L’iPhone 14 d’Apple est moins cher pour Noël

Chez Amazon, le iPhone 14 bénéficie d’une belle remise et passe à 943 €.

L’iPhone 14 le dernier né de la marque à la pomme bénéficie d’une remise non négligeable chez Amazon. En effet, il est actuellement à 943 € au lieu de 1019 € et bonne surprise supplémentaire, en le commandant tout de suite il sera sous votre sapin.

Iphone 14 > 943 € chez Amazon

L’iPhone 14 voit son prix chuter pour Noël

Bien évidemment, vous savez que l’iPhone 14 est sur le marché depuis le mois de septembre, mais vous savez aussi que son prix dépasse la barre des 1000 €. Exceptionnellement, chez Amazon, son prix chute de quelques dizaines d’euros, une bonne surprise si vous souhaitez l’ajouter dans la hotte du Père Noël à la dernière minute. Si vous savez que Apple a une réputation en béton, voici toutefois quelques détails sur les caractéristiques techniques de ce smartphone.

L’iPhone 14 est un smartphone performant, puissant et au design moderne. Il a de nombreux atouts qui vont certainement vous plaire comme son écran OLED avec une diagonale de 6,1 pouces. A l’intérieur, c’est l’A15 Bionic avec ses 5 cœurs qui vont donner toute sa puissance au iPhone 14, ainsi vous pourrez sans problème faire tourner toutes vos applications préférées et bien plus encore.

Concernant la batterie, vous pourrez utiliser le smartphone durant deux jours si vous avez une utilisation raisonnable.