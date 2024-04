HP abandonne Intel et équipe désormais ses PC portables gamer Omen 17 de processeurs AMD

© HP

HP a fait un choix : celui d’écarter complètement Intel de ses futurs ordinateurs portables Omen 17. En effet, jusqu’à maintenant, ces modèles étaient tous équipés de processeurs Intel. La firme de Santa Clara s’est grandement améliorée ces dernières années en raflant d’importantes parts de marché à Intel, notamment chez les joueurs. Comme pour les cartes graphique, les gamers se battent pour savoir quel CPU choisir entre AMD et Intel.

En effet, ses processeurs chauffent moins, consomment moins et sont tout aussi performants que les équivalents chez Intel pour un tarif plus abordable. Cela a sans doute poussé HP à privilégier AMD pour sa prochaine génération d’Omen 17, qui vont donc recevoir exclusivement les Ryzen 8040 “Hawk Point”. Un pied de nez pour Intel, qui prouve qu’AMD est en train de se faire une place de choix sur le marché du gaming, même du côté des ultrabooks, initialement non conçus pour jouer.

Pas d’Intel Core ni de Core Ultra pour les prochains HP Omen 17

Pour sa prochaine génération, la marque va faire complètement l’impasse sur les processeurs Intel pour s’équiper entièrement chez les rouges avec les nouveaux Ryzen 9 8945HS pour PC portables. Ces APU disposent d’un iGPU intégré au CPU afin de fournir des performances correctes en gaming lorsque la carte graphique dédiée n’a pas besoin d’être sollicitée. De plus, cette génération de Ryzen intègre des composantes IA pour équiper les “AI PC” tout en proposant un prix plus agressif.

© HP

En effet, ce processeur se dote d’un NPU de 16 TOPS grâce à l’architecture XDNA (39 TOPS pour la totalité du processeur). L’architecture Zen 4 est, de plus, particulièrement acclamée pour sa grande efficacité énergétique. Un choix judicieux, compte tenu de la difficulté de développer un système de refroidissement efficace pour les notebooks gaming.

Il sera normalement possible de configurer votre Omen 17 à votre guise en préférant un processeur plus abordable, comme les Ryzen 7 8845HS et Ryzen 5 8645HS. Pour le reste, vous pourrez choisir une carte graphique dédiée RTX 4050, RTX 4060 ou RTX 4070. L’écran ne devrait pas connaître de grands changements. On pourra toujours retrouver une dalle IPS de 17,3 pouces d’une résolution Full HD (1920 x 1080) ou QHD (2560 x 1440) de 144 ou 240 Hz.

A noter que HP ne coupe pas totalement les ponts avec Intel. En effet, les processeurs de la firme seront toujours utilisés dans d’autres modèles, bien que les nouveaux Core Ultra semblent dépassés par les Ryzen Pro 8000.