CPU-Z recense déjà des Ryzen 9 7950 et 7900

AMD a récemment dévoilé les premières pièces qui composent sa nouvelle gamme de CPU Zen 4 : le Ryzen 5 7600X à 6 cœurs / 12 threads, le Ryzen 7 7700X à 8 cœurs / 16 threads, le Ryzen 9 7900X à 12 cœurs / 24 threads et le Ryzen 9 7950X à 16 cœurs / 32 threads. Si ces processeurs resteront vraisemblablement les meilleures déclinaisons de leur série – en attendant d’éventuels Ryzen 7000X3D, supposés être jusqu’à 30 % plus performants – la gamme Ryzen 7000 devrait accueillir de nouveaux membres dans les prochains mois. La version 2.02 de CPU-Z en recense déjà quelques-uns.

Crédit : momomo_us / CPU-Z

Les deux puces listées par le logiciel sont les Ryzen 9 7950 et 7900, sans le suffixe X. Pour la précédente génération, celle des Ryzen 5000, il existe des versions non-X de Ryzen 5 et Ryzen 3, à 65 W de TDP, mais aucun Ryzen 7 ou Ryzen 9 de ce genre. Un 16 cœurs non-X serait donc assez novateur, et peut-être réservé aux partenaires OEM d’AMD. Les Ryzen 9 de la famille Ryzen 7000 ont des TDP de 170 W, ce qui laisse la place à des Ryzen 9 7900 ou Ryzen 9 7950 à 105 W de TDP, l’ancienne « norme » pour de telles puces. L’avantage de processeurs moins gourmands, est qu’ils s’accommodent mieux de châssis de petite taille, et dans le cas présent, de refroidisseurs CPU AM4 pensés pour gérer une puce à 105 W de TDP plutôt qu’à 170 W.

Quatre modèles commercialisés fin septembre

Bien sûr, tout ceci n’est qu’une hypothèse à ce stade, AMD n’ayant officialisé que les quatre références ci-dessous. Vous pourrez les obtenir à partir du 27 septembre.

Modèle Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost Cache (L2+L3) TDP / Max Prix conseillé Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 80 Mo

(16 Mo + 64 Mo) 170W / 230W 699 dollars Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 76 Mo

(12 Mo + 64 Mo) 170W / 230W 549 dollars Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 / 5,4 GHz 40 Mo

(8 Mo + 32 Mo) 105W / ? 399 dollars Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 38 Mo

(6 Mo + 32 Mo) 105W / ? 299 dollars

Ryzen AM5 : Noctua monte comment bien appliquer la pâte thermique