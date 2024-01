Ryzen 8000G : va-t-on enfin pouvoir se passer de carte graphique pour jouer ?

Les iGPU Radeon 760M et 780M vont goûter à la plateforme desktop par le biais des Ryzen 8000G. Les limites de puissance rehaussées permettant des fréquences plus élevées et la RAM véloce permettront de libérer tout le potentiel de ces solutions graphiques intégrées RDNA 3.

Nous sommes désormais en 2024, et tous les Ryzen de ces onze prochains mois vont donc être des Ryzen 8000, y compris ceux recyclant d’anciennes architectures (une dissimulation d’ailleurs dénoncée par Intel, pour qui la manœuvre d’AMD trahit juste la volonté de tromper les clients). Les premiers à inaugurer cette appellation pourraient être les Ryzen 8000G, des puces desktop. L’un d’eux vient de surgir dans Geekbench.

Il s’agit du Ryzen 5 8600G. Le logiciel le détecte comme un 6 cœurs / 12 threads ; du grand classique pour un Ryzen 5 donc. La fréquence de base est donnée à 4,35 GHz tandis que la fréquence Boost monte à 5 GHz (4996 MHz précisément).

Ce ne sont toutefois pas les caractéristiques CPU qui nous intéressent ici, mais plutôt GPU. La puce a en effet été soumise aux tests OpenCL et Vulkan de Geekbench 6.2.2. Ces derniers sollicitent le processeur graphique intégré Radeon 760M de ce Ryzen 5 8600G. L’iGPU a une fréquence de 2,8 GHz ; il est épaulé par 32 Go (2 x 16 Go de DDR5-6000) de RAM.

Un Radeon 760M débridé

Il est important de préciser que le Radeon 760M n’est pas nouveau. C’est l’iGPU à 8 cœurs RDNA 3 (512 processeurs de flux) de certains Ryzen 7000 mobiles (le meilleur étant le Radeon RX 780M). Seulement jusqu’à présent, AMD ne propose pas de processeur desktop ainsi armé : tous les Ryzen 7000 AM5 n’ont pas plus de deux cœurs graphiques.

Vous le constaterez avec les scores ci-dessous, les performances sous Vulkan sont équivalentes à celles d’une GTX 1060 desktop ; elles se situent très logiquement entre celles du Radeon 760M (limité à 2600 MHz dans le cas du Ryzen 5 7640HS) et du Radeon 780M, iGPU qui exploite 12 unités de calcul (768 processeurs de flux).

iGPU / GPU Vulkan OpenCL Radeon 760M (Ryzen 5 8600G) 30 770 24 842 Radeon 780M 33 636 30 245 Radeon 760M 27 106 20 358 GTX 1060 30 186 34 507 GTX 1630 23 688 24 938

Bref, la puce intégrée de ce Ryzen offre des performances intéressantes, au même titre que le Radeon 760M des puces mobiles ; la limite de puissance accrue permise par la plateforme desktop entraîne de légers gains. Naturellement, l’iGPU Radeon 780M des Ryzen 7 et 9 sera davantage performant et devrait encore rehausser les prestations, d’autant plus avec de la RAM véloce.

Selon les rumeurs, AMD lancera les Ryzen 8000G lors du CES 2024, c’est-à-dire dans quelques jours.

