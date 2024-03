Meilleur chromebook 2024 : quel modèle acheter ?

Notre top 3 des meilleurs Chromebooks

Les Chromebooks, de plus en plus populaires chaque année, se sont imposés comme un choix intéressant pour les utilisateurs en quête d’un laptop quotidien suffisant pour navigation web, le visionnage de contenus multimédia et les tâches bureautiques. Moins gourmands en ressources et plus abordables que leurs homologues sous Windows ou macOS, ces appareils se distinguent par leur système d’exploitation ChromeOS, synonyme de rapidité, simplicité, et sécurité. Grâce à la possibilité d’exécuter des applications Android, ils offrent un environnement complet et polyvalent, particulièrement attractif pour les étudiants et les professionnels.

Notre sélection des meilleurs Chromebooks en 2024 reflète cette polyvalence et l’excellent rapport qualité/prix de ces machines. Conçus pour répondre aux besoins variés, du multimédia à la bureautique légère, ces appareils brillent par leur autonomie prolongée et leur facilité d’usage. Bien qu’ils trouvent rapidement leurs limites dans les tâches gourmandes en ressources, comme le jeu vidéo ou le montage, les Chromebooks restent d’excellentes options pour une large gamme d’utilisateurs, affirmant leur position d’alternatives solides et économiques aux PC traditionnels.

À lire également : notre comparatif des meilleurs ultrabooks

Acer Chromebook 314, le meilleur premier prix

Acer Chromebook 314 Le meilleur premier prix € PC portable Acer CB314-2HT MTK 14″… 249.99€

249.99€ Voir l’offre

249.99€ Voir l’offre

296.02€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre

301.99€ Voir l’offre On aime Son prix accessible

Son prix accessible Ses performances idéales pour un usage quotidien…

Ses performances idéales pour un usage quotidien… Son autonomie généreuse

Son autonomie généreuse L'écran et son traitement antireflet

L'écran et son traitement antireflet Design léger et compact On n’aime pas Connectique peu fournie

Connectique peu fournie …mais qui atteignent vite leurs limites

Commençons avec l’Acer Chromebook 314 qui se présente comme un choix vraiment intéressant pour tous ceux qui cherchent un ordinateur portable efficace et abordable. Avec un prix pourtant inférieur à 300 euros, il offre une expérience sous ChromeOS fluide et intuitive. S’il le peut, c’est notamment grâce à son processeur Mediatek MT8183C accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage eMMC.

Ce dernier délivre des performances tout à fait correctes pour un usage quotidien. Son écran tactile LCD IPS de 14 pouces, affichant une définition Full HD, bénéficie d’un traitement antireflet qui permet une navigation confortable même à l’extérieur. De plus, avec une autonomie de plus de 12 heures et un poids de seulement 1,5 kg, ce Chromebook est idéal pour les étudiants et les professionnels en déplacement.

Terminons avec la connectique qui, bien que modeste, est suffisante pour les besoins essentiels avec un port USB C et deux ports USB 3.2. En définitive, cet Acer Chromebook 314, tout en simplicité, remplit avec brio son rôle d’ordinateur portable quotidien. Malgré certains compromis inhérents à son positionnement tarifaire, il représente une option fiable et économique.

Lenovo IdeaPad Duet, le chromebook hybride

Lenovo IdeaPad Duet Le chromebook hybride € Lenovo IdeaPad Duet Chromebook ZA6F -… 150€

150€ Voir l’offre

281.27€ Voir l’offre

349.99€ Voir l’offre

349.99€ Voir l’offre

370.68€ Voir l’offre

387.55€ Voir l’offre

391.33€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Format hybride 2-1 très pratique

Format hybride 2-1 très pratique Conception soignée

Conception soignée Format compact très léger et nomade

Format compact très léger et nomade Clavier détachable

Clavier détachable Bel écran lumineux On n’aime pas Performances modestes

Performances modestes Connectique peu fournie

Le Lenovo Ideapad Duet, dans sa dernière itération, représente une fusion parfaite entre une tablette et un laptop, offrant une solution 2-en-1 idéale tant pour le travail que pour le divertissement. Équipé d’un écran tactile de 10,1 pouces, il offre une expérience visuelle de qualité grâce à une luminosité et une colorimétrie tout à fait convaincante.

Sa légèreté (seulement 650 grammes) et sa finesse, couplées à une autonomie pouvant atteindre 20 heures, font de lui un compagnon de choix pour ceux qui sont souvent en déplacement. Sa polyvalence est assurée par son clavier détachable qui transforme instantanément la tablette en un ordinateur portable. Au cœur de cette machine se trouve le processeur MediaTek Helio P60T Octa-Core, accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Cela lui assure des performances solides pour un usage quotidien fluide et stable.

Ajoutons à cela que ChromeOS intègre nativement le Google Workspace et le Google Play Store, permettant un accès immédiat à une vaste gamme d’applications pour la productivité et le divertissement. Proposé à un prix abordable, le Lenovo Ideapad Duet se positionne comme le choix parfait pour ceux qui recherchent la flexibilité d’un appareil 2-en-1.

Asus Chromebook Plus, le bon rapport qualité/prix

Asus ChromeBook CX5 601 € ChromeBook Plus Asus CX5601FBA MC0129… 680.90€

680.90€ Voir l’offre

699.99€ Voir l’offre

699.99€ Voir l’offre

699.99€ Voir l’offre

720.22€ Voir l’offre

761.75€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Format hybride/convertible très pratique

Format hybride/convertible très pratique Design fin et léger

Design fin et léger Bonnes performances pour un usage quotidien

Bonnes performances pour un usage quotidien Autonomie correcte

Autonomie correcte Belles finitions, notamment au niveau de la charnière On n’aime pas Rapport performances/prix un peu décevant

Montons en gamme avec le Asus Chromebook Plus, un convertible puissant qui séduira les utilisateurs les plus exigeants. Il est équipé d’un clavier rotatif à 360°, ce qui vous permet de l’utiliser soit en mode tablette, soit en mode PC portable. Pour remplir sa fonction de convertible, il dispose d’un écran tactile de 16 pouces aussi grand que lumineux. Fin et léger, il est idéal pour les étudiants et les professionnels nomades.

Côté technique, il est doté d’un Intel Core i5 de 12e génération accompagné de 8 GO de RAM et de 256 Go de stockage SSD. Autant dire qu’il saura répondre à la grande majorité de vos besoins avec fluidité, tant que vous restez dans le cadre d’un usage classique. Et avec une autonomie correcte pouvant aller jusqu’à 10 heures, vous ne devriez pas avoir de problème pour l’emmener partout avec vous.

En définitive, ce Chromebook offre des performances très satisfaisantes et un bon rapport qualité/prix. Et l’interface ChromeOS est intuitive et complète. Que ce soit pour prendre des notes, naviguer sur Internet, consommer des contenus multimédias ou travailler sur différents logiciels, il saura combler vos attentes pour un prix abordable.

Lenovo IdeaPad 5 Gaming Chromebook, pour les gamers

Lenovo IdeaPad 5 Gaming Chromebook Pour les gamers € Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook… 799.99€

799.99€ Voir l’offre

799.99€ Voir l’offre

799.99€ Voir l’offre

830.97€ Voir l’offre

866.29€ Voir l’offre On aime Bel écran 16 pouces 120 Hz

Bel écran 16 pouces 120 Hz Performances très satisfaisantes pour cette gamme de prix

Performances très satisfaisantes pour cette gamme de prix Clavier RGB

Clavier RGB Connectique complète

Connectique complète Conception soignée et compacte On n’aime pas Autonomie limitée en jeu

Si vous pensiez qu’il était impossible de jouer sur un Chromebook, le Lenovo IdeaPad 5 Gaming devrait vous surprendre. Il est spécialement conçu pour les gamers nomades. Équipé d’un processeur Intel Core de 12e génération, il offre de bonnes performances de jeu. Son grand écran de 16 pouces, doté d’une définition QHD et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, promet une immersion totale et un affichage fluide.

D’un point de vue technique, le Lenovo IdeaPad 5 ne manque pas d’atouts. Sous le capot, on trouve un processeur Intel Core i3-1215U à 6 cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, complété par un système d’éclairage RVB sur le clavier pour une touche gaming. La connectique est complète avec un lecteur de cartes mémoire microSD, de 4 ports USB (2 de type C).

La batterie promet jusqu’à 11 heures d’autonomie, rendant ce Chromebook particulièrement adapté aux déplacements fréquents. Attention cependant, cela dépendra de votre usage. Le Lenovo IdeaPad 5 prouve que le concept de Chromebook gaming a sa place sur le marché, offrant une expérience de jeu de qualité dans un design compact, et le tout à un prix compétitif.

À lire également : notre comparatif des meilleurs PC portables gaming

Asus Chromebook C433, le plus léger

Asus Chromebook C433 Le plus léger € ASUS Chromebook Flip C433TA AJ0042 -… 249.99€

249.99€ Voir l’offre

679€ Voir l’offre

699.99€ Voir l’offre

706.22€ Voir l’offre

779.36€ Voir l’offre

818.06€ Voir l’offre

875.42€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Le format hybride toujours aussi pratique

Le format hybride toujours aussi pratique Châssis fon et léger

Châssis fon et léger Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Performances au rendez-vous

Performances au rendez-vous Finitions en aluminium très soignées On n’aime pas Qualité d'affichage perfectible

L’Asus Chromebook Flip C433 allie élégance et fonctionnalité dans un design 2-en-1, offrant la polyvalence d’un écran tactile pivotable à 360 degrés pour une utilisation en mode tablette ou ordinateur portable classique. Son châssis ultra-fin et sa légèreté le rendent idéal pour la mobilité, tandis que son écran de 14 pouces, certes compact, promet une expérience visuelle de qualité.

Sous le capot, l’Asus C433 est équipé d’un processeur Intel Core m3-8100Y et de 8 Go de RAM, ce qui est bien suffisant pour un usage quotidien fluide sous Chrome OS. Notamment pour la bureautique et le divertissement multimédia. La connectique est complète avec des ports USB-C et USB-A, en plus d’un port mini-jack et d’un lecteur de cartes microSD. Son autonomie lui permet de tenir une journée d’utilisation.

En tant que modèle haut de gamme des Chromebooks, l’Asus Chromebook Flip C433 se distingue par son esthétique raffinée avec son châssis en aluminium et sa charnière robuste permettant de multiples configurations. La présence du Google Play Store enrichit l’appareil de nombreuses applications pour le travail et le loisir. Malgré certaines limitations de Chrome OS, l’Asus Chromebook Flip C433 représente une option parfaite pour ceux qui cherchent un appareil versatile, élégant et performant, à un prix abordable.

🌐 Qu’est-ce que ChromeOS et de quelles façons il diffère de Windows ou MacOS ?

ChromeOS est un système d’exploitation développé par Google conçu pour fonctionner principalement avec des applications web et des services dématérialisés. Contrairement à Windows et MacOS, qui sont des systèmes d’exploitation plus traditionnels capables de faire fonctionner une large gamme de logiciels et d’applications lourdes directement sur le matériel de l’ordinateur, ChromeOS repose sur l’idée que la plupart des tâches peuvent être effectuées en ligne. Cela signifie que les Chromebooks nécessitent moins de puissance de traitement, car ils dépendent moins des applications stockées localement. Ils se concentrent davantage sur les applications web et les extensions de navigateur disponibles sur Chrome. C’est en partie ce qui explique leur excellent rapport qualité/prix.

Cette approche rend les Chromebooks particulièrement intéressants pour ceux qui utilisent déjà des services Google. Tels que Gmail, Drive, et Docs. Ils offrent une intégration parfaite et une synchronisation entre les appareils. Ajoutons à cela que de nombreux Chromebook sont aussi capables de faire tourner des applications gourmandes. Voire même des jeux vidéo.

💼 Pour quels types d’utilisations les Chromebooks sont-ils les plus adaptés ?

Les Chromebooks se prêtent particulièrement bien à des utilisations centrées sur la navigation web, l’utilisation de suites bureautiques en ligne (telles que Google Workspace), et la consommation de contenu multimédia. Grâce à leur interface simple et épurée et leur intégration avec les services Google, ils sont parfaits pour les étudiants qui cherchent un outil léger de prise de note et les professionnels en déplacement qui ont besoin une machine légère et autonome pour leurs tâches quotidiennes. Ajoutons que la capacité à exécuter toutes sortes d’applications Android depuis le Google Play Store rend les Chromebooks extrêmement polyvalents pour un large éventail d’utilisateurs.

🎮 Peut-on jouer à des jeux vidéo sur un Chromebook ?

Oui, il est tout à fait possible de jouer à des jeux vidéo avec un Chromebook. Bien que l’expérience soit différente de celle offerte par un PC sous Windows ou un Mac. Grâce à l’accès au Google Play Store, vous pouvez jouer à des jeux Android sur votre Chromebook. Sans avoir besoin d’un émulateur. De plus, la compatibilité avec les services de cloud gaming tels que NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, et Xbox Cloud Gaming permet de jouer à des jeux AAA exigeants en termes de graphismes directement en streaming, à condition d’avoir une connexion Internet stable et rapide. Cette approche rend les Chromebooks une option viable pour le gaming. Surtout pour ceux qui ne souhaitent pas investir dans un matériel de jeu coûteux, mais veulent tout de même accéder à une grande bibliothèque de titres.

📦 Quelles applications sont disponibles sur ChromeOS ?

ChromeOS offre un accès à une vaste gamme d’applications et de services, principalement via le Google Play Store. Vous pouvez télécharger et utiliser des applications Android sur votre Chromebook. Ce qui n’est pas possible sur un PC ou un Mac sans un émulateur. En plus de cela, vous avez accès à différents outils de productivité tels que Google Docs, Sheets, et Slides, ainsi que des applications de communication comme Gmail et Google Meet. Elles sont directement intégrées dans l’écosystème de ChromeOS. Le système d’exploitation prend également en charge Linux. Cela ouvre la porte à des logiciels de développement, des éditeurs de code, et des outils d’ingénierie logicielle. Pour le divertissement, des applications de streaming telles que Netflix, YouTube, Spotify sont disponibles sur le Google Play Store.

📚 Les Chromebooks sont-ils une bonne option pour les étudiants ?

Les Chromebooks se révèlent être une excellente option pour les étudiants. Grâce à leur portabilité, leur efficacité et leur coût abordable. Ils offrent un accès facile aux outils de productivité et de collaboration en ligne. Ils facilitent la prise de notes, la gestion des devoirs et le travail en groupe. La longue autonomie de leur batterie assure facilement une journée d’utilisation. Idéal pour les longues journées de cours. Leur conception robuste les rend aussi résistants aux chocs et aux rayures. C’est un avantage non négligeable pour un usage quotidien dans des salles de classe. Et avec l’ajout des applications Android et l’accès au Google Play Store, les étudiants peuvent également utiliser des applications éducatives pratiques, des outils de révision et des ressources d’apprentissage. Les Chromebooks sont donc des outils polyvalents et adaptés à un usage étudiant.