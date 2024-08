Ryzen 9000 : prix cassés et performances en hausse, AMD frappe fort avec Zen 5

Les prix des Ryzen 9000 sont enfin dans la nature, et avec eux les premiers résultats indépendants de performances. Les nouveaux processeurs sont entre 20 et 50 dollars moins onéreux en comparaison de la génération précédente, pour des perfs en légère hausse en jeu.

La nouvelle génération de processeurs d’AMD promet monts et merveilles aux utilisateurs avec notamment une amélioration de 16% de l’IPC et des performances en hausse grâce à l’architecture Zen 5. Si cela peut sembler intéressant, on aurait pu craindre que cela soit la parfaite excuse d’AMD pour gonfler ses prix.

Les Ryzen 9000 sont un petit peu moins chers

Fort heureusement, alors que les Ryzen 9000 ont souffert d’un léger retard pour une raison obscure, AMD n’a finalement pas augmenté les prix des Ryzen 9000. Bien au contraire, l’intégralité des processeurs Zen 5 est moins chère que la génération précédente, avec des baisses comprises entre 50 et 20 dollars.

AMD Ryzen 9000 Series processors are ready to deliver world class gaming and creator performance.



Available Aug 8:

• Ryzen 7 9700X

• Ryzen 5 9600X



Available Aug 15:

• Ryzen 9 9950X

• Ryzen 9 9900X pic.twitter.com/L9YOAyKmHg — AMD Ryzen (@AMDRyzen) August 6, 2024

Pour commencer, ce sont les Ryzen 9 9950X et 9900X qui affichent la baisse la plus drastique en passant de 699 à 649 dollars et de 549 à 499 dollars respectivement. La diminution du tarif des autres modèles est un peu moins importante. Le Ryzen 7 9700X (359 dollars) est moins cher de 40$ par rapport au Ryzen 7 7700X tandis que le 5 9600X (279 dollars) ne perd que 20$ par rapport à la génération précédente. La baisse des prix s’applique enfin également en Europe, donc en France, ce qui est une excellente nouvelle.

Ryzen 9000 : une bonne affaire pour les gamers ?

Alors qu’Intel s’apprête également à lancer sa nouvelle génération de Core Ultra (les Arrow Lake), AMD se place en tant que solution plus abordable. Les Ryzen 9000 s’annoncent comme des processeurs très intéressants, notamment pour les gamers (en attendant les Ryzen 9000X3D) selon nos premiers tests (avant un dossier plus complet dans les jours qui viennent).

Performances en jeux

Notre confrère Igor’s Lab a pu mettre la main sur un Ryzen 5 9600X, qui servira de support pour quelques mesures de performances. Le panel de jeux utilisés comprend les titres suivants :

Anno 1800

Cyberpunk 2077

Far Cry 6

Shadow of the Tomb Raider

Troy

Watch Dogs Legion

720p

1080p

1440p

2160p

Sensiblement plus performant que le 7600X de génération précédente tout en consommant légèrement moins, ce Ryzen 5 9600X séduit clairement. Son prix “relativement” abordable pourrait par ailleurs l’aider à se démarquer, d’autant plus que les puces d’AMD ne sont pas victimes de la mauvaise réputation des derniers Core Ultra Gen 13 et 14. Si une faute de frappe peut avoir repoussé la sortie des Ryzen 9000, jusqu’à preuve du contraire, ils ne sont pas défectueux contrairement à certains Raptor Lake Refresh.