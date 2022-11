LG dévoile son moniteur de jeu OLED de 27 pouces

LG lance un nouveau moniteur UltraGear OLED de 27 pouces, le LG 27GR95QE. Il atteint une définition maximale de 2560 x 1440 pixels combinée à une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. La dalle au format 16:9 couvre 98,5 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et propose un temps de réponse gris à gris de 0,03 ms, ainsi qu’un rapport de contraste typique de 1500000:1.

L’écran est compatible AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync ; il bénéficie également d’une certification HDR10, bien que LG ne précise pas la luminosité maximale. Concernant la connectique, elle comprend deux ports HDMI (norme non spécifiée), un DisplayPort 1.4 et une paire de ports USB. Il n’y a pas de haut-parleurs intégrés. En ce qui concerne l’ergonomie, le moniteur permet l’inclinaison (-5 à 15 degrés), le pivotement (-10 à 10 degrés) et le réglage en hauteur (0 à 110 mm). Il est aussi compatible VESA pour un montage sur un mur ou un bras de moniteur. Enfin, remarquez les quelques touches de RGB sur les côtés et à l’arrière du moniteur.

1000 dollars aux États-Unis

Certaines des caractéristiques de ce moniteur, comme sa consommation, restent à déterminer. Même incertitude pour la date de lancement. Nous savons en revanche que le prix aux États-Unis est fixé à 999 dollars. Pour la comparaison, le 45 pouces OLED / 240 Hz (45GR95QE-B) au format 21:9 se négocie 1699,99 dollars. Ce LG 27GR95QE pourrait arriver en France d’ici quelques semaines à un tarif avoisinant les 1000 euros.

Dalle OLED Diagonale / Format 27 pouces / 16:9 Définition et fréquence de rafraîchissement max 2560 x 1440 @ 240 Hz Temps de réponse gris à gris 0,03 ms Luminosité maximale À déterminer Taux de contraste typique 1500000:1 Connectique vidéo 1x DisplayPort 1.4 ; 2x HDMI

