Mafia Definitive Edition comparé au Mafia d’origine en vidéo

Si Mafia 2 a récemment été sublimé grâce à un mod de 6 Go, Hangar 13 travaille sur Mafia Trilogy, une compilation qui rassemble les trois opus de la franchise, disponible sur PC, Xbox One et PS4. Le studio a récemment publié un trailer pour Mafia Definitive Edition, un remake complet du titre sorti en 2002. Un certain TripleADigest livre une vidéo comparative.

Forcément, après toutes ses années, les améliorations graphiques sont importantes. Pour info, Mafia Definitive Edition tourne sous le moteur de Mafia 3. Outre l’aspect visuel, le soft bénéficiera de contenu supplémentaire avec notamment l’ajout des motos.

Tom’s TV : démo de l’illumination voxel dans cette scène de Mafia

Un pack avec les trois jeux

Contrairement à Mafia III : Definitive Edition et Mafia II : Definitive Edition, accessibles sur Steam depuis le 19 mai, Mafia Defintive Edition n’arrivera que le 28 août. Il coûtera un peu plus cher que les deux opus susmentionnés, avec un tarif de 39,99 euros au lieu de 29,99 euros. Enfin, le pack Mafia Trigoly, vendu 59,99 euros, rassemble les trois jeux.