHz sans overclocking et 3 écrans LG UltraGear, c’est le recap du WE

AMD présente ses processeur Ryzen 7000 au Computex et LG dévoile trois écrans UltraGear, dont un 47,5 pouces OLED.

La semaine passée a été plutôt intéressante grâce au Computex, en particulier pour AMD qui a présenté ses prochains processeurs Ryzen « Raphael » sur socket AM5.

Crédit : AMD

A lire > AMD présente ses Ryzen 7000 ‘Raphael’ en socket AM5, et ses chipsets X670 (Extreme) et B650

Ryzen 7000 d’AMD : une démo à 5,5 GHz pour un TDP de 170W

Basés sur une architecture Zen 4, ils prennent en charge la mémoire DDR5 ainsi que le PCI Express 5.0, et bénéficient d’un doublement de la quantité de mémoire cache et d’une nouvelle puce I/O gravée en 6 nm. Les chiplets CPU sont quant à eux gravés en 5 nm. AMD en a aussi profité pour présenter ses nouveaux chipsets destinés à accompagnés les Ryzen 7000 : les X670 Extreme, X670 et B650.

Pour l’occasion, la démo d’AMD tournait sur un processeur cadencé à 5,5 GHz, le constructeur ajoutant par la suite que cette fréquence est atteinte sans overclocking. Après quelques jours de flottement, nous avons également eu la confirmation des TDP et PPT maximaux supportés par le Socket AM5 : respectivement 170W et 230W. De manière anecdotique, nous avons aussi eu droit à une démonstration de montage d’un CPU Ryzen « Raphael » dans un socket AM5 (LGA 1718 pour les intimes) de la part de MSI…

Trois écrans UltraStar chez LG, dont un OLED de 47,5 pouces

Le constructeur LG a de son côté présenté trois moniteurs UltraGear, les 32GQ850, 32GQ950 et 48GQ900. Les deux premiers bénéficient d’une dalle Nano IPS de 31,5 pouces, affichant du QHD à 260 Hz pour le premier et de l’UHD à 160 Hz pour le deuxième. Le dernier modèle profite quant à lui d’une dalle de 47,5 pouces OLED, affichant de l’UHD à 138 Hz.

Crédit : LG

A lire > LG dégaine trois moniteurs UltraGear, dont un 47,5 pouces OLED