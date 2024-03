Meilleur PC portable Asus 2024 : quel modèle choisir ?

Notre top 3 des meilleurs PC portables Asus

Dans le vaste univers des PC portables, Asus se distingue par sa capacité à répondre à une multitude de besoins, allant du travail quotidien au gaming intensif, grâce à une offre aussi large que variée. Des produits comme les Zenbook, conjuguant élégance et performance, aux Vivobook polyvalents, sans oublier les puissantes machines de la série ProArt Studiobook destinées aux professionnels créatifs, Asus couvre tous les segments du marché. La marque est aussi réputée pour sa filiale Republic of Gamers (ROG) qui offre des PC gaming très performants.

Cette diversité reflète l’engagement d’Asus à fournir des technologies adaptées à chaque utilisateur, qu’il s’agisse de simples tâches de bureautique ou de l’exécution des logiciels les plus gourmands. À travers notre sélection, nous vous guidons vers le meilleur de ce que conçoit Asus, en mettant en lumière des modèles qui se démarquent non seulement par leurs spécificités techniques mais aussi par leur capacité à répondre à vos besoins, que votre budget soit modeste ou plus important. Découvrez les meilleurs PC portables Asus.

Asus Vivobook S15 OLED, le plus abordable

Le VivoBook S15 OLED d’Asus, avec son bel écran OLED qui offre des contrastes profonds et des couleurs vibrantes, mérite d’être mis en avant pour son excellent rapport qualité/prix. Disponible en plusieurs configurations de processeurs, ce modèle propose une expérience visuelle haut de gamme à un coût accessible. Malgré son châssis en plastique, il ne manque pas de style, et cela lui confère une légèreté très appréciable, facilitant ainsi son transport. On note aussi que la connectique est assez complète, avec 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 USB Type C et 2 USB 3.2.

Sur le plan des performances, le VivoBook S15 OLED s’avère être un choix judicieux pour des activités de bureautique avancée ou de la création occasionnelle, bien que sa carte graphique puisse montrer rapidement ses limites. La technologie OLED compense en partie ces limitations par une qualité d’affichage très réussie. Le système de refroidissement, un peu juste, peut être considéré comme un point faible pour certains utilisateurs. L’ordinateur aura tendance à chauffer lors d’usages intensifs.

L’autonomie est honorable sans être exceptionnelle, ce qui est normal vu le placement tarifaire de ce modèle. Il faudra donc penser à avoir un chargeur à portée de main, surtout si vous envisagez de longues sorties. Malgré ces quelques compromis, le VivoBook S15 OLED se positionne comme une option solide pour ceux qui cherchent un équilibre entre qualité d’affichage, performance et polyvalence, le tout enveloppé dans un design soigné et léger.

Asus Zenbook S13 OLED, la référence

L’Asus Zenbook S13 OLED se présente comme une option intéressante pour les utilisateurs nomades et les amateurs de performances. Il équipe un écran OLED NanoEdge tactile de 13,3 pouces offrant une résolution de 2880 x 1800 pixels, ce modèle combine performances et qualité d’affichage, malgré un design considéré parfois comme un peu trop simple. Sous le capot, on trouve un processeur Intel Core i7-1355U de 13ème génération, soutenu par 32 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 1 To. Ces composants lui assurent des performances très satisfaisantes pour toutes sortes d’utilisations.

En plus de sa légèreté impressionnante avec un poids d’à peine 1kg et d’une autonomie confortable permettant de tenir toute une journée, l’Asus Zenbook S13 OLED est également pourvu d’une connectique variée incluant des ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI, et une webcam 1080p idéale pour les visioconférences. Toutefois, il est affiché à un tarif sensiblement supérieur à certains concurrents, sans offrir d’avantages décisifs en termes de performances ou d’autonomie. Ce qui peut être un frein.

Néanmoins, pour ceux qui recherchent un ultraportable performant, avec un excellent écran OLED et une bonne autonomie, l’Asus Zenbook S13 OLED demeure un candidat sérieux, particulièrement adapté au télétravail et aux déplacements fréquents.

ASUS Zenbook 14 OLED, l’ultraportable Asus

Si vous êtes en quête d’un ultraportable premium, l’Asus Zenbook 14 OLED se démarque comme une option très intéressante. Ce modèle combine une construction soignée, des performances remarquables et une autonomie solide. L’atout majeur de cet appareil est un écran OLED de 14 pouces offrant des couleurs vibrantes et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À l’intérieur on trouve un processeur Intel Core i5 1240P qui garantit une expérience utilisateur fluide pour toutes sortes d’usages, du télétravail aux tâches créatives plus gourmandes.

Par ailleurs, le Zenbook 14 OLED bénéficie d’une conception astucieuse, avec des fonctionnalités telles que le mécanisme ErgoLift et un pavé tactile convertible en pavé numérique, améliorant à la fois le confort d’utilisation. La connectique est complète avec plusieurs ports USB-C Thunderbolt 4, HDMI, et une prise jack, faisant de ce modèle un compagnon idéal pour le télétravail et les déplacements fréquents.

Malgré quelques zones du châssis et de la charnière qui pourraient paraître fragiles, ainsi qu’une webcam qui gagnerait à être améliorée, le Zenbook 14 OLED s’impose comme une machine puissante et design, offrant une belle polyvalence si l’on est prêt à investir dans un nouvel ordinateur portable.

Asus ROG Strix Scar 18, le monstre dédié au gaming

Passons maintenant aux références gaming, prisées par de nombreux joueurs grâce à leur design et leurs performances. Et justement, le Asus ROG Strix SCAR 18 se positionne comme LA référence incontournable PC portables gaming Asus. Il combine une puissance exceptionnelle à une conception robuste. Avec son écran IPS de 18 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 240 Hz et compatible avec la technologie G-Sync, les joueurs peuvent s’attendre à une expérience visuelle sans compromis. Sous le capot, ce colosse abrite un processeur Intel Core i9-13980HX accompagné par 32 Go de RAM DDR5 et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4080, garantissant des performances de jeu époustouflantes pour n’importe quel titre, quelle que soit la résolution. Cependant, son poids de plus de 3 kg et son autonomie limitée à un peu plus de 5 heures reflètent les compromis faits pour atteindre un tel niveau de performance.

Bien que son prix puisse susciter des hésitations, le ROG Strix Scar 18 d’Asus justifie cet investissement par sa capacité à offrir une expérience de jeu ultime, sans équivalent sur le marché. Sa construction, quoique principalement en plastique, intègre des innovations comme un système de refroidissement revu pour une efficacité maximale et un design qui, tout en restant fidèle à l’esthétique ROG, inclut désormais une barre de LEDs à l’arrière pour une touche de sophistication supplémentaire. Le SCAR 18 se distingue par ses performances hors normes et son système de refroidissement avancé, confirmant son statut de PC portable gaming par excellence pour ceux dont le budget n’est pas un obstacle.

Asus ROG Zephyrus G16, l’alternative plus abordable

Tout le monde n’a pas la possibilité de mettre 4000 euros dans son PC portable. C’est pourquoi nous vous proposons le ROG Zephyrus G16 d’Asus, une alternative tout aussi performance, et plus abordable. Il s’impose comme un PC portable gaming de choix, combinant finesse, puissance brute et polyvalence pour séduire aussi bien les gamers exigeants que les professionnels créatifs. Il possède un design raffiné, avec un châssis en aluminium et une esthétique minimaliste, ce modèle est une preuve de l’évolution d’Asus et de sa gamme Zephyrus. Sa connectique complète, incluant Thunderbolt 4 et un lecteur de carte SD, répond aux besoins des créateurs de contenu sans sacrifier la portabilité, le tout dans un appareil pesant seulement 1,85 kg.

Au cœur de ses performances, le Zephyrus G16 embarque un processeur Intel Core i7 12700H et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, une combinaison qui promet non seulement d’exceller dans les jeux les plus gourmands mais aussi dans les tâches créatives lourdes. Sa dalle OLED de 16 pouces, avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, garantit une qualité d’affichage exceptionnelle, que ce soit pour le gaming ou la productivité.

Cependant, cette perfection technique a un coût, un investissement qui reste intéressant pour ceux qui recherchent le summum de la technologie portable. Malgré quelques imperfections mineures, comme un trackpad qui pourrait être amélioré, le ROG Zephyrus G16 se démarque par son excellent équilibre entre performances, design et ergonomie, confirmant son statut de PC portable gamer compact parfait.

Asus Zenbook 17 Fold OLED, le pliable haut de gamme

Terminons cette sélection avec un modèle aussi premium qu’original : l’Asus ZenBook 17 Fold Oled. Avec son design innovant et sa technologie d’écran pliable, il se positionne à l’avant-garde de l’innovation. Et son prix qui reflète l’exclusivité de sa proposition. Ce modèle, capable de se transformer selon les besoins de l’utilisateur – de PC portable classique à tablette géante, en passant par un poste de travail avec écran externe –, incarne la flexibilité à l’état pur.

Avec son châssis mêlant verre et simili cuir pour un effet livre ouvert et un écran Oled de 17,3 pouces offrant une qualité d’affichage sans précédent, Asus repousse les limites de ce qu’on peut attendre d’un ordinateur portable. Cependant, cet appareil n’est pas exempt de compromis, notamment en termes de connectique et d’encombrement une fois replié, ce qui pourrait limiter son attrait pour certains utilisateurs à la recherche de portabilité et de praticité.

D’autre part, le ZenBook 17 Fold Oled se distingue par ses performances solides, portées par un processeur Intel Core i7 adapté aux ultrabooks et un ensemble mémoire/stockage de haut niveau, garantissant une expérience utilisateur fluide, que ce soit pour la productivité ou le divertissement. La qualité sonore et la webcam supérieure complètent le tableau d’un appareil conçu pour offrir une expérience complète. Toutefois, malgré ses atouts indéniables, la question de l’utilité réelle d’un tel format et de son positionnement tarifaire reste légitime. Le ZenBook 17 Fold Oled s’adresse principalement aux adeptes de la nouveauté prêts à investir dans le futur du PC portable.

🌐 Qui est le constructeur Asus ?

Asus, connu également sous le nom d’ASUSTeK Computer Inc., est un géant de l’industrie technologique originaire de Taïwan. Fondée en 1989 par quatre ingénieurs ayant travaillé précédemment chez Acer, la compagnie s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable sur le marché mondial de l’informatique et des nouvelles technologies. Spécialisée à l’origine dans la fabrication de cartes mères, Asus a diversifié son offre pour inclure une vaste gamme de produits tels que des ordinateurs portables, des PC de bureau ou encore des smartphones. Réputée pour son innovation et sa qualité, Asus continue chaque année de repousser les limites de la technologie, en mettant l’accent sur la recherche et le développement pour offrir aux consommateurs des produits à la pointe de la technologie et adaptés à une vaste palette de besoins.

🌟Comprendre les gammes de PC portables Asus

Les gammes de PC portables Asus se distinguent par leur diversité et leur capacité à répondre aux besoins de différents utilisateurs, allant des gamers exigeants aux professionnels en quête de fiabilité et de performance. Au cœur de cette diversité se trouve la série ZenBook, connue pour ses laptops ultralégers et puissants, parfaits pour les professionnels et les créatifs en déplacement.

Pour les amateurs de jeux vidéo, la série ROG offre des machines haut de gamme avec des graphismes de pointe, une grande réactivité et un refroidissement efficace, assurant une expérience de jeu sans compromis. Les séries Vivobook et TUF Gaming, quant à elles, visent respectivement le marché grand public avec des options plus abordables qui vise les étudiants, les professionnels et les gamers à la recherche d’un excellent rapport qualité/prix.

On trouve aussi les Chromebook qui fonctionnent sous ChromeOS et les ProArt Studiobook qui s’adresse aux professionnels du design et aux créatifs.

🚀 Quelles sont les caractéristiques des PC portables Asus ?

Les PC portables Asus se distinguent par une suite de caractéristiques innovantes qui les placent souvent à l’avant-garde des nouvelles technologies. De la performance à la portabilité en passant par le rapport qualité/prix, chaque modèle propose un équilibre intéressant. Asus met également un point d’honneur à offrir une excellente qualité d’affichage, avec des écrans OLED offrant une haute résolution, une gamme de couleurs étendue et des taux de rafraîchissement élevés pour des images éclatantes et fluides. L’innovation se retrouve aussi dans la conception, où la durabilité rencontre l’esthétique : les châssis légers mais robustes, souvent en aluminium, allient élégance et résistance. On notera aussi la présence des fonctions NumPad sur le pavé tactile et ErgoLift qui surélève la machine quand vous l’ouvrez pour une meilleure circulation de l’air.

Choisir le bon PC portable Asus requiert une réflexion sur vos besoins spécifiques, et sur votre budget. Pour les professionnels et les créatifs nécessitant mobilité et performance, la série ZenBook offre des options légères et puissantes. Les gamers, eux, devraient se tourner vers la série ROG ou TUF Gaming. Elles sont conçues pour fournir une expérience de jeu optimale.

Si vous recherchez un appareil polyvalent pour un usage quotidien, les séries VivoBook présentent un excellent équilibre entre performance, design et prix. Les étudiants et les enseignants trouveront dans la série Chromebook des options abordables et optimisées pour l’apprentissage. Avant de faire votre choix, considérez également l’importance de l’autonomie de la batterie, la taille et la qualité de l’écran, ainsi que la capacité de stockage et la mémoire vive. Pour vous assurer que votre futur PC portable répondra à vos attentes en termes de performance et de confort d’utilisation.