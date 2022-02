MediaTek dévoile le Kompanio 1380, un SoC en 6 nm pour les Chromebook

MediaTek a lancé un nouveau SoC pour les Chromebook la semaine dernière, le Kompanio 1380. Cette puce gravée en 6 nm possède un CPU 8 cœurs (quatre cœurs Cortex-A78 haute performance capables d’atteindre 3 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 qui plafonnent à 2 GHz) et un GPU Mali-G57 à cinq cœurs. L’APU, appelé Mediatek APU 3.0, délivre 4 TOPS selon la société. Par ailleurs, côté mémoire, le SoC prend en charge quatre canaux de LPDDR4X-2133.

Le Kompanio 1380 supporte jusqu’à deux écrans 4K / 60 Hz ; propose de l’encodage matériel H.264 et H.265 / HEVC et du décodage AV1 notamment. L’ISP (processeur de signal d’image) gère deux capteurs de 16 MP et permet d’enregistrer jusqu’en 3840 x 2160, à un nombre d’images par seconde non précisé (probablement du 30 images par seconde donc). Le Chromebook Spin 513 d’Acer sera le premier à exploiter ce SoC.

Déclarations Mediatek / Google

PC Tseng, directeur général de l’Intelligent Multimedia Business Unit chez Mediatek, déclare : « Le Kompanio 1380 perpétue l’héritage de MediaTek en tant que premier fabricant de puces pour les Chromebooks basés sur Arm, en élevant les expériences premium des Chromebooks grâce à des performances de haut niveau et une autonomie longue durée. Cette puce se distingue par ses performances de traitement exceptionnelles, ses fonctions multimédia et d’IA les plus performantes, et ses capacités en matière de cloud gaming ».

John Solomon, vice-président de Chrome OS chez Google : « Les utilisateurs de Chromebooks attendent davantage de leurs Chromebooks, ils cherchent de plus en plus à ce que leurs appareils trouvent un équilibre parfait entre performances, poids et efficacité énergétique. Le Kompanio 1380 permet une expérience exceptionnelle pour les utilisateurs, qu’ils travaillent à domicile, qu’ils profitent des médias en déplacement, ou tout ce qui se trouve entre les deux. Nous sommes ravis de voir sa polyvalence prendre vie sur le Chromebook Spin 513 d’Acer, le premier produit à être lancé avec cette puce. »

Sources : Mediatek 1, Mediatek 2