Les ventes de processeurs repartent à la hausse en 2024 avec près de 8% de croissance

Les ventes de processeurs sont en hausse côté Intel et AMD essentiellement. Après deux années difficiles, le marché remonte, avec une part de marché toujours inégale entre fixes et portables.

Le marché des processeurs pour ordinateurs repart à la hausse. Après des années 2021 et 2022 difficiles, les constructeurs comme Intel et AMD peuvent souffler, les ventes repartent pour une augmentation de 12% entre le second et le troisième trimestre 2024, et de 7,8% par rapport à l’année précédente.

De nouveaux processeurs chez tous les fabricants

Les (maintenant) trois fabricants de processeurs pour ordinateur ont lancé pas mal de nouveaux modèles. Intel par ailleurs, a vu ses nouveaux Core Ultra en rupture de stock, avec de très bonnes ventes dès la sortie. Côté AMD, le nouveau Ryzen 7 9800X3D est un des meilleurs processeurs pour le gaming et tout se passe pour le mieux.

Cependant, un nouvel acteur est entré en lice sur le marché des processeurs, Qualcomm. Autrefois simplement cantonné aux marchés des smartphones et des tablettes, le fabricant s’est lancé récemment dans la fabrication de puces pour PC. Ce que l’on peut dire, c’est que ces derniers fonctionnent fort bien et qu’ils peuvent sans trop de soucis, rivaliser avec les modèles d’Intel et AMD sur l’autonomie et les performances CPU brutes.

Un marché des processeurs en hausse

Le dernier rapport de Jon Peddie Research est sorti, et révèle que le marché global des CPU pour PC augmentera en 2024. Le marché des processeurs, qui a connu une croissance négative entre le trimestre 3 en 2021 et durant l’année 2022, se redresse enfin, avec un bon bond trimestriel et annuel des livraisons.

Comme le rapporte Jon Peddie Research, le marché des processeurs pour PC a connu une croissance globale de 12,2 % au troisième trimestre 2024 par rapport au second trimestre 2024. Au 2ème trimestre, le total des livraisons de CPU PC était inférieur à 60 millions d’unités, ce qui était nettement inférieur au 1er trimestre 2024, où environ 75 millions de modèles ont été vendus. Le troisième trimestre avoisine enfin les 70 millions d’unités, ce qui est un bon signe pour le marché des PC.

Le troisième trimestre connaît généralement une croissance positive, mais les troisièmes trimestres de 2021 et 2022 ont été marqués par une forte baisse. Le marché a progressé au troisième trimestre 2023 avec une bonne marge de plus de 15 % et en 2024, le marché global des CPU a connu une croissance de 7,8 % d’une année sur l’autre. La part des processeurs pour ordinateurs fixes a de nouveau augmenté, passant de 24 % à 30 % par rapport au deuxième trimestre 2024, ce qui fait que la part des processeurs pour ordinateurs portables est d’environ 70 %.

Les livraisons d’iGPU sont également en hausse, avec une augmentation de 7 % au troisième trimestre 2024 par rapport au deuxième trimestre. L’augmentation d’une année sur l’autre est d’environ 6 % par rapport à 2023, ce qui n’est pas surprenant puisque AMD et Intel ont tous deux amélioré leurs iGPU de manière drastique sur les ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables.

De meilleures ventes aussi côté serveurs

Du côté des serveurs, les livraisons de CPU ont augmenté de 10,5 % par rapport au deuxième trimestre 2024 et de 2 % d’une année sur l’autre. La tendance globale est positive pour les CPU clients et serveurs, mais on est encore loin des chiffres de livraisons de 2020 et 2021. Espérons qu’avec la demande en IA et en matériel orienté vers l’IA, les ventes de CPU augmenteront également l’année prochaine.